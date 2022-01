Jair Bolsonaro deveria ter ido depor à PF na tarde de sexta-feira (foto: SERGIO LIMA/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu, nessa sexta-feira (28/1), no Palácio do Planalto, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e com o advogado-geral da União (AGU), Bruno Bianco, para avaliar as opções de ele não comparecer presencialmente para depor na Polícia Federal (PF).

O encontro não constou nas agendas das autoridades. Só que o presidente já tinha avisado que não iria depor à Polícia Federal.

A ordem de Alexandre de Moraes era para que Bolsonaro comparecesse à sede brasiliense da Polícia Federal para prestar depoimento. Diante disso, o que fica é a ideia de que o ministro do Supremo impõe ao presidente da República um tratamento rigoroso. Essa impressão é falsa.

Na verdade, Bolsonaro fez Moraes de bobo. Deveria ter sido inquirido no final do ano passado. Pediu prazo de 60 dias. Concessivo, o ministro concordou, marcando o interrogatório para 28 de janeiro. Na véspera, Bolsonaro mandou dizer que não tem interesse em depor à PF. O despacho de Moraes é a reação tardia de um magistrado ludibriado.

Pouco antes das 14h, Bruno Bianco compareceu à sede da Polícia Federal para informar sobre o recurso ao Supremo Tribunal Federal e deixar claro que o presidente não pretendia comparecer. Isso mesmo, ignorou a mais alta corte de Justiça do país.

O ministro Alexandre de Moraes foi rápido e não reconheceu o agravo apresentado pela Advocacia-Geral da União e manteve o depoimento.

De acordo com Alexandre Moraes, a AGU protocolou a petição às 13h49min, 11 minutos antes do horário agendado para o interrogatório, e o documento foi recebido no gabinete às 14h08, portanto, depois do horário estipulado pela decisão do STF.

Agora, caberá ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidir se levará o caso para análise do plenário.





Nota educada

O secretário de Educação Básica do Ministério de Educação e Cultura (MEC), Mauro Rabelo, disse que o objetivo da Semana Pedagógica 2022 foi informar as redes e os profissionais da educação de todo o país sobre as ações e iniciativas que o MEC colocou à disposição. “Sobretudo aquelas que podem apoiá-los no enfrentamento dos impactos da pandemia para cada uma das diferentes etapas e modalidades”. E ele ressaltou: “As atividades contemplaram desde a educação infantil à Educação de Jovens e Adultos”.





Lula liberal?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou ontem que, se voltar à Presidência do país, pretende estabelecer uma relação com veículos de imprensa para poder conversar com jornalistas, por estado, “de preferência uma vez a cada dois meses. Ou seja, não deixar as pessoas com ansiedade de fazer perguntas ou ficar nas fofocas publicadas por alguns colunistas”. Onde foi a entrevista? Foi na Rádio Liberal FM, de Belém do Pará. E Lula (foto) disse: “Se eu voltar a ser presidente, vou chamar os 27 governadores, não importa de que partido seja, para construirmos as coisas...”





Rombo ‘pequeno’

A Secretaria do Tesouro Nacional informou, ontem, que as contas do governo registraram no ano passado saldo negativo de R$ 35,073 bilhões. O detalhe é que é uma boa notícia, por incrível que pareça. Melhor deixar claro: o valor, equivalente a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), representa o menor déficit nas contas do governo desde 2014, isso mesmo, oito anos atrás, quando, em valores corrigidos pela inflação, haviam sido somados R$ 35,2 bilhões. Em valores deflacionados, isto é, corrigidos pela inflação, o rombo do ano passado atinge R$ 37,974 bilhões. Economês é duro, né?





Melhor voar

Mais uma pessoa foi vítima de um tubarão em Pernambuco. Desta vez, o caso aconteceu com uma menina de cerca de 10 anos, que foi atacada na Praia da Baía do Sueste, no Arquipélago de Fernando de Noronha, na manhã de ontem. A criança foi transferida para o Hospital São Lucas, na Ilha, que faz parte da rede hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. A criança foi transferida logo no início da tarde de ontem para Recife. A remoção foi feita por salvamento aéreo.





Ponte caída

“É inacreditável”, disse o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o democrata Joe Biden, parado diante da ponte desmoronada. “É um milagre, sr. presidente”, alertou um integrante de uma equipe de intervenção e resgate. Melhor deixar claro, já que uma ponte desabou, ontem, sem causar mortes em Pittsburgh. O detalhe político é que foi poucas horas antes de uma visita do presidente Joe Biden, que esteve lá para falar, principalmente, sobre os seus grandes projetos de infraestrutura. Três feridos foram levados para o hospital, mas eles não correm perigo.





