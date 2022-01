Marcelo Queiroga disse que CoronaVac para crianças depende da Anvisa (foto: SERGIO LIMA/AFP)





Este tweet você já deve ter lido. Continuamos: assistência aos municípios atingidos pelas tempestades. O @mdregional BR libera recursos para os locais mais afetados em Minas Gerais. É de @jairbolsonaro. Foi na segunda-feira.





Já o de ontem é @joaoromaneto, o ministro da Cidadania. Vamos a ele: “Por determinação do presidente @jairbolsonaro, eu e o ministro do @mmeioambiente, @joaquimleitemma, vamos visitar o estado de Minas Gerais para avaliar os impactos causados pelas fortes chuvas que têm atingido o estado mineiro”. Deixando os tweets pra lá, seria uma premonição?





Então, leia este registro: “Alerta de risco geológico é válido para todas as regionais de Belo Horizonte”. Quem avisa é a Defesa Civil de Belo Horizonte. E ela alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva de 20mm a 40mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até amanhã.





Mudando de assunto, vale outro registro importante. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, ontem, que as vacinas contra a pandemia da COVID-19 voltadas ao público infantil serão “prontamente distribuídas aos estados” assim que chegarem ao país. A previsão é de que o primeiro lote chegue amanhã, isso mesmo, quinta-feira.





Perguntado sobre a possibilidade de uso também da vacina CoronaVac para crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos, o ministro disse que isso depende da aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





A agência já está analisando o pedido feito pelo Instituto Butantan, que é fabricante da CoronaVac no Brasil. “Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa podem ser consideradas para o plano de vacinação nacional contra a COVID-19”, garantiu o ministro.





E tem ainda o primeiro carregamento de vacina pediátrica da Pfizer, aquela que vai chegar ao Brasil na madrugada de amanhã, quase um mês depois de a Anvisa ter autorizado a imunização de crianças de 5 a 11 anos. Depois da polêmica que ela criou, melhor esperar o fato se consumar e deixar a polêmicas para lá.





Antes de encerrar, um último registro. O presidente da República decretou, ontem: Art. 1º. Fica instituído o Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos Indígenas.





Será no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o responsável pela governança e pelo monitoramento das ações de combate à pandemia destinadas aos povos indígenas em isolamento ou em contato recente.





Artigo10. Este decreto vigerá até 31 de dezembro de 2022. Artigo 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de janeiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República. Ou seja, já está em plena vigência.





Escassez hídrica

As contas de energia elétrica dos consumidores brasileiros trazem a cobrança adicional da bandeira escassez hídrica, uma tarifa vigente conforme a Resolução 2.877, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de maio do ano passado. O deputado Tito Torres solicitou a suspensão imediata da tarifa. “Essa cobrança não se justifica neste período em que as chuvas estão ocorrendo em grande parte do Brasil, elevando os índices de água dos reservatórios. Solicitei ao André Pepitone, diretor-geral da Aneel, que suspenda de imediato a cobrança dessa taxa”, diz o deputado.





Me deixa sair

Roberto Jefferson está preso desde agosto de 2021 pelo suposto envolvimento em uma milícia digital voltada a ataques à democracia. O fato novo é que a defesa de Roberto Jefferson pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a transferência do ex-deputado do Complexo Penitenciário de Gericinó para o Hospital Samaritano Barra. Os advogados argumentam que o presidente afastado do PTB apresenta sintomas de COVID-19 e gripe pelo vírus Influenza A. Para lembrar, o presidente nacional do PTB foi preso em agosto do ano passado por ordem do ministro Alexandre de Moraes.





STF determina

As equipes podem manter presencialmente no máximo 30% dos integrantes lotados num mesmo ambiente. Quando for necessário passar desses 30%, deve haver revezamento das equipes. O fato é que a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber baixou portaria, ontem, determinando o retorno ao home office no tribunal. A previsão da própria alta corte de Justiça do país é que este cenário deve durar, pelo menos, até o fim do mês.





Inflacionada

O Banco Central informa que os principais fatores que levaram a inflação em 2021 a ultrapassar o limite de tolerância foram os seguintes: forte elevação dos preços de bens transacionáveis em moeda local, os preços de commodities, a bandeira de energia elétrica de escassez hídrica e, por fim, os desequilíbrios entre a demanda e a oferta de insumos, além de gargalos nas cadeias produtivas globais. Tudo isso partiu do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Ele alega que grande parte da inflação alta em 2021 foi fenômeno global. Culpa da COVID-19.





E vai viajar

O Palácio do Planalto confirmou nessa terça-feira, isso mesmo, ontem, que o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), irá a Paramaribo, capital do Suriname. Será em 20 e 21 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, ainda não há detalhes sobre a agenda do presidente brasileiro no país vizinho. Será a primeira viagem internacional do chefe do Poder Executivo em 2022. É, pelo jeito é muito importante este tal de Suriname. Como se diz, me poupe, meu caro presidente.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Escassez hídrica: a incidência da bandeira escassez hídrica ocorreu em função do rigoroso período seco pelo qual o Brasil passou, afetando principalmente os reservatórios das usinas hidrelétricas e motivando a utilização das termelétricas para suprirem o sistema.





Mais um Em tempo, sobre a nota STF determina: o motivo são as altas taxas de infecção e a ocupação da rede hospitalar no Distrito Federal, que também enfrenta aumento de casos da gripe influenza. Para reconhecer, ela traz sintomas como dor de cabeça, moleza e congestão…





Política e futebol não deveriam ser alvo de discussão. Só que… No Corinthians, todos os atletas foram submetidos a exames PCR. O meia Willian e o centroavante Jô testaram positivo, somando-se ao meia Renato Augusto, que foi diagnosticado com o vírus na semana passada.





O Palmeiras registrou 10 casos, nos jogadores Weverton, Patrick de Paula, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Deyverson, Breno Lopes, Rafael Navarro, Rony e Jorge. Todos eles voltaram com a COVID-19 e estão em quarentena.





Todos estão em quarentena. Todos eles voltaram com a COVID-19. A calculadora informa, o total são 31 jogadores.