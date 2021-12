Solidariedade mineira com os estragos das chuvas e o jet-ski presidencial

(foto: TV Camara/Youtube)

(foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

“Manifesto minha solidariedade ao povo da Bahia, que assim como nós mineiros sofre com a tragédia ocasionada pelas fortes chuvas. Fundamental a edição de MP para liberação imediata de recursos aos municípios atingidos, o que por certo será feito pelo governo federal.”Quem diz é o presidente do Senado Federal (SF), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acreditando que o Palácio do Planalto, leia-se o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), vai editar medida provisória (MP) liberando recursos para os municípios atingidos pelas fortes chuvas que castigam a Bahia.O presidente deixou o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde está, para fazer um passeio de moto-aquática na manhã de ontem. Ele parou entre as praias de Ubatuba e da Enseada. Lá, como não poderia deixar de ser, ele cumprimentou apoiadores e banhistas.E como é de praxe em suas andanças quando não está em Brasília sem compromissos, óbvio que causou aglomeração. O ex-capitão está de férias. Está descansando, em Santa Catarina, das férias anteriores, no Guarujá.Tem jet-ski e pescaria no programa. Nada o demove do seu lazer. Pago com dinheiro público. Regozija-se em ficar na lancha dançando funk com assemelhados, enquanto milhares de famílias estão vivendo mais uma tragédia neste ano que não quer acabar. Quem registrou foi Olga Curado, a colunista do site UOL.Só que tem a medida provisória devidamente publicada, ontem, no Diário Oficial da União (DOU). O dinheiro será usado para recuperar estradas das regiões Nordeste, Norte e Sudeste atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. O governador Rui Costa informou que vários municípios perderam todas as vacinas nas enchentes.O fato é que a medida provisória (MP) abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões no Orçamento da União para recuperar as rodovias danificadas por chuvas, que estão intensas de fato.Já que estamos falando de estradas, é óbvio ululante que os recursos serão administrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura.E o detalhe é que por causa da pandemia da COVID-19, a medida provisória deverá ser analisada diretamente pelos plenários tanto da Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Sendo assim, já que o Congresso não está em plena carga nas votações, melhor esperar o desfecho que virá de nossos nobres parlamentares.Pode confiarO país com o maior número de casos registrados foram os Estados Unidos, com mais de 512.553 casos, cerca de 37% do total. Em seguida, vêm o Reino Unido, com 318.699, e a Espanha. É importante lembrar, entretanto, que países como o Reino Unido estão entre os que mais testam no mundo – por isso, é possível que haja ainda mais casos não rastreados em outros lugares. O mundo registrou, pela primeira vez, mais de um milhão de casos de COVID-19 em um único dia: 1,4 milhão. Os dados são da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford.Fique em casaOs dados são compilados desde janeiro de 2020. O primeiro grande pico foi registrado em 7 de janeiro deste ano, com quase 900 mil casos de COVID-19. Três meses depois, em abril, a marca de 900 mil foi rompida três vezes. Em dezembro, com a variante Ômicron circulando, os registros diários se aproximaram de um milhão, batendo a marca nas últimas 24 horas. França e Grécia decidiram que o trabalho remoto será exigido de parte dos cidadãos no começo do ano. Alemanha colocou limite máximo de 10 pessoas vacinadas para realização de encontros.E tem posseO Conselho Nacional de Justiça (CNJ) empossou, ontem, a desembargadora Salise Monteiro Sanchotene e o juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas. Ambos cumprirão mandato de dois anos. A conselheira Salise Monteiro é desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), sediado em Porto Alegre. E o conselheiro Márcio Luiz Freitas é juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Ele fica em Brasília.Será mesmo?“Diminuímos muito a possibilidade de deslocamento das pessoas. Não é uma boa ir para Copacabana, a não ser quem lá esteja ou a uma distância onde se possa caminhar para a Praia de Copacabana. E com isso a gente imagina que vai ter menos aglomeração.” Quem diz é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Ele ressaltou que impôs um profundo desestímulo à aglomeração de pessoas na Praia de Copacabana durante a noite de réveillon. Às 22h, o bloqueio passará a ser total, e só quem estiver a pé poderá entrar em Copacabana.Agir rápido“Muitas coisas podem ser evitadas se tivermos um programa permanente de reconstrução e de prevenção. Para isso, essa medida legislativa deve ser estudada”, disse Lira. Ele reforçou que “as ações imediatas são de responsabilidade do Executivo federal, estaduais e municipais e devem focar em salvar vidas, acomodar, alimentar e tratar os afetados.” Quem diz é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) (foto), na defesa da criação de um fundo emergencial para garantir recursos para os estados e municípios reconstruírem estruturas danificadas em desastres naturais.

PINGA FOGO







Será difícil a missão de Rodrigo Pacheco (foto). Afinal, a escolta presidencial acompanhou, ontem, o presidente a Bolsonaro por terra e pelo mar desde o forte, de onde ele saiu por volta das 11h. Por volta das 12h30 ele retornou ao local em que está hospedado.



Em tempo, sobre a nota Agir rápido: o coordenador da bancada baiana, deputado Marcelo Nilo (PSB-BA), afirmou que Lira se comprometeu a tomar as providências para que não faltem recursos para a reconstrução das estruturas afetadas pelas chuvas.



E ele próprio detalhou do jeito socialista de seu partido: “Precisa haver um fundo, que ficará parado e só poderá ser usado em uma catástrofe. Se já houvesse esse fundo, pode ter certeza de que seria de pelo menos R$ 1 bilhão, e não R$ 200 milhões”.



O CNJ é composto por 15 conselheiros. São nove magistrados, dois membros do Ministério Público, dois advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dois indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.



Diante disso, com posse e tudo, o jeito é encerrar por hoje. Já que temporais de verdade estão de dar medo. É isso mesmo. Então, só resta o tradicional...