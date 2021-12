O presidente Jair Bolsonaro retorna a Brasília nesta quinta-feira para comemorar o Natal com a família (foto: Evaristo Sá/AFP)





O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, publicou um registro do passeio em suas redes sociais. “Indo pescar em excelente companhia”, escreveu o economista. Na imagem, Bolsonaro aparece usando uma camisa do Santos Futebol Clube.





Ele fez um passeio em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã de ontem. Na embarcação, ele teve a companhia do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e de Max Guilherme, assessor especial do presidente.





Os dois postaram fotos com Bolsonaro durante o passeio e pararam para uma pescaria. Se conseguiu pescar algum peixe não sei. O presidente só foi fotografado com a vara. Ele antecipou seu recesso e viajou para o município na sexta–feira e deve retornar para Brasília em 23 de dezembro.





Depois do passeio, o presidente almoçou e retornou com a comitiva para o Forte dos Andradas, no início da tarde, onde está hospedado. A instalação militar é velha conhecida de Bolsonaro. Ele sempre a usa sempre que vem à região.





Já que estamos nesta praia palaciana, antes tarde vale um registro. Foi ontem, de madrugada. O episódio aconteceu por volta de 1h30. Um homem embriagado furou o bloqueio de segurança do Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice–presidente da República, do general Antônio Hamilton Martins Mourão.





Depois que os seguranças palacianos retirarem o homem do veículo, verificou-se que ele estava “visivelmente embriagado”. “A equipe o conduziu ao Instituto Médico–Legal (IML) e à delegacia de Polícia Federal para os procedimentos de autuação”.





Melhor então mudar de assunto. Afinal, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) intimou a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) a prestar assistência aos clientes que compraram passagens com a companhia. A Anac também exigiu da empresa as devidas informações sobre as providências previstas para honrar os bilhetes vendidos e reacomodar os passageiros.





Em nota divulgada na tarde de ontem, a Itapemirim Transportes Aéreos diz que age para reacomodar os passageiros em voos de outras companhias. A prioridade é para passageiros que estão fora de sua cidade de domicílio e precisam voltar para casa. A Anac lembrou que o cumprimento das exigências não a isenta de outras responsabilidades civis, administrativas e penais decorrentes da suspensão abrupta.





Os demais clientes, com passagens de ida e volta compradas e que estão em suas cidades serão reembolsados do valor pago. De acordo com a ITA, havia 30 voos programados só para ontem.





Debates de ódio

“A democracia brasileira viveu momentos graves nos últimos tempos. Ameaças de fechamento do Congresso, do STF, de descumprimento de decisões e desfile de tanques na Praça dos Três Poderes. O atraso rondou nossas vidas. Nesse ambiente, o debate público foi dominado muitas vezes pela mentira, pela desinformação e pelo ódio”. Assim encerrou, com um resumo pertinente diante do cenário político deste ano, o ministro–presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. E resumiu: “a urna eletrônica não entra em rede não é passível de acesso remoto”.





Eleições 2022

Na sessão de encerramento do Ano Judiciário de sexta–feira, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram eleitos presidente e vice–presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A posse ocorrerá depois do término do mandato do ministro Luís Roberto Barroso na Presidência do tribunal, em fevereiro de 2022. O ministro Fachin comandará o TSE até 17 de agosto do ano que vem. No cargo, dará continuidade ao processo de preparação das eleições, iniciado com o “Ciclo de Transparência Democrática – Eleições 2022”.





Debandada?

A insistência do filho de Newton Cardoso em levar para o partido Carlos Viana pode implodir a legenda (MDB). Os grandes nomes do partido ameaçam deixá–lo. Carlos Viana sempre criticou os integrantes do partido. Dizia que o Tancredo Neves era um frouxo. Falava que Newton Cardoso era um porco e ladrão. Que o Itamar era um incompetente, nervosinho, que só sabia bater o pé. Que o Tarcísio Delgado só sabia gritar. O Newton está brigando com o filho, por conta disso. E isso vai envolver, também, o senador Rodrigo Pacheco.





Teve recorde

As concessões de novos empréstimos para a compra da casa própria por pessoas físicas bateram recorde, neste ano, ao somar R$ 152,8 bilhões de janeiro a outubro. Para José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 2021 foi o ano do mercado imobiliário. Melhor trazer logo o fato. Vem do Banco Central (BC).





Por fim...

A Holanda terá novo lockdown durante as festas de Natal e Ano Novo. A medida tenta impedir a evolução da quinta onda da pandemia da COVID–19 e a forte progressão da variante Ômicron. O anúncio foi feito, ontem, pelo primeiro–ministro holandês Mark Rutte. “Estou aqui esta noite com um humor sombrio. Para resumir em uma frase, a Holanda vai voltar ao lockdown a partir de amanhã (hoje)”, ressaltou o chefe do governo holandês, Mark Rutte. A entrevista foi televisionada. “É inevitável com a Ômicron espalhando mais rápido do que temíamos. Vamos intervir por precaução”.





Pinga-fogo

A Rússia enviou bombardeiros estratégicos de longo alcance para ajudar a patrulhar o espaço aéreo e as fronteiras ocidentais da Bielorússia, informou, ontem, o Ministério da Defesa do país aliado. Jatos de ambos os países fazem parte das patrulhas.





A Bielorússia faz fronteira com a Polônia e a Noroeste com a Lituânia, integrantes da União Europeia (UE). As relações da Bielorússia com a UE estão tensas por causa de uma crise migratória que ocorre na fronteira ocidental do país.





Que fenômeno! “Feliz demais de ter concluído esta operação. Peço ao torcedor que conecte ao clube novamente, que vá ao estádio, a gente vai precisar de toda força e união da torcida cruzeirense”. Quem diz é nada menos que Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro.





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, ontem, que a decisão do governo em vacinar crianças de 5 a 11 anos só será tomada no dia 5 de janeiro, isso mesmo, já no ano que vem. “Eu sou a principal autoridade sanitária do Brasil e não abro mão de exercer as minhas prerrogativas”, disse.





Em conversa com jornalistas, o ministro Queiroga disse que a autorização da Anvisa não é decisão capaz de viabilizar a vacinação para esse grupo. FIM!