O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi confirmado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como o candidato da sigla para a corrida presidencial nas eleições de 2022. O anúncio ocorreu ontem, durante evento da legenda, no Rio de Janeiro.





Kassab destacou que “o Rodrigo mostrou ter talento e sabedoria para a vida pública. Se Deus quiser, ele será o próximo presidente do Brasil. O PSD está pronto para abraçar suas propostas”. Pacheco deixou o DEM para se filiar ao PSD. O anúncio foi feito em sua conta no Twitter na sexta-feira.





É mais um mineiro no Partido Social Democrático, já que junto com Rodrigo Pacheco integram a sigla os também senadores Antonio Anastasia e Carlos Viana. Tem também um carioca: “Eu quero agradecer a presença do nosso presidente do Senado e, como a gente não tem papas na língua, próximo presidente da República”. Dessa vez é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), do jeito carioca de ser.





Já que é assim, vale mais um registro do encontro regional da legenda, no Rio de Janeiro: o encontro contou com show do sambista Dudu Nobre e da bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha. Melhor voltar à política, sem tamborim, para não perder a seriedade.





Rodrigo Pacheco foi eleito deputado federal em 2014 pelo MDB. Em 2018, quando se elegeu senador, ele se filiou ao DEM. O ato de filiação ao PSD está previsto para esta quarta-feira, em Brasília, e será realizado no Memorial JK.





Sobre ele, vale o registro histórico. O projeto foi feito por nada menos que Oscar Nyemeyer, em Brasília. Ele é um museu, mausoléu e centro cultural brasileiro construído para homenagear o 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira.





Está localizado no canteiro central do Eixo Monumental, em Brasília, isso mesmo, na capital da República Federativa do Brasil, que fica na Zona Cívico-Administrativa, na Praça do Cruzeiro, a região mais alta do Plano Piloto.





Antes de encerrar, vale um registro, só de curiosidade, do Partido Social Democrático. Ele tem posição clara na defesa das liberdades de expressão e opinião e do direito do cidadão à informação. “Somos, por convicção e princípio, contra qualquer tipo de censura, controle, restrição ou regulamentação da mídia, intransigente na condenação e denúncia pública da corrupção e dos malfeitos.”





“E está sempre ao lado da sociedade, do trabalhador, dos jovens, da família brasileira que exigem respeito ao dinheiro público e comportamento ético, coerência e honestidade de seus governantes e da classe política.” Será só propaganda ou é sério?





Curto-circuito

“Pelas prospecções realizadas pelo ONS, não haveria impacto sobre o atendimento da potência, pois o horário de verão não afeta o consumo no período da tarde, quando se observa a maior demanda do dia.” O registro partiu de um novo estudo encomendado pelo Ministério de Minas e Energia. E nele, o órgão reitera que a adoção do horário de verão não resulta em “economia significativa de energia”, e que “as medidas adotadas pelas autoridades do setor são suficientes para garantir o fornecimento de energia”. ONS, para deixar claro, é o Operador Nacional do Sistema Elétrico.





E tem o Rei...

Claro que é Pelé: “Este aniversário será ainda muito mais celebrado. São 81 anos de vida, com muitas vitórias. E a principal delas é comemorar ao lado de vocês. Eu fiz esse vídeo para agradecer a todos pelo presente que é receber tanto amor. Muito obrigado por tudo!”. Como ele é da realeza, publicou também em inglês: “This anniversary will be celebrated even more. It's 81 years of life, with many victories. And the main one is to celebrate with you. I made this video to thank everyone for the gift of receiving so much love. Thank you so much for everything!”





Adeus BHTrans

A nova superintendência será uma autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Política Urbana, dotada de poder de polícia e autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional e administrativa. Ou seja, a BHTrans veio a falecer. Melhor dar o fato de uma vez: o prefeito Alexandre Kalil (PSD) sancionou a lei que cria a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob). A nova lei foi devidamente publicada, ontem, isso mesmo, em pleno sábado, no Diário Oficial do Município (DOM).





Coisa antiga

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Regina Costa reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJFDT) e restabeleceu sentença que condenou por improbidade administrativa o ex-governador do DF José Roberto Arruda. A condenação se deve a irregularidades na contratação da empresa responsável por organizar um jogo amistoso de futebol entre as seleções do Brasil e de Portugal, em 2008, na reinauguração do Estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama (DF). Detalhe: Arruda é mineiro de Itajubá.





Mais detalhes

Ao lado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de sexta-feira da solenidade alusiva ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira (FAB), na Base Aérea de Brasília, e fez a entrega de medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico ao filho senador, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), e aos ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; da Educação, Milton Ribeiro; e ainda ao chefe da Controladoria-geral da União (CGU), Wagner Rosário. Sendo assim, o jeito é aproveitar e pegar um voo para bem longe. Já é o suficiente por hoje.





Pinga-fogo

“O relatório da CPI ganha repercussão internacional. Enquanto isso, Bolsonaro dá gargalhada nervosa de medo. É pressentimento do encontro inevitável e próximo com a Justiça. Faz lembrar o verso da canção de Frejat: “Rir é bom, mas rir de tudo é desespero”. Declaração de Renan Calheiros.





Em tempo, já que tem o Rei Pelé: ele é o único a conquistar o título da Copa do Mundo por três vezes como jogador. O maior jogador de todos os tempos sofreu uma série de problemas de saúde na última década, principalmente no quadril, e não consegue andar sem ajuda.





Mais um Em tempo, ainda do adeus à BHTrans: a nova superintendência será uma autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Política Urbana, dotada de poder de polícia e autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional e administrativa.





A rodada de concessões aeroportuárias planejada pelo governo federal, que inclui o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi motivo de divergência entre os participantes da sessão de debates temáticos sobre o assunto. E nada decidiu.





Sendo assim, melhor sair voando por hoje. Aproveite então, um bom domingo junto com a família. Já é o suficiente para encerrar. FIM!