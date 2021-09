Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul, onde adotou discurso moderado em defesa do Três Poderes (foto: ALAN SANTOS/PR)





Duas décadas atrás, em uma terça-feira de setembro de 2001, quatro aviões foram sequestrados por integrantes da rede Al-Qaeda, que é uma organização fundamentalista islâmica internacional, fundada em agosto de 1988 por Osama bin Laden. O fato é que dois deles se chocaram contra as Torres Gêmeas, em Nova York.





Atualizando, familiares e autoridades norte-americanas realizaram mais uma cerimônia em homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro, em Nova York, na manhã de ontem, data em que a tragédia completou 20 anos.









O Itamaraty prestou ainda a devida solidariedade às vítimas, ao governo e à população dos Estados Unidos (EUA) nesse sábado.





Afinal… “Dificuldades são transformadas em facilidades. Deixamos o campo livre, escolhemos uma pessoa excepcional para estar à frente da pasta da Agricultura, nossa pequena grande mulher Teresa Cristina.” É trecho de discurso de ontem do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), na 44ª Expointer, onde recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, do Rio Grande do Sul.





Sobre a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, valem uns registros. Ela é licenciada, óbvio, e líder da bancada ruralista. Daí o fato de ser uma das lideranças que defenderam a aprovação do projeto de lei que flexibiliza as regras para fiscalização e aplicação de agrotóxicos no país. Melhor deixar Teresa Cristina pra lá.





Afinal, basta um detalhe do que o presidente Bolsonaro destacou ontem aos agricultores, e ele foi buscar uma citação lá longe, ao falar que “o ex-presidente Emílio Garrastazu Médici é quem começou a revolução do agronegócio”.





Sendo assim, desta vez, é necessário trazer um registro histórico. O governo de Médici entrou para a história como um dos mais repressores do regime militar e foi chamado de “Anos de Chumbo”. Ele era um dos mais durões governantes do regime militar.





Médici no comando do país fez uso de tortura, restringiu e abusou em decretar a censura à imprensa. O que mais dizer então? Resposta rápida e curtinha: é o suficiente.

A convergência

“No momento em que vemos o desgaste entre instituições no âmbito nacional, é muito importante, em nome da Assembleia Legislativa de Minas, recebermos esta homenagem do Ministério Público, o que demonstra que estamos trabalhando juntos não só pela defesa da democracia, mas, também, pelo bem das mineiras e dos mineiros”, avalia Agostinho Patrus. E teve mais: “As relações entre a ALMG e o MPMG têm originado um caminho de convergência na construção e no permanente aprimoramento da cidadania e do bem-estar social”, concluiu o parlamentar.

A homenagem

Na Semana do Ministério Público de 2020, Patrus foi condecorado com o Grande Colar da Medalha do Mérito do MP, a maior honraria da instituição, também concedida a seu pai, Agostinho Patrus, em 1995. A Semana do MPMG é realizada anualmente em comemoração ao Dia do Ministério Público de Minas. Na edição deste ano estão previstas as participações de diversas autoridades, de órgãos dos três poderes, incluindo o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), entre outros.

Testar as urnas

O teste está a cargo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, acompanhará o processo. Ele vai aproveitar as eleições suplementares marcadas para este domingo, em duas cidades do interior do Rio de Janeiro, para fazer uma demonstração pública da segurança das urnas eletrônicas. “Queremos dar visibilidade ao processo usando a transmissão em tempo real de que tudo será feito na auditoria do sistema de votação eletrônica”, relatou o presidente do TRE-RJ, Cláudio Luís dell'Orto.

Será amanhã

O Senado Federal celebra os 100 anos do nascimento do frade franciscano e cardeal brasileiro dom Paulo Evaristo Arns, morto em 2016. A homenagem foi sugerida pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR), que é sobrinho do religioso. “Não faltou a Arns coragem para denunciar as mortes e as torturas perpetradas pelas autoridades. Celebrou na Catedral da Sé homenagens às vítimas do regime, como o jornalista Vladimir Herzog. E partiu dele o projeto Brasil: Nunca mais, até hoje um dos mais importantes registros das violações de direitos humanos cometidas pelo governo militar”, disse Flávio.

A amizade

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu a visita do ex-governador de Minas Alberto Pinto Coelho. Também participou do encontro o advogado Tiago Ulisses, ex-deputado estadual mineiro. Durante a reunião, eles trataram de assuntos relacionados aos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. “Tivemos um período de convivência institucional e ficou uma grande amizade entre nós, além da admiração que nutro pelo Poder Judiciário”, disse o ex-governador.

Pinga-fogo

Em tempo, ainda sobre Alberto Pinto Coelho: ele assumiu o cargo de governador em 4 de abril de 2014, sucedendo ao governador Antonio Anastasia, que deixou o posto para se candidatar ao Senado Federal. Permaneceu no cargo até 31 de dezembro de 2014.





Mais um Em tempo: ao lado da irmã, a médica Zilda Arns, dom Paulo Evaristo Arns apoiou a criação das pastorais da Criança, da Pessoa Idosa e de DST/Aids na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Eram de fato influentes. Fazem falta.





O requerimento para a sessão especial foi assinado pelos senadores Dário Berger (MDB-SC), Esperidião Amin (PP-SC), Jean Paul Prates (PT-RN), Jorge Kajuru (Podemos-GO), Luís Carlos Heinze (PP-RS), Paulo Paim (PT-RS), Simone Tebet (MDB-MS) e Zenaide Maia (Pros-RN).





Antes de encerrar, um último registro: “Temos três poderes, têm que ser respeitados, e buscar sempre a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho seja estendido aos seus 210 milhões de habitantes”.





Pode acreditar, é declaração do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro. FIM!