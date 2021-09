General Hamilton Mourão filosofa sobre quem pode levar murro na cara

Bolsonaro esteve em Uberlândia, onde andou a cavalo e passeou de moto em horário de expediente (foto: Alan Santos/PR)

“Todo mundo tem estratégia até levar um murro na cara.” Sabem quem foi o filósofo que disse isso? Resposta rápida do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão: Mike Tyson. E teve mais: “A COVID-19 foi um grande murro na cara de todo o mundo”. Foi em palestra para um grupo de empresárias que integram o Lide Mulher do Distrito Federal.

“Muita gente repete o ensinamento histórico da Guerra do Peloponeso, armadilha de Tucídides, com a guerra que houve entre Atenas e Esparta e levou à destruição do mundo helênico. Vemos dois cenários nessa situação: ou uma competição benigna entre China e Estados Unidos. Para o Brasil, em ambas as situações, temos de ser pragmáticos e flexíveis.” O vice-presidente Mourão optou por dar aula de história.

Mas também tratou do presente: “Outra questão envolvida aí é a crise da água. Trinta por cento da água doce do planeta está na Amazônia, sendo mais de 20% na Amazônia brasileira. Nós, além da água sobre a terra, temos dois aquíferos. Vamos vender água num futuro próximo. Será item da pauta de exportação do Brasil, desde que a gente cuide bem da nossa Amazônia”.

Por lei, o Censo deve ser realizado a cada dez anos. O último ocorreu em 2010. Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o governo federal é obrigado a tomar as medidas necessárias para realizar o Censo em 2022. Por isso, O governo federal garantiu R$ 2 bilhões, na proposta do Orçamento 2022, para realizar o censo demográfico.

“O Supremo atuará para contestar boatos ou desmentir notícias falsas sobre a corte ou seus integrantes, com a publicação de notícias em página especial denominada #VerdadesdoSTF. Adotará também ações constantes de comunicação, com materiais para públicos diversos, com a finalidade de disseminar informações verdadeiras.” Em resumo: basta de fake news.

O fato é que presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, instituiu o Programa de Combate à Desinformação para enfrentar os “efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade”, tanto da mais alta corte de Justiça do país, mas também de seus integrantes e de todo o Poder Judiciário.

“Chegou a hora de, dia 7, nos tornarmos independentes para valer. E dizer que não aceitamos que uma ou outra pessoa em Brasília queira impor sua vontade. A vontade que vale é a de todos vocês.” Nem precisa dizer quem ameaça.

Apaga o fogo

“Sempre estamos acreditando, infelizmente, em salvadores da pátria, em receitas milagrosas, e elas não existem. É disciplina, é fazer constantemente, dia após dia. Pode ser chato, pode ser entediante, pode ser difícil, mas é isso que nos levará a termos um estado que nos dê orgulho.” A declaração é do governador Romeu Zema e foi dada durante cerimônia de 110 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ele aproveitou para fazer o seu comercial: “Estamos, há 32 meses, tentando equilibrar as contas, arrumando a casa, colocando o trem em cima dos trilhos”.

Transporte fretado

A Assembleia Legislativa de Minas aprovou ontem o Projeto de Lei 1.155/2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT), que regulamenta o transporte fretado no estado. O texto, agora, vai para sanção do governador Romeu Zema. A nova lei exige uma lista com os nomes de quem vai embarcar com prazo mínimo de seis horas antes da viagem e obrigação de o veículo fazer o trajeto de ida e volta com o mesmo grupo de passageiros. Fica proibido fretamento com características de transporte público, com regularidade de dias e horários de viagens. Apenas empresas e cooperativas poderão fretar ônibus para trajetos intermunicipais. Empresários do setor alegam que a nova lei acabará com mais de 50 mil empregos de pequenos e médios trabalhadores que vivem do fretamento. Serão impactados cerca de 2 mil empresas do setor do turismo e o funcionamento de 8 mil ônibus.

Vacina, sim!

Relator da CPI da COVID-19, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) avisou, ontem, ter prorrogado a entrega do seu relatório para o final de setembro. Para ele, até o momento, a CPI desempenhou “papel importantíssimo” por ter gerado impacto em todas as áreas, em especial no avanço da vacinação. Melhor ele deixar claro: “O Brasil, se não fosse a vontade criminosa do presidente da República, teria sido um dos primeiros países a vacinar no mundo. E ele se recusou a comprar vacina na hora certa e isso agravou o morticínio. Temos que cobrar que se avance mais”.

Tá acostumado

“Diante de todo o exposto, mantenho a prisão preventiva de Roberto Jefferson Monteiro Francisco necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal e indefiro os requerimentos apresentados pela defesa.” O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva de Roberto Jefferson, que preside o PTB. Disso ele entende. Lembram-se do Mensalão? Acostumado a ficar na cadeia, ele conhece faz tempo.

Foi em Minas

“Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro.” Do presidente Jair Messias Bolsonaro, em discurso feito na cerimônia de inauguração de complexo de captação e tratamento de água em Uberlândia (MG). Ele subiu no palanque: “Um dos últimos presidentes nossos entregou uma refinaria nossa ao governo boliviano”, em referência a um presidente de “nove dedos”. Lula deve até ter gostado diante do comercial de Bolsonaro.

PINGA FOGO