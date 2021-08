Presidente aproveitou platéia em Goiás para desferir novos ataques ao STF e ao TSE (foto: Pedro de Oliveira/Alep/Escola do Legislativo - 12/8/16)



“Eu já sou presidente. Vou dar um golpe em mim mesmo? Tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Só rezando: digo uma coisa a eles: Deus me colocou aqui e somente Deus me tira daqui”.

Quem disse foi Jair Messias Bolsonaro, ontem. E ressaltou esperar que não haja tentativas de conter os movimentos de seus apoiadores previstos para o Dia da Independência, 7 de setembro. “Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossas vidas. Não podemos continuar convivendo com isso”.

E teve trilha sonora. O presidente Bolsonaro ganhou um presente do deputado federal Glaustin da Fokus (PSC–GO). Foi um violão devidamente autografado por cantores sertanejos, como Gusttavo Lima, Leonardo e Amado Batista. Em seguida, ele fez um sinal de arma de fogo com o aparelho musical. “Homem armado, jamais será escravizado”, ressaltou o presidente da República.

Bastaria, mas é claro que Bolsonaro aproveitou a plateia para insistir, em pleno sábado, na ladainha de ataques ao Judiciário, em especial a mais alta Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal (STF). “Não somos três poderes, somos dois. Executivo e Legislativo trabalham em harmonia. É assim que eu venho trabalhando em harmonia”, com direito a repetição.

Melhor ele próprio dar o registro. “Convido também qualquer um dos 11 ministros do STF a ocupar o carro de som e falar com o povo brasileiro”. E, ironicamente, aproveitou para chamar “todos os governadores, prefeitos, deputados e senadores” a comparecerem aos atos.

Já que estamos nesta praia, melhor trazer uma voz sensata em meio essa confusão toda. O ministro aposentado Francisco Rezek afirmou que o Brasil está “fraturado”, com estranhamento e polarização exacerbada na sociedade, e que o Supremo “é uma das vítimas desse flagelo”.

E ele continua: “o Brasil vive, nos últimos anos, uma situação de fratura em que as pessoas se estranham e se hostilizam. Amigos de infância não se reconhecem, pessoas, às vezes, da mesma família, da mesma confraria não mais convivem em paz e não conseguem, sequer, dialogar civilizadamente sobre a situação política do país.

“Eu acho que as instituições, com todas as dificuldades que estão enfrentando, enfrentam com bastante galhardia, me refiro a decisões recentes, por exemplo, do Supremo sem dúvida alguma e o tempo todo, mas do presidente do Senado. Já que Rezek não citou é Rodrigo Pacheco (DEM–MG) e ficamos assim.

(foto: Daniel Protzner/ALMG - 2/7/19)

Trem mineiro

O deputado João Leite (foto) (PSDB) anunciou que o Ministério de Infraestrutura comunicou que três empresas acabam de pedir autorização para operarem quatro trechos ferroviários em Minas Gerais. São eles: São Mateus até Ipatinga; Ipatinga a Grão Mogol; Uberaba a Craveslândia e Luziânia até Unaí. De acordo com o parlamentar, que preside a Comissão Pró–Ferrovias Mineiras da Assembleia Legislativa (ALMG), as empresas vão operar essas linhas, em conformidade, com a Medida Provisória encaminhada pelo Governo Federal à Câmara dos Deputados.

Lista do Diap

Dos 53 deputados mineiros, só quatro foram selecionados pelo Diap: Aécio Neves, Paulo Abi–Ackel e Rodrigo de Castro, os três, tucanos. O quarto foi Lincoln Portela (PL–MG). Inclua ainda na lista o senador Antonio Anastasia (PSD–MG). E claro que não poderia ficar de fora o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM–MG). Detalhe: de São Paulo, só José Serra (PSDB–SP). Os “Cabeças” do Congresso são, na definição do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, os parlamentares que se diferenciam no exercício de qualidades, habilidades, etc…

Em família

Renan Bolsonaro, filho '04' do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), e sua mãe, Anna Cristina Vale, se mudaram para uma mansão localizada no Lago Sul, uma das áreas mais nobres de Brasília. Junto com Anna Cristina, segunda mulher do presidente da República, Renan agora mora numa mansão avaliada em R$ 3,2 milhões. Para lembrar, em março deste ano, o senador Flávio Bolsonaro comprou mansão no Lago Sul avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel de luxo no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Paranoá, em Brasília, outra região de bairro nobre da capital.

A escola

O Exército Brasileiro analisa um pedido feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), para que a filha dele, Laura Bolsonaro, de 10 anos, seja matriculada no Colégio Militar de Brasília, sem passar por processo seletivo. “A solicitação vai passar por análise do comandante da força, general Paulo Sérgio de Oliveira”. O pedido de Laura Bolsonaro está sob avaliação do Departamento de Educação e Cultura do Exército (Decex). As inscrições na unidade de ensino começaram no último dia 18 e vão até 24 de setembro.

Vale o registro:

O primeiro–ministro britânico Boris Johnson e a chanceler alemã Angela Merkel discutiram a situação do Afeganistão, ontem, e concordaram que são necessárias ajudas internacionais e uma abordagem comum do G7 ao futuro governo do Afeganistão. “O primeiro-ministro e a chanceler decidiram trabalhar, junto com o resto do G7, para construir um roteiro para lidar com qualquer novo governo afegão discutido na reunião entre líderes da semana passada”. Merkel também conversou com o primeiro–ministro holandês, Mark Rutte.

Rapidinhas

Em tempo, sobre a nota Trem mineiro: “Vamos continuar com empenho para que o modal ferroviário contribua na geração de oportunidades para a população, como abertura de novos empregos e fretes mais baratos. É uma grande vitória”, diz João Leite.

(foto: Saul Loeb/AFP)

Mais um Em tempo, sobre a nota Vale o registro: “A situação no local continua extremamente perigosa e a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto continua alta”. Desta vez é o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o democrata Joe Biden (foto).





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) publicou, ontem, isso mesmo, em pleno sábado, no “Diário Oficial”, um decreto que institui o que chamou de passaporte da vacina para todos os eventos na cidade que tiverem mais de 500 pessoas. Vale a partir de quarta-feira.





A notícia é que ele deve receber, terça–feira, a visita do Presidente da República, Jair Bolsonaro, à cidade para participar da inauguração do complexo de captação e tratamento de água que foi denominado Deputado Luiz Humberto Carneiro.





Para registro, o saudoso Luiz Humberto estava em seu sexto mandato na Assembleia Legislativa (ALMG). Já chega então. FIM!