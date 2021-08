Insistência até com um veto derrubado vai parar no STF

Bolsonaro se encontrou ontem com o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Embaló, que quer estreitar cooperação com o Brasil (foto: Evaristo Sá/AFP)









A entrevista de ontem, como é de costume, foi, desta vez, à rádio Farol, de Alagoas. “A partir de março do ano passado, praticamente todos os governadores do Brasil lançaram a campanha do ‘Fique em Casa e a economia a gente vê depois’. E o depois veio, aquilo que eu considero um abuso, que foram as medidas de lockdown, confinamento, toque de recolher”.

Já deu para perceber que se trata do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. E tudo isso para responsabilizar, já que tucanou o culpar, os governadores pelo aumento do desemprego, por causa das medidas de restrição e da circulação de pessoas durante a pandemia da COVID–19.

O fato é que Bolsonaro avisou em alto e bom som que pretende de fato retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais no país. “O vírus da COVID–19 veio para ficar e que também não vai obrigar ninguém a se vacinar”. Ou seja, continua insistindo em dar mau exemplo.

Bastaria, mas o presidente da República insiste. Desta vez, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei que prevê compensação financeira a profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia. São aqueles que ficaram incapacitados para o trabalho de forma permanente por terem contraído a doença.

A lei foi aprovada pelo Congresso, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal. Bolsonaro vetou, mas os parlamentares derrubaram o veto. Na ação, assinada também pelo advogado–geral da União, Bruno Bianco, o Planalto pede a suspensão dos efeitos da regra.

O argumento foi: “para o governo, a aprovação do texto violou princípios constitucionais por invadir tema de competência do Executivo, por criar benefício cujo pagamento vai se estender para além da pandemia e por não prever fonte de custeio para os gastos”.

Antes de encerrar, a agenda presidencial ainda teve uma notícia importante, muito importante mesmo. O presidente da Guiné–Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse ontem que o país africano quer ampliar e diversificar a cooperação com o Brasil e intensificar as relações econômica e empresarial entre os dois países.

Umaro Embaló está em visita ao Brasil e se reuniu na manhã de ontem, no Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro. “Temos muito a colaborar com a Guiné–Bissau e eles também na questão da segurança no Atlântico Sul”. E ele contou ter aceitado o convite para visitar o país africano.





Serra do Curral

O presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV) (foto), recebeu abaixo–assinado com cerca de 100 mil assinaturas em defesa do tombamento estadual da Serra do Curral, ontem, com a vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT). A iniciativa teve apoio de movimentos sociais, ambientalistas e pesquisadores, o manifesto reforça a importância do tombamento da área pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA–MG). É para garantir a preservação das bacias dos rios das Velhas e Paraopeba.

Doria é um desqualificado. Perdeu as condições de ser candidato à própria reeleição pela sua enorme rejeição e acha que pode comprar o PSDB para satisfazer o seu fetiche de ser candidato a presidente da República. Falta a ele dimensão e caráter para liderar qualquer projeto nacional Aécio Neves (PSDB-MG), em resposta às críticas de João Doria no "Roda Viva" ao deputado mineiro



Chuva no Norte

O deputado Antônio Carlos Arantes (PSDB), primeiro vice–presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), recebeu, ontem, a embaixadora da Bulgária no Brasil, Bojidara Sartchadieva, que estava acompanhada do cônsul honorário, Renato Russef. Falaram sobre temas de interesse dos mineiros, como a troca de tecnologia para fazer chover no Norte de Minas usando técnica de bombardeio das nuvens. Arantes aproveitou para apresentar aos visitantes o nosso pão de queijo e o nosso tradicional café mineiro. Bojidara se revelou grande apreciadora dos nossos produtos e foi logo avisando que saborearia muitos pãezinhos.





Paraolimpíadas

O esporte pode transformar a vida por meio da promoção de saúde e desenvolvimento físico. Para alguns, como os atletas paralímpicos, a reinvenção que a prática esportiva causa é ainda maior. Por meio do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), do Ministério da Saúde, auxilia pessoas com deficiência com apoio, tratamento, acompanhamento e reabilitação necessários de forma integral e totalmente gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Que o diga Nayara Ramalho que deu a volta por cima depois de grave acidente e teve de amputar o braço direito.





Para encerrar

Eu, hein! “Nós não podemos nos omitir. A situação é muito séria, é preocupante, é muito tensa. Sabe–se lá que consequências haverá a partir do 7 de setembro. Tomara que não aconteça o pior e que a coisa se dê pacificamente. Não só por isso. Não vamos agir atemorizados pelas ameaças”. E foi em pronunciamento da tribuna do Senado que Lasier Martins (Podemos–RS) falou ao pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Basta, né?





