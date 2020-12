Ecos da eleição para prefeitos no país e um pouco da Argentina

Por videoconferência, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, tratou com o presidente Jair Bolsonaro as prioridades para os dois países (foto: Presidência da Argentina/AFP)

O fato do dia é que antes teve o antigo ditado de que política e futebol não se devem discutir, mas neste caso, a elegância prevaleceu.



Desta vez, o ditado mudou um pouco, já que, elegantemente, o presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido) lamentou, ontem, a morte de Diego Maradona, na conversa que teve com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

A data ajudou. O encontro por videoconferência durou cerca de 40 minutos e foi promovido como celebração do Dia da Amizade Argentino–Brasileira, data instituída em 1985 pelos então presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín.

Em nota, obviamente oficial, depois do encontro, a Casa Rosada destacou que o presidente argentino pregou um impulso ao Mercosul e defendeu durante a reunião “deixar as diferenças no passado e encarar o futuro com as ferramentas que funcionem para o bem de todos”.

E Fernández acrescentou a colaboração entre os dois países nas áreas de segurança e defesa, que segundo ele tem avançado. Destacou ainda uma questão mais delicada para o presidente brasileiro já que era “na área ambiental”. Para compensar, o argentino citou oportunidades no setor de gás natural.

Como não poderia deixar de ser, sempre tem que registrar sobre a COVID–19. Daí o fato de na reunião, que durou cerca de 40 minutos, terem sido discutidas as prioridades dos dois governos, isso mesmo, uma agenda bilateral para enfrentar a pandemia do Coronavírus.

Antes de mudar de assunto, só mais um registro: “nós nascemos das ruas. Ouvimos o desejo das pessoas e lutamos por um país que segue em frente. Somos o único partido que tem a direção certa”, Para ser justo, o Avante elegeu, pela primeira vez, um candidato a prefeito. Davi Almeida foi eleito para a Prefeitura de Manaus. Eleição apertada, com 51,25% dos votos válidos, mas avançou.

Não dá para mudar ainda de assunto, porque tem um detalhe interessante. É o fato de o resultado do segundo turno ter confirmado a redução do espaço dos partidos tradicionais de esquerda. PDT, PSB, PT e PCdoB perderam prefeituras se comparada há dois anos. Se juntar todos os eleitores esquerdistas, os 27 milhões eleitores desta ala política. Ou menos de 13% da população total. 13?

Nem precisa explicar. Basta apenas o registro de que quem herda a vaga de Marília Campos (PT), eleita em Contagem, é Bernardo Mucida (PSB) e Margarida Salomão abre a vaga em Juiz de Fora para Aelton Freitas (PL).

A seriedade

“O Brasil teve seu ápice em julho. O número de casos estava diminuindo, mas em novembro os números voltaram a subir. O Brasil precisa levar muito, muito a sério esses números. É muito, muito preocupante”. A declaração veio do nada menos que o diretor–geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. A declaração, de ontem, foi feita com o objetivo de destacar a necessidade de o Brasil precisa levar mais, bem mais a sério como enfrentar o aumento do número de casos da COVID–19. Ou seja, a pandemia já deu todos os sinais que está de volta. Vai desrespeitar?

Foi elegante

“Importantes cidades de nosso estado serão governadas por mulheres a partir de 2021. Parabéns pela vitória e pela confiança conquistada de seu povo. Desejo-lhes uma gestão de muito sucesso e muitas conquistas. Contem comigo e com meu trabalho no Senado para o que for preciso”. A elegância veio, em suas redes sociais, do senador Antonio Anastasia (PSD–MG). Ele se referia à Marília Campos, do PT, que vai governar Contagem pela terceira vez, à Margarida Salomão (foto), outra petista e será a primeira prefeita de Juiz de Fora, além de Elisa Araújo, do Solidariedade, que vai cuidar da prefeitura de Uberaba.

Aplausos

Missão de Observação Eleitoral da #OEAnoBrasil parabeniza o país pela celebração do segundo turno das eleições municipais. O Diretor do Departamento para a Cooperação e Observação Eleitoral (DECO) @gerardodeicazase reuniu com o @LrobertoBarroso, presidente do @TSEjusbr, na conclusão da jornada eleitoral de domingo. A OEA fez questão de destacar ainda a transparência e abertura do Tribunal Superior Eleitoral para responder as perguntas dos meios de comunicação. E claro ressaltou a contagem de votos oficial em tempo hábil, o que permitiu que a sociedade conhecesse os resultados oficiais praticamente em tempo real”.

Coronavírus

O senador José Maranhão (MDB–PB) testou positivo, domingo, para a COVID–19. Depois de passar bem o dia, no final da tarde ele apresentou sintomas leves, por causa de uma tosse persistente e estado febril. No início da noite, foi ao Hospital da Unimed, em João Pessoa, para fazer a testagem, O resultado saiu às 20h40. O senador passa bem e, de acordo com a sua própria a assessoria, ele deverá ficar hospitalizado por precaução, óbvio. Afinal, o seu quadro clínico é delicado. O parlamentar da Paraíba tem 87 anos.

Para finalizar

Vale o registro oficial da agência de notícias da Câmara dos Deputados: “como os deputados foram eleitos por coligações partidárias, o suplente que vai assumir não será necessariamente do mesmo partido do deputado que sai, mas de outro partido da coligação. Ou seja, já que é assim, o PSD perde duas vagas, uma para o PSDB e outra para o PSB. O Republicanos perde uma vaga para o Podemos. O PDT perde uma vaga para o PSD. Já o PT perde uma vaga para o PL. Ficamos assim, então.

PINGA FOGO