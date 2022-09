Por que empresas têm dificuldades em contratar minorias?

(foto: Pexels)







Diante de tantas dificuldades e barreiras que pessoas que fazem parte de grupos minoritários enfrentam para conquistar uma vaga de trabalho, é até difícil acreditar, mas como especialista de diversidade e inclusão já escutei, diversas vezes, empresas soltando as seguintes frases: “até queremos contratar pessoas de grupos minorizados, mas é tão difícil encontrar entre esses profissionais quem se encaixe nas exigências das vagas”.









Por que essa pergunta é tão importante? Vamos lá! Já observou que existem empresas que, por anos, majoritariamente só contratam pessoas que moram em regiões com maior poder aquisitivo, como por exemplo, a Centro-Sul em BH? Quer dizer que pessoas de outras regiões como Venda Nova e Barreiro não podem fazer parte desse time?

Já observou que existem algumas empresas que só contratam profissionais oriundos de universidades federais? E as pessoas que vêm de faculdades particulares? Não podem concorrer às vagas de verdade? De particulares, não podem sair talentos?





Além disso, existem empresas que insistem em exigir o inglês avançado, mesmo quando a função na prática não usa esse idioma. Você não precisa ser sociólogo ou trabalhar no IBGE para perceber que a maioria das pessoas contratadas nessas empresas são brancas, de universidades federais e com um poder aquisitivo maior.

Ou seja, um perfil que se repete ano após ano. Não que essas pessoas não tenham talentos e criatividade, mas cadê, na prática, as pessoas que fazem parte de grupos minorizados que também podem contribuir e muito no universo corporativo?

Nos últimos anos, aumentaram as discussões sobre diversidade e inclusão, sobretudo no mercado de trabalho, mas na prática, as exigências para contratação ainda não acompanharam essa discussão.

Algumas dessas empresas que soltam esse tipo de frase, “até queremos contratar pessoas de grupos minorizados, mas é tão difícil encontrar entre esses profissionais quem se encaixe nas exigências das vagas”, na realidade acabam dando manutenção a estruturas de poder que barram a todo custo a promoção da diversidade e inclusão no mercado de trabalho.

Você é dona, dono, presidente, liderança em alguma empresa? Quer realmente contratar pessoas que fazem parte de grupos minorizados? Um dos passos para isso é, antes de abrir vagas afirmativas, juntamente a sua equipe, fazer uma análise sobre cada exigência que a empresa está pedindo para essas vagas. A ideia aqui não é “baixar o sarrafo”, mas repensar essas exigências. Elas fazem sentido? Elas realmente vão ser úteis na prática ou só servem para barrar pessoas que são diversas durante o processo seletivo?





Muitas dessas exigências ainda são carregadas de preconceitos e discriminações, ainda que de forma “sutil ”. É muito importante ter atenção a isso.