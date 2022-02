140 travestis e pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2021

(foto: Pixabay)

O direito à vida, é o principal direito que precisa ser garantido a todas as pessoas. Mas na prática, isso inclui vivências trans? Em janeiro de 2021, Keron Ravach, trans, de apenas 13 anos, foi encontrada morta em um terreno baldio no Bairro Apossados, em Camocim, Região Norte do Ceará. Ela foi assassinada a pauladas, chutes e socos.