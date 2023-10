Arte de bom gosto

Sempre garimpando novos talentos, Mary Arantes promove mostra-relâmpago na próxima sexta-feira, sábado e domingo. O artista é o conhecido visagista Humberto Eustáquio Silva, cabeleireiro de mão cheia, que foi proprietário do importante salão Batom, que marcou época na Savassi. Ele revolucionou o estilo de corte de cabelo, penteados e maquiagem, ao lado de Ronaldor. Agora, tornou-se um artista plástico de primeira linha. Há algum tempo, tem feito um trabalho belíssimo e inédito de obras têxteis, bordados e colagens, bem como peças em cerâmica e joias. Pela primeira vez, Humberto mostrará suas obras na exposição individual “O oco de si mesmo”, que tem curadoria de Mary Arantes, nos dias 27 e 28, das 10h às 19h, e no dia 29, das 10h às 17h, no Espaço Mary Arantes, na Rua Ivaí, 25, Bairro Serra. Segundo Mary, a mãe de Humberto era modista e foi sua grande inspiração. “Com ela aprendi a amar a arte e palavras como manga raglan, saia godê e tecido prometi. Fazem parte da minha memória afetiva”, conta. As obras levaram aproximadamente quatro anos para ficarem prontas. As cores das peças são lembranças do que Humberto viu e viveu na infância, em Carmo do Paranaíba.

Bodas de Ouro

Os empresários e sócios Carlos Augusto Assis e Carlos Alberto Alencar receberam colegas, amigos e clientes para uma grande festa, na semana passada, para comemorar os 50 anos de fundação da Clínica Veterinária São Francisco de Assis, que, ao longo dos anos, cresceu, ampliou o atendimento com diversidade de especialidades e, há algum tempo, transformou-se em hospital. A festa foi no Salão do Minas 1, com show de banda ao vivo e requintado jantar. Ajudando a dupla a receber os convidados estavam os colegas Alexandre de Paula Nagem, Guilherme Brant Alencar, Arilda Faria e Ana Letícia Bicalho.

Exposições

A Galeria Albuquerque Contemporânea inaugurou duas exposições de mulheres notáveis na arte contemporânea. As mostras de Germana Monte-Mór, “I’m alive”, e de Sandra Antunes Ramos, “Sutura”, ficam abertas ao público até 18 de novembro, na Savassi.

CAMINHOS DA MODA

Cinema no Inhotim

O Instituto Inhotim exibe hoje o filme “Olho da Rua”, de Jonathas de Andrade, com trilha musical ao vivo, executada pelos músicos Homero Basílio, Emerson Rodrigues e Antônio do Rego Barreto Filho. A exibição será no Espaço Igrejinha e o acesso é livre aos visitantes do Instituto, por ordem de chegada. Artistas e a curadoria artística do Inhotim estarão presentes para bate-papos antes e depois das sessões. Participantes dos programas Amigos do Inhotim e Nosso Inhotim têm lugares garantidos nos eventos. Sessões

às 14h30 e às 15h30.

Prêmio Sebrae

Juliana Ramalho, CEO da Talent Sênior, empresa de Talent as a Service, que atua na contratação de profissionais 45+ sob demanda, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, pelo estado de São Paulo, na categoria pequenos negócios. O prêmio é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho e a dedicação de mulheres que contribuem para o desenvolvimento do país.

Carros elétricos

O poder das mulheres para definir a direção dos mercados atingiu até o machista mundo automobilístico. Segundo pesquisas de um site de vendas, o carro elétrico é o preferido de 44% das mulheres consultadas, pelo menos aquelas que pretendem adquirir um veículo nos próximos meses. Pesando na escolha, estão a manutenção mais baixa, inexistência de barulho, melhor custo-benefício no abastecimento, IPVA incentivado e maior afinidade com meio ambiente. Cores e design foram desbancados pelo engajamento sócio-ambiental e saúde do bolso.

Por ai...

O estilista Victor Dzenk promoveu convenção de lançamento da coleção inverno 2024, que remete ao icônico Le Palace, na Paris dos anos 1980. Na ocasião, prestou homenagem a funcionários, colaboradores e incentivadores de sua carreira e de sua empresa, comemorando 30 anos de atividades. Recebendo com ele, a irmã Ana Elisa Dzenk Correa.





A turma das artes está na expectativa do documentário mostrando a trajetória de Adriana Varejão, que será exibido durante da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que está acontecendo e termina em 1º de novembro. O filme traz imagens das suas primeiras aulas na pintura, passando pelos trabalhos em Inhotim até sua transformação em uma artista de gabarito internacional. Promete ser um dos hits do ano no assunto.





O circuito do sapato e bolsa terá espaço bacana no Minascentro, durante a Minas Trend, com exposição-conceito valorizando as peças. A coordenação do assunto ficou por conta do designer Celso Afonso, que promete surpresas na apresentação. Nos estandes, os dois segmentos estarão representados por marcas daqui e de outros estados.





As receitas culinárias se transformam em peças de resistência (sem trocadilho) da boa gastronomia. Os petiscos e quitutes feitos com frutos da Amazônia, Caatinga, Pantanal, Pampas e Cerrado são atração principal do Restaurant Week, que acontece em todo o país. Em BH, são 60 restaurantes participando. A promoção segue até 19 de novembro.





Percebendo que suas estrelinhas gabaritando restaurantes já não têm o mesmo brilho, o Guia Michelin vai agora marcar com chaves os hotéis que considerar bacanas. Contribui, também, para promover o Tablet Hotel, site de reserva que o guia francês adquiriu recentemente. Só valem

hotéis butique de luxo.





Nas palestras do Trend Connection sobre as novas tendências fashion, uma das palestrantes apontou a nova postura da consumidora, que voltou a buscar informações sobre o assunto através de profissionais especializados, citando os jornalistas de moda. Foi aplaudida. Parece que cansaram de errar com as influencers genéricas.





O trágico soterramento de funcionários em obra no Belvedere reacendeu a discussão entre arquitetos e engenheiros sobre a abertura de taludes para construção de prédios. Para muitos deles, há de se respeitar a morfologia dos terrenos para fazer as construções e não sair fazendo cortes nas montanhas. E citam o exemplo das edificações coloniais que, mesmo fincadas nos morros, estão aí há 200 ou 300 anos, firmes, assim como os terrenos que as sustentam.