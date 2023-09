Confira dicas para usar corretamente o forno de micro-ondas

699

(foto: Pixabay)

A primeira vez que presenciei o uso de um forno de micro-ondas, nos Estados Unidos, há anos e anos, voltei chocada com o progresso. Fomos levados a visitar um casal jovem que nos ofereceu café. Aceitamos, ela colocou a bebida em xícaras e levou-as para esquentar no forno, o que ocorreu rapidamente. Adorei a invenção, perfeita para esquentar comidas sem mudar o gosto ou a montagem do prato. A primeira vez que presenciei o uso de um forno de micro-ondas, nos Estados Unidos, há anos e anos, voltei chocada com o progresso. Fomos levados a visitar um casal jovem que nos ofereceu café. Aceitamos, ela colocou a bebida em xícaras e levou-as para esquentar no forno, o que ocorreu rapidamente. Adorei a invenção, perfeita para esquentar comidas sem mudar o gosto ou a montagem do prato.









Na realidade, o uso do micro-ondas já suscitou polêmicas quanto à qualidade dos alimentos e a garantia de saúde dos usuários. Isso porque o funcionamento do aparelho ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas que penetram nos alimentos, aquecendo conforme as moléculas de água se agitam intensamente no interior do produto, que sai quentinho, pronto para o consumo.





A nutricionista Érica Caroline Feitoza, professora do curso de nutrição da Uniderp, esclarece que há medidas que permitem usar o aparelho conservando a qualidade e a segurança. Empregado corretamente no cozimento ou aquecimento, ele não oferece riscos à saúde. Érica recomenda formas de lidar com ele, envolvendo principalmente a escolha do material do recipiente e o aquecimento de maneira uniforme para garantir a qualidade sanitária do produto final.





“Alguns plásticos, quando aquecidos, liberam bisfenol A (BPA) e ftalatos, que potencialmente podem causar problemas de saúde a longo prazo. Essas substâncias têm sido associadas a distúrbios hormonais”, pontua.





A nutricionista explica que não é simples identificar visualmente os tipos de plástico adequados para micro-ondas. A seguir, ela dá dicas a nossos leitores:





• Use recipientes adequados, preferencialmente de vidro, cerâmica ou plástico seguros para micro-ondas. Plásticos devem ter a indicação “livre de BPA” e/ou imagem da indicação do uso neste forno. Verifique o símbolo de reciclagem no fundo do recipiente. Os plásticos que contém os números 1, 2, 4 e 5 são geralmente considerados mais seguros para aquecimento.





• Cubra os alimentos com tampa ou filme plástico próprios para micro-ondas. Em ambos os casos, é necessária abertura para a saída do vapor.





• É necessário fazer intervalos durante o aquecimento para homogeneizar o alimento, garantindo que ele seja aquecido uniformemente.





• Siga as orientações do fabricante.





• Bandejas de espuma em que carnes e frios são embalados não devem ser usadas no micro-ondas. Elas não são projetadas para aquecimento, podendo derreter e contaminar os alimentos.





• Para evitar os focos de ferrugem no aparelho, após a utilização é recomendável deixar a porta aberta por uns minutinhos até sair o vapor.





• Cloro e produtos químicos podem se instalar nas paredes e não devem ser utilizados para a limpeza. Além de prejudicar a vida útil do micro-ondas, há o risco de eles contaminarem os alimentos.