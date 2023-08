Os cinco mandamentos do relacionamento saudável

699

(foto: Pixabay)



A correria do mundo atual torna cada vez mais difícil o relacionamento saudável. Então, para que tudo dê certo, é preciso aprender o caminho.

Antes de qualquer coisa, uma relação saudável deve fazer com que você se sinta confortável em fazer parte dela e, de alguma maneira, te trazer evolução. Publicamos aqui cinco sinais para que você tenha certeza de que está no rumo certo:





1. Comunicação aberta

O relacionamento saudável inclui a comunicação aberta. O casal deve poder discutir qualquer assunto sem medo do julgamento do outro ou de se sentir ofendido. Os dois devem ser claros em relação a seus objetivos de vida e intenções. Comunicação nunca é demais numa relação.





2. Apoio

Um deve apoiar os objetivos e ambições do outro, até porque, muitas vezes, eles estão diretamente relacionados à causa da felicidade ou do sucesso do parceiro ou parceira. Não há nada melhor do que fazer parte da evolução de quem se ama.





3. Fidelidade

Relacionamentos saudáveis envolvem confiança e parceria. A fidelidade tem que existir para que a relação seja transparente. Tudo o que é conversado e esclarecido não gera dúvidas ou desconfiança.





4. Respeito mútuo

As duas partes devem se respeitar. O respeito é indispensável em qualquer relação pessoal, todo ser humano tem de ser respeitado.

5. Reciprocidade

Isso significa que as duas pessoas devem dar o máximo uma à outra. Lembre-se sempre de se colocar no lugar do outro ao falar ou tomar alguma atitude. A responsabilidade afetiva começa em você.

Confiança significa acreditar em alguém e saber que essa pessoa estará a seu lado nos momentos bons e ruins. Também significa ser capaz de dizer a ela o que está pensando, mesmo que seja algo difícil de falar.

Por exemplo, você deve ser capaz de falar sobre seus objetivos, escolhas e sentimentos, sem se preocupar se isso causará raiva ou frustração porque está dizendo algo que o outro não quer ouvir.

A verdade é que nem sempre ter um relacionamento saudável é fácil, mas se o amor for primordial, não será difícil identificar a presença destes cinco sinais em sua relação.