Concerto "Tributo a Aleijadinho"

699

Basílica do Senhor Bom Jesus de Motosinhos (foto: Elaine Gouvea/Divulgação)



Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, será reverenciado em concerto especial apresentado pelo Coral Cidade dos Profetas. O “Tributo a Aleijadinho” acontecerá no dia 18, às 20h, na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Será uma oportunidade para o público se conectar, por meio da música, com a grandiosidade das obras do mestre, no cenário que mantém vivo seu legado. O concerto conta com patrocínio da Copasa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Congonhas. O repertório trará obras dos compositores José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, João de Deus de Castro Lobo e Manoel Dias de Oliveira, que dialogam com a época em que o artista viveu.

STREAMING

novo e gratuito





A Empresa Mineira de Comunicação (EMC), responsável pela Rede Minas e a Rádio Inconfidência, lançou, recentemente, o EMCplay, plataforma pública de streaming gratuita. Ela oferece conteúdos informativos sobre os atrativos do estado e a produção cinematográfica mineira, além de conteúdos culturais e educativos produzidos pelas emissoras públicas. O acesso à EMCplay pode ser feito pelo site https://emcplay.com/ ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e Apple Store. Seu conteúdo surpreende pela qualidade. Segundo a diretora Flávia Moreira, o desafio agora é que mais pessoas conheçam a plataforma e baixem o aplicativo, “que tem como diferencial ter a cara de Minas Gerais, nossas paisagens, sotaques, um lugar onde a gente se vê e se reconhece”.

Sandra Carneiro de Mendonça com o filho Luiz Philippe e os netos Adriano e Alexandre (foto: Solange magalhães/Divulgação)

entre

amigos





Sandra Carneiro de Mendonça teve o seu aniversário comemorado com um jantar preparado pela filha Lelê. Entre os convidados, filhos e netos, os mais amigos e os mais íntimos. Sandra seguiu este fim de semana para o Rio, para prestigiar a inauguração de dois antiquários que estão sempre presentes em seus jantares.





MARAVILHOSA NOTÍCIA

mudança de status





Quem está comemorando e irradiando alegria é padre Fernando, que, na manhã da última quarta-feira, recebeu a notícia de que o Conselho Episcopal Arquidiocesano decidiu que Paróquia Nossa Senhora de Fátima – da qual ele é o responsável – será elevada à condição de Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Fátima. Ele apresentou as motivações primordiais atuais para essa elevação, como o anseio histórico da vocação a santuário que nasceu nos anos de 1947, no Episcopado de Dom Cabral, e com a chegada da primeira imagem da padroeira, trazida pela colônia portuguesa na década de 1950. Agora é só aguardar a nomeação oficial dessa condição de santuário. Segundo padre Fernando, a primeira data sugerida por Dom Walmor é 13 de outubro, dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos.





JANTAR

italiano





Lilian Furman faz mais uma edição do seu jantar italiano na próxima quinta-feira, 17, às 20h30, na Cantina Provincia de Salerno. O menu, assinado pelo chef Bruno Peluso, tem como prato principal penne alla vodka, risoto com frutos do mar e braciola di maiale gratinado com batatas.





TORNEIO

de Tênis





Já estão abertas as inscrições para o 25º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas, em benefício da Jornada Solidária. Trata-se da disputa de duplas masculina, feminina e mista, com 13 categorias, que ocorrerá de 11 a 17 de setembro. Por ser a 25ª edição, as vagas se limitarão a 192 jogadores. Vale lembrar que a última edição do torneio, em 2020, teve mais de 330 inscrições. O torneio conta com o patrocínio master do Banco Mercantil do Brasil e patrocínio da Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Automax, Bob’s, Braúnas, Carmo Couri Engenharia, Canopus, Castor, Hermes Pardini, Jam Engenharia de Ar Condicionado e Patrus Transportes.





EXPOSIÇÃO

sensorial





Adrianne Gallinari e Nado Rohrmann inauguraram exposição em Tiradentes, com apoio da Albuquerque Contemporânea Galeria de Arte. Intitulada “Habitar o imaginário”, a mostra fica aberta ao público até

3 setembro, no Centro Cultural Yves Alves, de domingo a quarta, das 9h às 17h, e de quinta a sábado, das 9h às 19h. Trata-se de um encontro surpreendente entre as artes cênicas e visuais.

TEATRO EM BH

“o Método Grönholm” e “O Profeta”





A comédia “O Método Grönholm” faz curta temporada no Sesc Palladium. Lançando a provocação “até onde você é capaz de ir na disputa pelo emprego dos sonhos?”, o espetáculo rendeu a Lázaro Ramos e Tatiana Tiburcio indicação ao Prêmio Shell de melhor direção. No elenco, Luis Lobianco, Raphael Logam, George Sauma e Anna Sophia Folch. Trata-se da história de quatro executivos ambiciosos que disputam uma única vaga de emprego. A montagem é baseada

na aclamada obra escrita em 2002 pelo catalão Jordi Galcerán, que, de forma muito inteligente

e divertida, conta as dificuldades que muita gente enfrenta na busca por uma boa vaga

de trabalho e tudo aquilo que as pessoas fazem para conseguir seus objetivos.

“O Método Grönholm” fica em cartaz no sábado, 19, às 21h, e domingo, 20, às 19h.





***





Após o sucesso da temporada em São Paulo, onde ficou três meses em cartaz, o espetáculo “O profeta”, de Khalil Gibran, chega a Belo Horizonte nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, no Centro Cultural Sesiminas. O livro está entre os mais lidos do mundo, com tradução para cerca de 100 idiomas. Narra a jornada turbulenta e incerta do homem pela vida. No teatro, a saga é interpretada pelo cantor libanês Sami Bordokan, com direção de Luiz Antônio Rocha.

ROCAMBOLE

Doces e Bolos





O título de capital nacional do rocambole, conquistado pela cidade mineira de Lagoa Dourada (situada na região do Campo das Vertentes), fez justiça ao doce ali produzido. Anúncio com pompa e até publicação no Diário da União. Iniciativa bacana. Outra iguaria que lembra o rocambole pelo formato enrolado e faz grande sucesso é o pernambucano bolo de rolo, mas com textura e sabor completamente diferentes. O nosso rocambole tem a massa fofa do pão de ló. Ambos são deliciosos, mas, particularmente, honra seja feita: o nosso é mais saboroso.





AEROPORTO

Destino: Confins





Enquanto o desvio de novos voos para o Galeão virou questão de vida ou morte para o aeroporto carioca, por aqui o terminal de Confins acaba de conquistar o segundo lugar em número de destinos dentro do país. Só perde para Campinas. Obviamente, se forem listados os voos internacionais, a coisa muda. Mas isso mostra a força do nosso aeroporto como hub aéreo e o que isso pode trazer de positivo para a nossa economia.





AMOR

a prazo





A publicidade colada em postes e muros da cidade oferece todo tipo de produto. Mas o de maior sucesso parece ser o serviço de mães de santo e afins para solucionar problemas amorosos. Um deles, desta vez de um pai de santo, garante o retorno do amado ou da amada para quem solicitar sua ajuda. Detalhe: o pagamento será feito somente depois de o cliente obter o resultado.





CAFETERIA

sabor e animação





Sempre bonita e elegante, Débora Carvalho está levando sua experiência como RP para o Fofa de Belas, cafeteria que está fazendo o maior sucesso na Rua Marília de Dirceu. Além do menu bacana de doces e salgados (com direito a bufê montado no almoço), o lugar tem sofás para bate-papo e extensão ajardinada na calçada. Sem contar a lista descolada de habitués, que anima ainda mais o ambiente.





COQUETEL

com design





Ana Maria Teixeira de Sá, as filhas Fabrícia e Simone e o neto Flávio Castro, no comando do Grupo Tom sobre Tom, que engloba as lojas Tom sobre Tom, Natuzzi e Jader Almeida, ofereceram coquetel na última quinta-feira para clientes, além de profissionais da arquitetura, decoração e imprensa. Apresentaram o novo layout da flagship do designer Jader Almeida, em Lourdes.

CASACOR

movimentada





Sem contar o entra e sai de visitantes na CASACOR, que tem sido intenso, inclusive com vindas de turmas de arquitetos de outros estados, e o restaurante que está lotando todas as noites, duas ações chamaram a atenção. A primeira foi o coquetel de comemoração dos 20 anos de arquitetura que Estela Neto ofereceu para clientes, fornecedores e amigos, em seu ambiente, com música ao vivo. A segunda são as pinturas ao vivo que a artista plástica Thayná Carneiro (leia-se Escola Carneiro de Artes Plásticas) está fazendo no espaço próximo ao bar. As pessoas param para admirar a qualidade do trabalho dela.

POR AÍ...





Causou ótima impressão a primeira entrevista da nova ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, mineira de Taiobeiras e primeira mulher negra a ocupar tal posto naquela corte. Muito ponderada, sem avançar em temas polêmicos e nem enfatizar questões baseadas em especulações. Sua posse foi uma das mais concorridas ali. Ela é doutora em direito pela PUC Minas.





Sucesso a reinauguração da loja da mineira Luiza Barcelos, no Diamond Mall, na última quinta-feira, comemorandoos 34 anos da marca de calçados.





O vaivém foi intenso no desfile de abertura do salão de negócios BH.à.Porter, realizado no Novotel, com o resumo do que se via ali nas araras para o verão 2024 da pronta-entrega no atacado. Destaque para o modelito da NC Brand, com bordados em correntes e conchas metaliza das (à la Paco Rabanne), supersucesso. A turma foi recebida por Ivete Dantas, presidente

da Coopermoda, que promoveu o evento.





O estande que o BH Shopping armou no piso Mariana, com a réplica do carro da escuderia Aston Martin na Formula 1, teve fila no fim de semana, principalmente para pais amantes desse esporte e seus filhos. Dentro do corner, vários vídeos e reprodução de peças da equipe, apoiada pela XP, que patrocina a iniciativa.





l Sempre lembrada como uma das mais talentosas chefs de cozinha árabe na capital, Sabah Saliba volta ao batente no mês de setembro, com mais um curso especial. Suas receitas são famosas, com destaque para a babaganuche, arroz bi chairie e quibes. Inscrições pelo Sympla.





A Shein reuniu imprensa e convidados em São Paulo para anunciar as primeiras peças com produção 100% nacional. Mas a “coleção” foi tão rala que ficou parecendo coisa pra inglês ver, como se dizia antigamente, visando, acima de tudo, amenizar o quiproquó da isenção de taxas de importação da China.