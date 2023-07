Aprenda a cuidar bem de suas peças de couro

699

O tempo muda, o frio chega, trazendo com ele a atenção especial às roupas que estão guardadas ao longo dos meses. Uma boa ocupação é dar uma geral no closet, para examinar as roupas que estão sem uso durante muitos meses.



O cuidado antecipado evita que você tenha uma surpresa na hora de vesti-las. Pode parecer impossível, mas até as roupas brancas ganham uma aparência incômoda. Sem falar no couro, que é danado para mofar.





Por causa disso, é importante lembrar que o couro não lida bem com lugares fechados. O material precisa ventilar, por isso, mesmo quando o verão estiver no auge, não é recomendado guardar jaquetas, calças ou qualquer peça de couro dentro de baús, com capas de plásticos ou sem ventilação.





O correto é deixar sempre sua peça pendurada em um cabide, com ventilação adequada, evitando mofo e rachaduras no tecido. Caso precise armazenar suas peças, use capas de TNT ou tule, que permitem que o ar circule.





As peças de couro também precisam estar bem hidratadas. Para uma vida mais longa do look, é recomendável usar produtos que sejam próprios para o tratamento de couro. Se você deseja fazer uma manutenção frequente da peça, como lustrar semanalmente, os mais indicados são os produtos líquidos, que já vêm com o aplicador correto.





É só passar uma camada no seu sapato ou roupa. O líquido também está disponível em preto, marrom, branco e incolor - ideal para peças coloridas, embora o preto seja a pedida especial. Além de manter a peça hidratada, também ajuda a manter a cor da peça viva e sem manchas esbranquiçadas.





Mas, caso o armazenamento não tenha sido correto ou sua peça precise de uma limpeza profunda, o produto mais indicado é em pasta. É só aplicar uma camada da pasta própria para couro na peça, esperar secar e lustrar em seguida com a ajuda de um pano seco.





Isso ajuda a acabar com o mofo ou o aspecto esbranquiçado da peça que ficou guardada por algum tempo, além de manter a nutrição e o brilho em dia. Para evitar o mofo, outra dica é deixar a peça respirar por um dia fora do guarda-roupa a cada, pelo menos, três meses.





Outro detalhe importante é que as peças em camurça costumam ficar bem sujas com o uso. Pouca gente sabe, mas algumas lavanderias da cidade lavam o couro com perfeição. Um engano comum é colocar a peça ao sol. Couro ou tecido precisam ficar na sombra.