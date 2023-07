Aprenda a controlar o aumento de peso no inverno

699

Chocolate quente pode ficar menos calórico, usando-se maior teor de cacau e leite desnatado (foto: Pedro David/Esp.EM/D.A Press)





Inverno “pegando fogo” como o nosso, há muito tempo não vemos. Pela informação da meteorologia, BH registrou 8 graus no último dia 3, temperatura que não se via há anos. Resultado: para não penar muito com o frio, entramos na fase de maior consumo de alimentos calóricos e redução de atividades físicas. Queremos mais é ficar na cama, debaixo de cobertores.









“Esse mecanismo de defesa gera um gasto metabólico e muitas pessoas acabam comendo mais. O consumo do mesmo número de porções alimentares durante o verão, quando realizado no frio, pode fazer uma pessoa perder em média até 2kg”, diz a especialista.





É preciso aprender a respeitar a saciedade para não exagerar na quantidade. Outro ponto importante é saber fazer trocas inteligentes para evitar impactos negativos no processo de emagrecimento. “Troque, por exemplo, as várias xícaras de cafezinho açucarado ao longo do dia por chás, que também ofertam o ‘quentinho’ que você procura”, sugere Ana Paula Gonçalves. A seguir, ela dá dicas para quem quiser perder peso no inverno:





1. Mantenha-se hidratado. É muito comum diminuir o consumo de água no inverno, tendendo à desidratação. Nosso corpo não consegue distinguir quando sentimos fome ou sede e, por isso, ingerimos muito mais calorias do que o necessário quando, na verdade, estamos com sede.





2. Otimize o consumo de proteínas como leite, iogurtes, ovos, queijos e carnes. Essas opções promovem a saciedade e reduzem o consumo extra de alimentos





3. Caso não abra mão do chocolate quente, opte pela versão com maior teor de cacau ou com leites menos gordurosos, como semidesnatado ou desnatado





4. Nada de reduzir o consumo de saladas, pois elas são fonte de fibra e ajudam na sensação de saciedade. Escolha opções que possam ser refogadas com azeite, como repolho, couve, espinafre e vagem.





5. Opte por fontes de gorduras boas, pois elas contribuem para a saciedade. Sugerimos nozes, castanhas, abacate e amêndoas.





6. Não interrompa a atividade física porque está frio. Além de manter a pessoa ativa e ser benéfica como um todo, a prática de exercícios ajuda a evitar o ganho de peso com as escapadinhas extras das comidas. É possível fazer exercícios em casa, como treinos aeróbicos, treinamento de força com o peso do corpo ou seguir vídeos de exercícios on-line. Há também a opção de academias ou estúdios fitness.





7. Aproveite a temporada de inverno para consumir sopas e caldos nutritivos. Eles tendem a ter menos calorias do que as refeições pesadas e podem ajudar a reduzir o consumo excessivo de alimentos.





8. Encontre maneiras de se movimentar no dia a dia. Pequenas alterações, como subir escadas em vez de usar o elevador, realizar tarefas domésticas de forma mais vigorosa e adotar pausas regulares para se movimentar no trabalho fazem uma grande diferença.





Cada pessoa é única, e o processo de perda de peso pode variar de acordo com metabolismo, estilo de vida e outros fatores individuais.

"É sempre recomendado buscar a orientação de um profissional de saúde, como o nutricionista ou o médico, para obter um plano alimentar. Busque também um plano de exercícios personalizado que atenda a suas necessidades específicas", finaliza Ana Paula Gonçalves.