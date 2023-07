Filarmônica e Grupo Corpo

699

(foto: Divulgação)



Nos dias 3, 4 e 5 de agosto, a Filarmônica de Minas Gerais e o Grupo Corpo se encontram pela primeira vez no palco da Sala Minas Geraispara a estreia brasileira do balé “Estância”, com música do argentino Alberto Ginastera, sob a batuta do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular da orquestra. A coreografia é de Rodrigo Pederneiras e a direção artística de Paulo Pederneiras. O balé é encomenda da Filarmônica de Los Angeles ao grupo mineiro, com estreia em 18 de julho, no Hollywood Bowl, com regência do maestro Gustavo Dudamel, da Filarmônica de Los Angeles. Os ingressos estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

Simone Arcuri, Guta Zuquim e Ildeu Koscky (foto: Arquivo pessoal)

HOMENAGEM

merecida





O decorador Ildeu Koscky recebeu um presente na semana passada. Maria Elvira Ferreira e Kátia Lage, amigas de longa data de Ildeu, tiveram a iniciativa de organizar um almoço de adesão em homenagem a esta figura que marcou a história e Belo Horizonte. Ildeu, que mora no Bairro Santa Lúcia, abria sua bela casa várias vezes por ano para receber amigos, mas duas delas eram obrigatórias: a primeira, um jantar em torno das candidatas a Glamour Girl – festa do saudoso colunista Eduardo Couri, em benefício da Jornada Solidária Estado de Minas –, e a segunda, open house para comemorar seu aniversário, no início de dezembro. A cada pessoa que chegava, Ildeu fazia questão de badalar o sino que fica próximo da escada e anunciar a entrada do convidado. Voltando à homenagem, o local escolhido foi o restaurante Pinguim, que ficou pequeno para receber os amigos. Mais de 70 pessoas participaram. Quando Maria Elvira se levantou para falar – todos sabem que é ótima oradora –, o homenageado tomou a palavra e fez questão de agradecer. Disse estar muito emocionado. “Aqui estão as pessoas que amo. Todas as pessoas que guardo em meu coração. Esse encontro surpresa organizado por Kátia Lage e a poderosa Maria Elvira tocou fundo o meu coração”, afirmou. Bastante emocionado, Ildeu chegou a ficar com a voz embargada. Entre as presenças, lá estavam Guta Zuquim, Denise Guerra, Maria Lúcia Vasconcelos, Consuelo Bethônico, Carlos Perktold, Liliane Carneiro Costa, Claudia Gonçalves de Souza, Vera e Manoel Bernardes, Norma e Felipe Silvestre, Andrea Dayrell, Rodrigo Ferraz, Maria Vitória Capelão e muita gente mais.









FESTIVAL

de inverno





Começa hoje o Festival de Inverno de Sabará. Até 22 de julho, o evento ocorrerá nas ruas da cidade, com muitas atrações. Realizado pela JH Eventos, o festival tem programação tanto no Centro Histórico como nos bairros Nossa Senhora do Ó, Santo Antônio de Roça Grande, Pompéu, Fátima, Borges, Nações Unidas e General Carneiro. Há também oficinas gratuitas de dança e circo, durante três dias. O evento é gratuito e a programação completa está no Instagram (@festivalinvernosabara).

PALADARES

sotaque perdido





A movimentação oficial para valorizar a autêntica comida mineira chegou em boa hora. Amigo da coluna que trabalha em restaurante temático diz que retirou do cardápio o frango ao molho pardo e o chouriço de porco porque a nova geração simplesmente não gosta, digo, não foi acostumada com eles. Somando-se isso à onda vegana, a coisa fica mais complicada. Assim como o sotaque regional está morrendo aos poucos, o paladar também foi “contaminado” pelas redes sociais e modismos apelativos.









FUTEBOL

arco-íris





Neste 2023, a festa da diversidade que os espanhóis promovem anualmente teve mais de 1 milhão de pessoas. Entre shows e desfiles de carros alegóricos, houve protestos. Um deles pedia mais respeito para o LGBTQIAPN+ no futebol, reivindicando algo na proporção do que já é feito contra racismo em campo. Citaram o rumoroso caso do brasileiro Vini Junior como comparação. Por aqui, o assunto também vai ganhando força,mas a resistência nos bastidores dos clubes é imensa.









PARIS

luxo em risco





Algumas inovações nos desfiles de moda na França mexeram com o público de forma negativa. A turma ficou contra o aluguel da Pont Neuf para a Louis Vuitton fazer seu desfile masculino, enquanto a Dior foi malhada por usar um cais do Sena para atracar seu barco de luxo, promovendo produtos de beleza. Esse clima de protestos sem medida começa a afetar o principal negócio francês: o luxo.

CASA COR

abertura





A 28ª Casa Cor Minas Gerais abre oficialmente no dia 15 e vai até 3 de setembro, com o tema “Corpo e Morada”. Dia 13, tem coquetel para imprensa e convidados. A mostra será na Casa Ferola, no Santo Antônio, em estilo art déco.





PRÊMIO GERDAU

inscrições abertas





A Gerdau recebe inscrições para a 35ª edição do Prêmio Melhores da Terra até 31 de julho, pelo site Melhores da Terra. Para participar, é preciso ser fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas, empresa de software focada na evolução do setor ou expositor na Expointer 2023, considerada a maior feira da agropecuária da América Latina, que será realizada entre os dias 26 de agosto

e 3 de setembro em Esteio (RS).

MUSICAL MINEIRO

vira filme





O filme de animação “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar”, com lançamento previsto para outubro, vai usar áudios originais das baleias do projeto Baleia Jubarte, por uma parceria entre as duas iniciativas – projeto e filme –, ambas patrocinadas pela Petrobras. O áudio será usado na cena em que as sereias apresentam ao capitão Jack o maior mamífero do planeta Terra, a baleia. O público pode conhecer parte dessa história no musical infantil com única apresentação hoje, às 17h, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Os ingressos têm preço popular e integram o projeto Diversão em Cena, da Arcelor Mittal.

FEIJOADA

com Dudu Nobre





No próximo domingo, dia 16, o estacionamento do Porcão vai ser palco de sua primeira feijoada. O open food será de meio-dia até as 15h, no front stage, bem em frente ao palco, que terá como atração principal o cantor e compositor Dudu Nobre. Para completar a grade de shows, Gustavo Maguá exibe suas brasilidades. A apresentação do Baile do Maguá passeia por vários ritmos brasileiros, passando pelo samba, samba rock, axé, pagode e rock, com pegada sempre dançante e animada. Jorge Benjor, Tim Maia, Caetano Veloso, Skank, Ivete Sangalo e Art Popular são alguns dos nomes que aparecem no repertório do show, além, claro, dos hits do momento. Ainda tem Magnatas do Samba, tradicional grupo de BH, com seus clássicos, e o Beiço do Wando. O evento vai das 12h às 22h.

IMERSÃO EM PARCERIA

alunos do Instituto Marangoni





No início de 2022, Alexandre Birman, CEO do grupo Arrezo&Co, visitou o Istituto Marangoni, em Miami, e lançou um desafio para os estudantes de design: desenvolver uma sandália especialmente para o Met Gala. Os alunos trabalharam no projeto durante todo o ano e seis criações passaram para a semifinal. Nesta etapa, as sandálias foram produzidas na fábrica da marca e avaliadas pelo próprio Alexandre e seu time, definindo em dezembro dois finalistas: a brasileira Bettina da Silva e o norte-americano Ryan Hamilton. Como prêmio, os estudantes vieram para o Brasil para imersão completa dentro da marca Alexandre Birman. Começando por uma semana no Rio Grande do Sul, os alunos participaram de uma experiência na fábrica, onde desenvolveram, com as próprias mãos a tradicional sandália Clarita. Junto ao diretor-criativo Guilherme Kfouri, aprenderam todos os processos de fabricação. Em seguida, foram a São Paulo para

entender sobre negócios de marca.





GALERIA de arte

nova marca





Após 25 anos de fomento à arte, a Celma Albuquerque Galeria de Arte entra em nova fase, com Lucas Albuquerque se consolidando na gestão ao lado da mãe, Flávia. Eles acabam de lançar, juntos, uma nova e revigorada marca: a Albuquerque Contemporânea.

DESCIVILIZAÇÃO

começo no berço





Recentemente, viralizaram nas redes sociais as imagens de uma criança rabiscando assentos, paredes e janelas de uma aeronave internacional, com apoio da mãe. Disse ela que era o modo da filhota ficar calma. É o “novo normal” na vida ocidental: os pequeninos batem o pé para escolher roupinhas, tênis de grife, mais tarde agridem professoras e ficam sem punição. Quando adolescentes, acabam botando fogo no mundo.

POR AÍ..





Nem bem foi batido o martelo em relação à data da próxima edição da Minas Trend (24 e 26 de outubro), o número de reservas de espaços para o evento no Minascentro disparou. Vai mostrar o inverno 2024. Com o novo local ajustado à realidade fashion de Minas e às inovações recentes na sua estrutura, a feira ganhou alma nova.





Mais uma vez, Agnès Farkasvolgyi promove o “Chá da Alice”, no próximo dia 11, em homenagem ao aniversário de lançamento do livro “Alice no Pais das Maravilhas”, de Lewis Caroll, em 1865.O encontro temático será no espaço Casa da Agnes, na Rua Paulo Afonso, no Bairro Santo Antônio. Vai ter collab da confeiteira Sá Marina.





A escolha de Tiradentes como o melhor destino no Brasil para excursões culturais e históricas mostra por quantas pode se multiplicar o potencial do turismo mineiro. Neste caso, a escolha anunciada pelo Tripadvisor se deu em razão do diferencial dos tours pelos becos da cidade. Ficou na lista dos

25 melhores mundiais, entre ruínas romanas e o interior do Taj Mahal. Não é pouca coisa. É por essas que Minas ficou 11% acima da média nacional no crescimento do setor entre 2022 e 2023.





Curiosidades: a mesa do Palácio da Liberdade que recebeu a reunião formal do projeto Cozinha Mineira Patrimônio, lançado na quarta-feira, acabou simbolizando a ligação do passado com o presente da nossa gastronomia. É que por ali também passou o bom e o melhor dos nossos quitutes, com o refinamento palaciano merecido. A saber: o angu, moldado em forminhas, virava enormes pirâmides sobre bandejas. E o quiabo com frango, servido à francesa, chegava em terrinas da prata.





Pela primeira vez, a seleção feminina de futebol terá um uniforme social oficial – cuja estreia será no Campeonato Mundial da Fifa, na Austrália, neste mês de julho. As roupas, assinadas pela Animale, tiveram pitaco das próprias jogadoras na cor, tipo de mangas, shape das calças e por aí afora. Tudo em fina alfaiatariapara cumprir bem o programa extracampo.