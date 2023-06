699

Christiana Aguiar com Adriana Vasconcelos e Patrícia Duque



A jornalista e escritora Eliana Alves Cruz e a poeta Líria Porto são as autoras homenageadas do 11º Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), que tem como tema “Educação, Literatura e Patrimônio”. As escritoras participarão das atividades presenciais do festival, que ocorrerá de 5 a 9 de julho, no Estádio Municipal Fausto Alvim, localizado no Centro de Araxá, com entrada gratuita. Vencedora do Prêmio Jabuti, em 2022, com o livro “A vestida”, a carioca Eliana Alves Cruz é uma das mais destacadas autoras brasileiras contemporâneas. Sua obra literária, que transita por diferentes gêneros, como o romance e o conto, é marcada pela história e a cultura afro-brasileiras. Líria Porto nasceu em Araguari e vive em Araxá. Sua obra reúne livros de poemas que abordam o contato com a natureza, a vida cotidiana, a passagem do tempo e a memória. Líria publicou diversos livros – “Garimpo” foi finalista do Prêmio Jabuti de Poesia em 2015. O Fliaraxá, há 11 anos, tem o patrocínio da CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com o apoio do Itaú, Cemig, TV Integração, Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Calmon Barreto, Câmara Municipal de Araxá, Academia Araxaense de Letras e Condor Eventos. Flavio Casalechi, Joel Mota, Italo Gaetani e Eloi Oliveira (foto: marcos vieira/em/d.a press) JORNADA SOLIDÁRIA Torneio de Tênis

Na última segunda-feira, o Comitê Executivo do Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas se reuniu para definir quando e como será a próxima edição da disputa, que não ocorre desde 2020 e é das mais esperadas do circuito social da capital. Em breve, daremos mais detalhes. Com certeza, haverá surpresas, principalmente porque será a 25ª edição do torneio. Estiveram presentes na reunião o presidente do comitê, Ítalo Gaetani, Joel Mota, Eloi Oliveira, Lilian Pinhel, Rachel Haas Gaetani e Daniela Machado. Também compõem a equipe Lucas Mattos, Anuar Donato, Sérgio Botrel, Franco Meloni, Victor Pardini, Mauro Pinhel, Gládina Procópio, Heloisa Veiga, Gina Furletti, Adriana Valle, Cristiana Pace e Maira Costa. Flávio Casalechi representou a coordenação técnica. Foi servido lanche oferecido pelo buffet Bouquet Garni. O 25º Torneio Empresárial de Tênis é um evento em benefício da Jornada Solidária Estado de Minas e tem como patrocinador master o Banco Mercantil do Brasil e como copatrocinadores as construtoras Castor, Canopus e a Jam Engenharia de Ar Condicionado.

MODA SHOW Música e desfile

A 9ª edição do Moda Show Minas, tradicional evento voltado para o público infantojuvenil e para o turismo de compras, será realizada em 17 e 18 de junho, no salão do Iate Tênis Clube, com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur. Reunindo o talento musical de crianças e adolescentes e coleções de marcas mineiras e de fora do estado em desfiles, a Top Agency, responsável pelo Moda Show, tem como objetivo movimentar a cidade e o setor, além de promover o intercâmbio com outras áreas, como gastronomia, cultura e lazer. Está prevista a participação de cerca de 30 marcas e 50 lojas de Belo Horizonte e de todo o Brasil e ações relacionadas com a sustentabilidade, responsabilidade social, cidadania e inclusão. A entidade beneficiada pelo projeto será novamente o Hospital da Baleia.

SEMINÁRIO de turismo

Reconhecida mundialmente por sua importância histórica, seu belíssimo cenário, a gastronomia merecedora do título de Cidade Criativa pela Unesco e produção cultural rica, diversificada e cada vez mais viva, Belo Horizonte recebe hoje a 3ª edição do Seminário de Turismo de Experiências. Com programação gratuita voltada para instituições e empreendedores locais ligados ao turismo, o evento acontece no teatro do Sesc Palladium e vai reunir um time diversificado de palestrantes, que compartilhará conhecimentos e debaterá estratégias para receber cada vez melhor quem visita BH ou já vive aqui e quer desbravá-la. O evento será realizado das 9h às 17h30, com entrada gratuita, mas é necessário retirar ingresso antecipado através do Sympla.As vagas são limitadas.

GIRAMUNDO mÉdia-metragem

Estreia hoje, às 17h, gratuitamente no YouTube, o filme musical em animação “O menino Beethoven visita o Brasil”, criado a partir do espetáculo teatral do reconhecido grupo Giramundo, que assina a direção artística e a criação dos bonecos. A direção musical é de Marcelo Caldi e o roteiro de Edu Krieger. O filme pode ser assistido pelo link https://www.youtube.com/watchv?=zsPhWi9BCU0. Em 39 minutos, a animação retrata a visita de Beethoven, ainda menino, ao Brasil e seu encontro com grandes compositores do país, como Villa-Lobos, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Luiz Gonzaga.

ANIVERSÁRIO

surpresa





A animada e dinâmica empresária Adriana Vasconcelos Oliveira fez aniversário no último domingo e ganhou festa surpresa, na sexta-feira, organizada por seu fiel escudeiro Jorge, que contou com a ajuda dos filhos de Adriana e de algumas amigas mais próximas. Dessa vez, a aniversariante foi enganada direitinho. Conseguiram tirar Adriana da loja – local da festa – na hora do almoço e só a devolveram no fim do dia, quando foi surpreendida por todos os convidados, com muitos brilhos, DJ e balões. A animação foi geral e o encontro, que começou as 17h, só terminou quase à meia-noite. Comes assinados pela Avellan, de Pedro Gazinelli.

ARRAIÁ

Caipira Xique





Dia 17 tem a terceira edição do arraiá do Caipira Xique, e os preparativos já estão a todo vapor. É uma festa para toda a família, com várias atrações, comidas típicas e muita alegria. Serão duas atrações musicais ao vivo, tocando sertanejo, forró, arrasta pé e baião, com direito a quadrilha para animar os adultos e os pequenos. Não vão faltar as tradicionais brincadeiras. Leonardo Cabral, chef e sócio do restaurante, garante delícias típicas preparadas com o “jeito caipira”. E avisa que este ano a parte gastronômica vai além. “Teremos fogo de chão comandado pelo chef Peninha, cozinha show, petiscos, como bolinho de mandioca Caipira Xique, pastel de feira, torresminho à pururuca, linguiça Caipira Xique, quentão, caldos e muito mais”.





PRADO

sobressaltos





O circuito de show rooms do Prado anda preocupado com o volume de roubos durante a madrugada. E não são só os pontos comerciais estão apavorados. Os moradores também vêm sendo atingidos. A cena fica ainda mais dramática com os casos de assaltos diurnos. Embora nesses casos o índice tenha caído um pouco no último ano, continuam acontecendo. A ironia é que a cavalaria da Polícia Militar está no Prado. Mas esse não é um “privilégio” apenas daquela região, pois quase todos os bairros no entorno do Centro da ciapital estão sentindo essa onda terrível.





NAMORADOS

Flor com chocolate





Com o dinheiro curto e amores cada vez mais fugazes, os apaixonados da vez estão recorrendo ao velho e bom chocolate para agradar os parceiros. As prateleiras das casas especializadas estão cheias de corações marrons, às vezes brancos ou marmorizados, em caixas chamativas – e preço razoável, entre R$ 50 e R$ 100. Para os mais tradicionais, as flores continuam no páreo, com buquês na mesma faixa de preço. Mimos habituais (como roupas, badulaques eletrônicos e afins)

estão perdendo lugar no ranking dos amores.

SERENATA

italiana





Em junho é celebrada a Festa della Repubblica, a data mais importante do calendário de feriados civis da Itália, e a Casa Fiat de Cultura convida o Grupo d’Lima para a edição especial do Música na Capela. Com o tema “Viva la repubblica, una serata di musica italiana”, a apresentação une o clássico e o contemporâneo em performance dedicada à música daquele país. O espetáculo será apresentado hoje, das 11h às 12h, na Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat de Cultura, com entrada gratuita.





lll





Por falar em Casa Fiat, a cafeteria do local está em reformas e passará a ser filial da tradicional e deliciosa confeitaria Mole Antonelliana, de Lorena e Liliana Kozac.





LAURA PAUSINI

show extra





Laura Pausini tem uma história de amor com o Brasil. Foram inúmeras turnês e shows lotados por aqui nas últimas décadas. Em 2024, ela virá ao país para alguns shows, com ingressos esgotados. Já se anunciou apresentação extra em São Paulo, no dia 3 de março de 2024, no Espaço Unimed.





DESCIVILIZAÇÃO

tiro certeiro





Em recente discurso, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que seu país sofre um processo de décivilisation. Isso quer dizer violência gratuita, abandono da convivência dos contrários e até negação de conquistas da humanidade na ciência, convívio social, boas maneiras e por aí afora. Como sempre, a esquerda deturpou tudo dizendo que a palavra décivilisation é nome de livro de autor ultradireita. Mas, na verdade, o assunto já vem ocupando pensadores, filósofos, sociólogos e escritores de todos os matizes. Afinal, a questão é muito séria e diz respeito, inclusive,

à sobrevivência do Ocidente.





TIK TOK

dancinha de luxo





Com seus vídeos curtos e conteúdo duvidoso, o Tik Tok acabou (quem diria) levando a seu público, quase imberbe, o gosto pelo luxo. É o que demonstram pesquisas de grandes marcas globais e o surgimento de influencers focadas apenas em artigos de superluxo – caríssimos. A expansão é tão abrangente que uma amiga da coluna se surpreendeu com o filho de 12 anos pedindo tênis da Prada. Como assim? O garoto tinha visto a marca em games na rede chinesa.





BÍBLIA

roseta da Inteligência artificial





A força da Bíblia e suas palavras são tão poderosas que acabaram influenciando até a IA (Inteligência Artificial). A saber: desenvolvedores de algoritmos recorreram ao texto bíblico para fazê-los distinguir, entender, diferenciar e traduzir entre si as mais de 3,5 mil línguas existentes ano mundo. Como o Livro Sagrado já foi traduzido em milhares de idiomas, a comparação fonética foi o ponto de partida para que a IA decifrasse todo o conjunto. Uma espécie de pedra da roseta de Champollion, só que virtual.

POR AÍ...





A Fermentaria Lambe Lambe vai conquistando seu lugar nas festas descoladas e eventos fashion. Depois de fermentar o assunto no desfile da A.Criem, no Palácio da Liberdade, foi dar sustentação ao desfile da LED durante a São Paulo Fashion Week. Pertence ao bar do mesmo nome, sucesso no Mercado Novo.





Com desempenho impecável, Sofia Santoro fez sua apresentação solo em dança (balé) com muito sucesso. Na plateia, os aplausos da mamãe Cristiane Pinheiro e do papai Chico Santoro. Por falar nele, seu aniversário foi comemorado com familiares e amigos, com muitas mensagens bacanas. Uma grande figura humana e profissional respeitado.





Os pinhões que esquentam o inverno no Sul do país, assados ou cozidos, ganham temperos mineiros em receitas da chef Juliana Duarte. Um dos sucessos no cardápio do seu restaurante Cozinha Santo Antônio é a mistura do fruto da araucária com cubos de pernil.





O produto mais amado de Minas estrela o Festival do Queijo Artesanal, que acontece entre 8 e 10 próximos, no Expominas. Será a quinta edição anual, representando 12 regiões produtoras. Junto haverá a Exposição do Agronegócio do Leite – Megaleite 2023. A entrada será gratuita. Na edição passada, cerca de 30 mil pessoas passaram por lá.





Já entre os dias 13 e 17, Renan Bastos promove o evento “Da Torra à Xicara / Experience”, com participação des locais bacanas da cidade que trabalham com o café mineiro. O objetivo é destacar a variedade, diversidade e riqueza desse segmento no comércio de BH. Terá, inclusive, tour pelos estabelecimentos selecionados. Os ingressos podem ser baixados pelo Sympla.