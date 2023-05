Veja como se prevenir contra a celulite, a inimiga das mulheres

O maior amigo que a mulher tem, depois do senso crítico, é, sem dúvida, o espelho. Senso crítico normalmente é de nascença, quase sempre faz parte da criação, do ambiente familiar. Espelho todas as casas têm – e é se olhando nele que você descobre o seu corpo. A celulite é uma preocupação geral.

Celulite não é considerada doença e afeta cerca de 95% das mulheres após a puberdade, de todas as etnias, embora seja mais comum entre as de pele branca. Raramente é observada em homens, mas poderá ocorrer quando houver algum desequilíbrio hormonal.

“A celulite tende a ocorrer nas áreas onde a gordura está sob a influência do hormônio feminino estrógeno: quadris, coxas e nádegas. Também pode ser observada nas mamas, parte inferior do abdômen, braços e nuca”, informa a BVS.

Fica a dúvida: celulite é hereditária? Beber dois litros de água por dia faz o bumbum ficar lisinho?

Diante das diversas tentativas de encontrar um tratamento para a celulite, surgiram diversas teorias sobre qual seria o método ideal para pôr fim ao tormento feminino. E com isso vieram também alguns mal-entendidos. A seguir, reunimos cinco dúvidas frequentes entre as mulheres:





1. A celulite pode ser hereditária





Verdade. Se a mãe, avós e tias possuem celulite, há grandes chances de ela aparecer no seu corpo. Porém, não é regra. O gene é apenas um dos fatores que pode ser considerado a causa da celulite.





2. A celulite só aparece em pessoas sedentárias





Mito. O excesso de peso e a má forma podem fazer com que os furinhos fiquem mais aparentes. Porém, a celulite pode aparecer em qualquer tipo de corpo, seja ele saudável ou não. Para você se prevenir, é importante a regularidade nos exercícios físicos.





3. Água pode ajudar a prevenir a celulite





Verdade. Além da dieta bem equilibrada, com alimentos que diminuam a inflamação, beber água e se manter hidratada ajuda a manter o tecido forte e flexível. Além disso, água ajuda a eliminar diversas toxinas do corpo por meio da urina e do suor, reduzindo o inchaço.





4. Jeans apertado causa celulite





Verdade. O jeans favorece o surgimento dos furinhos na pele. A roupa muito apertada dificulta a circulação e contribui para o inchaço, fatores que estão entre as causas da celulite.

5. Celulite é assunto para depois dos 30 anos





Mito. A celulite pode surgir em qualquer idade. O ideal é adotar protocolos de prevenção, como dieta adequada e exercícios, além de realizar procedimentos como drenagem linfática e radiofrequência.