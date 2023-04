Coroação do rei Charles III

Rei Charles III (foto: reprodução da internet)



Quem gosta de assuntos da monarquia está por dentro dos planos da coroação do príncipe Charles, que, no dia 6 de maio, se tornará rei Charles III, e sua esposa Camilla será rainha. O Palácio de Buckingham informou que o casal escolheu uma receita de Quiche da coroação para as comemorações. O prato, com espinafre, favas e estragão, é referência ao Coronationchicken (Frango da coroação), à base de curry e maionese. A iguaria foi inventada para a coroação da mãe de Charles, a rainha Elizabeth II, em 1953, e apreciado ainda hoje. O palácio disse, em seu site ,que o prato foi escolhido pessoalmente por Charles e Camilla, a rainha consorte. Avisa que é “facilmente adaptado a diferentes gostos e preferências”, oferecendo-o como receita para centenas de almoços comunitários planejados no Reino Unido para marcar o evento de 6 de maio. Quem gosta de assuntos da monarquia está por dentro dos planos da coroação do príncipe Charles, que, no dia 6 de maio, se tornará rei Charles III, e sua esposa Camilla será rainha. O Palácio de Buckingham informou que o casal escolheu uma receita de Quiche da coroação para as comemorações. O prato, com espinafre, favas e estragão, é referência ao Coronationchicken (Frango da coroação), à base de curry e maionese. A iguaria foi inventada para a coroação da mãe de Charles, a rainha Elizabeth II, em 1953, e apreciado ainda hoje. O palácio disse, em seu site ,que o prato foi escolhido pessoalmente por Charles e Camilla, a rainha consorte. Avisa que é “facilmente adaptado a diferentes gostos e preferências”, oferecendo-o como receita para centenas de almoços comunitários planejados no Reino Unido para marcar o evento de 6 de maio.





“Uma quiche com massa crocante e leve, sabores delicados de espinafre, favas e estragão fresco. Coma quente ou fria com salada verde e batatas cozidas”, diz a receita no site da família real, acompanhada de vídeo

com um chef da realeza preparando o prato.





Charles será coroado na Abadia de Westminster, em Londres, em cerimônia com pompa e tradições que remontam a mil anos. O evento terá a presença de chefes de Estado e dignatários estrangeiros. Do Brasil foram convidados o presidente da República, por ser chefe de Estado, e o conde Chiquinho Scarpa, amigo do príncipe. Ambos confirmaram presença.





Enquanto a rainha Elizabeth II cumpriu a tradição ao pé da letra, com cerimônia de mais de três horas de duração para 8 mil convidados, o príncipe Charles decidiu que a coroação mostrará seu desejo de uma monarquia mais ajustada e moderna. Serão cerca de 2 mil convidados e a cerimônia terá cerca de uma hora. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja da Inglaterra, conduzirá a cerimônia altamente codificada, na qual Charles fará seu juramento. O casal real será ungido com um óleo, o Santo Crisma – abençoado e fabricado em Jerusalém –, e ele receberá seus atributos reais, incluindo o cetro e a coroa de São Eduardo. Além da música tradicional, haverá novas composições, sobretudo aquela criada especialmente para a ocasião por Andrew Lloyd Webber, idealizador de musicais lendários como "Cats" e "Evita". Depois, a família real seguirá para o Palácio de Buckingham em procissão, aparecerá na varanda e acenará para o público.





Camilla usará a coroa da rainha Maria, avó de Elizabeth II.





O mais antigo hotel de luxo de Londres celebrará a coroação do rei Charles 3º com um chá da tarde com o tema jardim inglês, em parceria com a Boodles, coquetel King's Elixir, um retrato do rei Charles III por John Swannell, bem como o “prato coroação” para compartilhar no Charlie's.





Royal Salute criou produto especial para a coroação.: apenas 500 preciosas garrafas de Royal Salute Coronation of King Charles III Edition estão disponíveis em edição limitada. Habilmente trabalhada pelo master blender Sandy Hyslop, a cobiçada preciosidade é um whisky atemporal para ser valorizado e saboreado nos próximos anos. Um blend de mais de 53 whiskies raros de malte e grãos, para refletir o ano em que a emblemática bebida estreou. Ele está alojado em um decantador Dartington Crystal, de tom azul-safira profundo, reminiscente das pedras preciosas incrustadas na Coroa do Estado Imperial. Vem em caixa de madeira inspirada na icônica Abadia de Westminster, com detalhes esculpidos prestando homenagem ao cenário histórico das cerimônias de coroação britânicas desde 1066. As joias e brasões de cada país que formam a Grã-Bretanha foram a inspiração para a arte dentro da caixa de presente, simbolizando a unidade sob a Coroa e a solidariedade duradoura entre as nações.





Nova Verde





Denise Magalhães já marcou para 3 de maio a abertura da nova sede da sua Verde que te quero Verde, que agora passa a ocupar um prédio próprio, construído por ela no Belvedere, com projeto de Maria Helena Botrel. A empresária garante que as pessoas se surpreenderão com o novo espaço.





Feira de Malha e Tricô





Na terça-feira (25/4), será aberta a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, que completa 25 anos. Nesta data tão especial, a manhã será festiva. A partir das 9h30, o Auditório A do Minascentro será palco do evento que vai comemorar o aniversário com desfile realizado em parceria com a Estácio BH.





Alunos do curso de design de moda apresentarão looks criados com peças produzidas pelas malharias que integram a feira e calçados da marca mineira

Joana Paixão.





A escritora e comunicadora Cris Guerra/Cris Paz falará sobre “A força da mulher na moda” e os coordenadores do evento falarão sobre a importância, sucesso e perenidade da feira. Cerca de 3 milhões de pessoas visitaram a feira em todos esses anos.