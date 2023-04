Na foto, Sandra Assumpção, Sheila Fagundes e Angela Alvarenga (foto: fotos: isabela teixeira da costa/em/d.a press)



MOSTRA ESPECIAL UpShowroom

Reconhecida no setor de feiras de Belo Horizonte, o Up Showroom realiza sua sétima edição nos dias 15 e 16 de abril, no hotel Ramada Lourdes, antigo hotel San Francisco Flat, em Lourdes. A feira se consolidou por priorizar produtos elaborados com técnicas artesanais, mas abre espaço também para outras demandas de interesse do seu público cativo, que foram detectadas ao longo do tempo. Artesanato, decoração, moda, design e gastronomia são os setores contemplados pelo evento.





MODA E CULTURA lançamento de livro

O Espaço Cultural da Escola de Design convida para o lançamento do livro “O Guarda-roupa Modernista – o casal Tarsila e Oswald e a moda”, da Editora Companhia das Letras, com a presença da autora Carolina Casarin. O encontro será nesta quarta-feira, 12, às 19h, e está integrado à programação do Minas Trend Preview, que acontece na cidade entre os dias 11 e 13. O lançamento do livro faz parte do projeto LER + arte design, do Espaço Cultural, que tem como objetivo aproximar o público de Belo Horizonte dos autores e dos livros do universo da Arte e do Design, com encontros agradáveis e sessão de autógrafos. O tema do livro é muito relacionado ao ambiente da Escola de Design, que já oferecia os cursos de Design de Ambientes, Design de Produto, Design Gráfico e Artes Visuais Licenciatura, e a partir de 2020 passou a ofertar o curso de bacharelado em Design de Moda. Esta será a 1ª edição do projeto LER arte design, que tem como parceiros: Tete Rezende, Ibis Liberdade e Livraria da Rua. Inscrições no Sympla: https://www.sympla.com.br/lancamento-do-livro-o-guarda-roupa-modernista__1941955

PÁSCOA

chá com amigas





Carla Machado abre seu ap no Gutierrez, mais uma vez, para o lanche de Páscoa, com as amigas mais queridas. Pelo visto o encontro vai virar tradição. Um momento para celebrar a ressurreição de Jesus e também de confraternizar. Será na terça-feira, a partir das 17h.





SAÚDE

planos na UTI









Sandra Assumpção, Sheila Fagundes e Angela Alvarenga

Mesmo com o número de associados caindo vertiginosamente, os planos de saúde anunciaram os novos reajustes – o que nem chega a ser novidade. Novos mesmo são os níveis de aumento, alguns deles acima de 20% e de uma só vez. A média foi de 11,3%, o que já é um absurdo – considerando que se sobrepõe a outros feitos há pouco tempo. Os especialistas esperam que, com isso, a nova debandada de clientes chegue a 30%. Assim, muitos fecharão as portas ou entrando em recuperação judicial.





CASA NOVA

Pub sertanejo





A Folks Pub, maior rede de pub sertanejo do país, inaugura a primeira unidade em BH, mais precisamente no Bairro Estoril. Com capacidade para receber cerca de 350 pessoas simultaneamente, a casa fará sua pré-estreia no dia 14, próxima sexta-feira, com a apresentação de John e Dellu. No dia 15, estreia oficial, o palco fica sob comando dos cantores Nicolas Alves e Anny Rosa.





DE VOLTA

Aos palcos





A atriz Inês Peixoto – leia-se Grupo Galpão –, e que já participou de várias novelas e especiais da Globo, está de volta aos palcos de Belo Horizonte com o espetáculo “Órfãs de Dinheiro”, com o qual ganhou o prêmio APCA 2022 de melhor atriz de teatro. No monólogo escrito e encenado por ela, a atriz dá vida a três mulheres em situações diferentes de vulnerabilidade, decorrentes da impossibilidade de autossustentação. Com direção de Eduardo Moreira e trilha sonora original criada por Tiago Pereira, filho da atriz, o espetáculo faz temporada de 15 de abril a 7 de maio, em cinco diferentes espaços culturais de Belo Horizonte: Zap 18 (15 e 16, sábado e domingo, 19h), Teatro Espanca (22 e 23, sábado e domingo, 19h), Usina de Cultura (28, sexta, 19h, gratuito), Teatro 171 (29 e 30, sábado e domingo, 19h) e Centro Cultural Vila Santa Rita (7 de maio, domingo, 19h, gratuito.). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos pelo site https://www.sympla.com.br/orfasdedinheiro e na bilheteria dos espaços teatrais. As apresentações integram o projeto “Trocando experiências acerca do feminino”, e é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.





CERVEJARIA

Mais uma novidade





A cervejaria mineira Prussia lança este mês um rótulo em parceria com o Laboratório da Cerveja. Será uma saison, Uaild Ale. A grande novidade da receita é o pioneirismo no uso de uma nova espécie de levedura cervejeira, diferente das tradicionais Saccharomyces brettanomyces. É a primeira vez que essa espécie será utilizada na indústria e fora dos laboratórios. Essa levedura vem de anos de estudos na Universidade Federal que recebeu transferência de tecnologia para desenvolvê-la e explorá-la comercialmente. A Uaild Ale é uma cerveja belga com malte de centeio, flor de laranjeira e casca de laranja. Tem sabor frutado e levemente condimentado. Uma cerveja muito equilibrada que mostra a potência de uma levedura mineiríssima, com os lúpulos também de Minas, da Fazenda Cervejeira em BH.





MULHERES

Reinadeiras





O livro Mulheres Reinadeiras: rainhas, capitãs e cozinheiras do Rosário de Belo Horizonte, será lançado em três dias, em pontos diferentes. No dia 20, às 20 horas, será na Livraria Quixote, na Savassi; no dia 22, às 15 horas, na Mimulus Escola de Dança, no Prado e no dia 23, a partir das 11h, durante a realização do festejo da Guarda de São Jorge do Reino de Nossa Senhora do Rosário, no Concórdia. Todos os eventos são gratuitos e abertos. O livro traz perfis de treze mestras dos reinados e congados de Belo Horizonte, construídos a partir de entrevistas realizadas por jornalistas, além de imagens das mulheres retratadas pela publicação.





PRÊMIO PIPA

Mineira indicada





Em cartaz com a exposição individual “Estar Íntimo” na Casa GAL, a artista belo-horizontina Juliana Oliveira acaba de ser indicada pela primeira vez ao Prêmio Pipa, um dos mais importantes do país. Este ano, o PIPA mantém o modelo adotado pela primeira vez em 2021, de contemplar artistas com um período de carreira de até 15 anos contabilizados a partir da sua primeira exposição individual ou coletiva. O objetivo do Prêmio PIPA 2023 é de ser um incentivo para artistas em início de carreira porém com produção diferenciada.





CULTURA INGLESA

selo de excelência





A Cultura Inglesa, renomada rede de escolas de inglês, foi chancelada pela sexta vez com o selo de Excelência em Franchising, considerado a principal honraria do mercado de franquias brasileiro e concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Na edição deste ano, a instituição foi uma das grandes laureadas do setor de Serviços Educacionais. A cerimônia de premiação da edição 2023 do selo de Excelência em Franchising será dia 5 de maio, no World Trade Center (WTC), em São Paulo.





MEDIEVAL

Terça histórica

Chefs Kiki Ferrari e Igor Escobar (foto: Thiago Miranda/divulgação)



Mais uma novidade na cidade, A Forja, Taverna Medieval, acaba de lançar em suas terças-feiras a noite histórica, com cardápio voltado para as culturas escandinava e viking. Será uma forma de conhecer mais da tradição de um povo tão distante. Para quem gosta de se aventurar no desconhecido, é uma boa pedida. Tudo preparado no capricho pelos chefs Kiki Ferrari e Igor Escobar. A autêntica taverna medieval propõe uma volta ao passado e fica na rua Cláudio Manoel 500, na Savassi.





PÃO

com estilo





As pastas & massas com grife estão elevando o simples pãozinho a esferas inimagináveis. Já falamos aqui do macarrão assinado pela Dolce & Gabbana, encontrado em supermercados premium da cidade. Pois, agora, a Prada quer turbinar a Pasticceria Marchesi (que já integra seu portfólio), assim como a LVMH fará o mesmo com a sua

Confeitaria Cova – ambas, tradicionalíssimas, em Milão. Aliás, a Dolce & Gabbana vai ainda mais longe: está assinando projeto imobiliário em Marbella (Espanha) e Miami, além de hotéis nas Maldivas.





LAGOA SANTA

capital informal





O ponto mais curioso na reforma proposta para mudanças na Constituição Estadual, é a que permite ao governador residir fora de BH. Com a instalação do Palácio Tiradentes na região norte, ficou mais pratico morar em condomínios de Lagoa Santa. Poderia até ser a Pampulha – mas alguns não gostam. O dilema mostra a genialidade de JK, que tentou esticar a capital para aquela região na década de 1940, mas não foi compreendido por seus sucessores. Com exceção de Aécio Neves, que teve a coragem de criar a Cidade Administrativa e levar vida nova para toda a área.





MODA

PLANO OFICIAL





O movimento da moda mineira será intenso na semana, em razão da feira Minas Trend – cujas vendas de verão 2024 começam na terça-feira, no Minascentro. Mas a grande novidade mesmo é que na sua abertura, o governo mineiro deve apresentar as diretrizes básicas de um plano para incentivar o setor. Algo abrangente, envolvendo várias secretarias estaduais – entre elas Cultura, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e até o Meio-Ambiente. Aliás, o assunto terá debates e exposições no Circuito Liberdade, sob o título Moda & Mineiradade, durante o mês de abril. A turma fashion está esperançosa – mais uma vez.





MINASCENTRO

moda & imersão





Embora as palestras e ações não relacionadas com vendas nos estandes tenham sido dirigidas para fora do Minascentro, o tradicional espaço de evento não ficará restrito ao vaivém fashion nesta semana. É que ali será realizado, também, outro evento importante da Fiemg, o Imersão Indústria. Aí sim, com debates, reuniões extraordinárias e discussões de propostas para estimular o setor produtivo mineiro. Só que essas ações começam a partir das 17h. Na pauta do Imersão, a competitividade, a sustentabilidade e a gestão. Essa é primeira edição do ano e a outra será no segundo semestre.





POR AÍ...





• Nem bem silenciaram os acordes do belo show do Skank, no Mineirão, os fãs do simpático Samuel Rosa se movimentam para sua apresentação solo. Os primeiros trinados da nova fase serão no Festival Sátira, marcado para início de maio no Alphaville Lagoa dos Ingleses.





• Quem já visitou, diz que ficou uma beleza o Centro de Referência do Queijo Artesanal Mineiro, montado no Espaço 356 (na saída de BH para o Rio). Além da exposição e vendas do produto, também há um pequeno histórico da iguaria made in Minas que conquistou o mundo.





• O estilista Victor Dzenk teve semana corre-corre, com viagem rápida a Alagoas para fotografar sua coleção verão 2024 – com tema em homenagem à Rota Ecológica dos Milagres. Três dias de muito trabalho e volta correndo para últimos detalhes do desfile de amanhã. Os modelos do seu verão, são fluidos e as cores remetem ao mar, ao verde local e sinuosidade do litoral.





• A abertura do estande mineiro na feira de turismo WTM Latin América, em São Paulo, teve momento fashion – com pequeno desfile no belo estande criado pelo Gustavo Penna e Gustavo Grecco. Na passarela, modelitos de Luiz Cláudio Silva (Apto 03), Kláucia Fróes (Plural) e Georgiana Mascarenhas (Barbara Bela). Os sapatos foram da Débora Germani.





• O estilista Eduardo Amarante realizou desfile no auditório da OCA, no Ibirapuera (SP), focado na diversidade e com direito a show de Elba Ramalho. O ponto alto da noite foi a apresentação da marca Amarante do Brasil.