Grande amizade só agradecimento

José Salvador Silva (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Devo a saúde à Rede Mater Dei de Saúde desde o dia em que seu fundador, José Salvador Silva, veio à minha porta me buscar para me operar no Hospital Vera Cruz. Ele tinha planos para criar seu hospital, que estava apenas no projeto. Recorro a eles sempre que eu ou minha família precisamos e, recentemente, quando quebrei a coluna, o hospital foi minha segunda casa. Da operação até a recuperação. Por isso, tudo que vem deles é como se fosse parte de minha história, como o e-mail que recebi contando como o grupo só faz crescer. E que tem na direção-geral Henrique Salvador. Vejam o que falo: “Em 2022, consolidamos nossa estratégia de expansão e diversificação geográfica por meio de crescimento inorgânico, com a conclusão da aquisição de quatro unidades hospitalares e um centro de diagnóstico – Hospital Santa Genoveva e CDI, Hospital Premium, Hospital EMEC e Hospital Santa Clara – e inauguramos também nossa unidade em Salvador, finalizando o ano com cerca de 1,5 mil leitos operacionais. O crescimento operacional se traduziu em resultados financeiros recordes, com uma receita líquida de R$ 1,8 bilhão, um aumento de 72% em relação ao ano anterior e um aumento do ticket médio no último trimestre de 5% em relação ao trimestre anterior.” Para o presidente da rede, Henrique Salvador, os resultados do ano passado estão em consonância com o planejamento do período. “Esses números refletem nossa execução consistente da estratégia de crescimento e fortalecimento da relação com as fontes pagadoras nos diversos locais

onde atuamos”.

Georgiana Mascarenhas com a filha Nicole (foto: isabela teixeira da costa/em/d.a press)





VIAGEM

dos sonhos





A jornalista Heloisa Aline está de malas prontas. Fará um grande tour por vários países da Europa com a filha Fernanda Lages. Um período precioso, já que Fernanda, há alguns anos, mudou-se para São Paulo, por causa do trabalho – trabalha em uma das principais editoras e corre o Brasil dando treinamento.





LEILÃO

de arte





A Firenze Galeria de Arte faz leilão virtual, no próximo dia 3, segunda-feira, às 20h30, através do portal iarremate.com/firenze. A visita à exposição pode ser feita presencialmente ou em tour virtual de 360 graus no link https://my.matterport.com/show/m?=zvhHomkkYwA. Já estão aceitando

lances prévios.





LUXO

rentável





Em tempos de crise, joias são os investimentos mais seguros. No plano masculino, o antigo ditado tomou forma com os investidores comprando relógios de luxo para se proteger das turbulências econômicas. É isso mesmo: os relógios de alto luxo (de Rolex a Patek Philippe) foram os itens mais valorizados nos últimos anos, principalmente os seminovos. Valorização de 20% ao ano. O fenômeno já havia sido registrado na crise de 2008 – e agora volta a se repetir. O setor movimentou US$ 75 bilhões no ano passado. No plano feminino, as bolsas de marca seguem caminho parecido.

LANÇAMENTO

livro de coletânea





A jornalista, escritora e produtora cultural Malluh Praxedes, que trabalhou por muitos anos aqui no Estado de Minas, lança, no próximo dia 4, o livro “40 Anos de Entrevista Musical”, com entrevistas que fez e publicou no jornal. A noite de autógrafos será na Casa Outono (Rua Outono, 571, Bairro Cruzeiro).





INCONFIDÊNCIAS

Gastronômicas





Na última sexta-feira, aconteceu, em Tiradentes, a segunda edição do projeto Inconfidências Gastronômicas, com sucesso. Foi um encontro intimista para degustação de um cardápio cheio de releituras contemporâneas da clássica cozinha mineira. Os chefs responsáveis pelo menu da noite foram Fernanda Fonseca, Paulo Rosa e Higor Braga, idealizadores do projeto.









LOOK DO DIA

armário decide





As facilidades da chamada Inteligência Artificial (IA), aos poucos, estão chegando perto da gente – com rapidez inesperada. É o caso dos móveis que a Samsura Casa, que trouxe para cá armários e gavetas que ‘conversam’ com a dona de casa – abrindo e fechando sob comando de voz – e mil outros detalhes. Um dos mais interessantes é o guarda-roupa que tem tela sugerindo o look do dia para a proprietária, a partir do inventário do que tem nos cabides. Um luxo. O espaço fica num casarão do Bairro Funcionários e foi criado pelo Pedro Paulo Duque Estrada, com produtos da Bomtempo Connect.

Josefina Veloso (foto: Arquivo pessoal)

ENCONTRO

em família





Josefina Veloso contando para a coluna como ficou feliz por conseguir reunir, no último fim de semana, toda sua família, filhos, netos e bisnetos, que são sua grande paixão. Como muitos moram fora do estado, é muito difícil conciliar a agenda de forma que todos venham ao mesmo tempo. Encontro íntimo, descontraído e cheio de amor e alegria.

EXPOSIÇÕES

roteiro cultural





A Casa Fiat de Cultura inaugura a exposição “O Inferno de Dante – Valentina Vannicola”, conectando as novas gerações à obra do sumo poeta. Na mostra, a artista italiana transpõe cenas clássicas do primeiro reino de A Divina Comédia, em uma produção fotográfica contemporânea que conta com 15 obras baseadas no gênero tableau vivant (fotografia encenada). A exposição, fruto de uma parceria com o Consulado da Itália em Belo Horizonte e o Instituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro, ficará em cartaz de 28 de março a 28 de maio, com entrada gratuita.





Está aberta para visitação na GAL Galeira, aqui na cidade (Rua Groelândia, 50, Bairro Sion), a exposição individual da artista mineira radicada em São Paulo, Renata Laguardia, “Realmente uma ilusão”. A artista sempre se lembra dos seus sonhos e por isso trata as imagens que coleta em seu tempo acordada com um procedimento similar ao que fazemos com os sonhos. A mostra fica em cartaz até 25 de maio.





O Museu de Artes e Ofícios abriu, na última sexta-feira, a exposição “Tecendo a dor”, assinada pela artista Luciana Hermon. A mostra apresenta nove obras, entre pinturas, instalações, desenhos e outros objetos, que retratam a violência contra a mulher em seus diferentes aspectos. A inspiração partiu da triste realidade brasileira de violência contra as mulheres. A exposição é gratuita e pode ser visitada até 29 de abril. O MAO fica na Praça Rui Barbosa, 600, Centro.

HOMENAGENS

festa luziense





O fim de semana em Santa Luzia começou com duas homenagens, merecidas, a personagens da cidade. É que ontem foram devidamente comemorados os 125 anos de nascimento de Mariinha Moreira – fundadora do Instituto São Jerônimo, tradicional abrigo para crianças órfãs. A reunião teve função dupla, pois comemorou também o centenário de nascimento do escritor e jornalista José Bento Teixeira de Salles – sobrinho de Mariinha. Na ocasião, sua trajetória foi destacada pelo seu amigo, Angelo Oswaldo de Araújo. A cerimônia teve, ainda, missa na capela do Asilo (recém-restaurada) e exposição de documentos & fotos. A organização ficou por conta da Associação Cultural Comunitária e da Associação de Proteção à Infância e de Assistência Social de Santa Luzia.

SHEIN

força chinesa





Uma convergência de opiniões na política vinda da moda. Tanto bolsonaristas ferrenhos (como o velho da Havan) quanto esquerdistas convictos estão malhando os aplicativos internacionais de vendas de roupas – principalmente a Shein. Sem pagar impostos, derrubam o comércio aqui. A luta para colocar o assunto na reforma tributária deu pano pra manga. Mas dificilmente vai ser resolvido: com aviões do governo indo cheios de empresários para a China tentando vender nossos produtos, as roupas entram como compensação de lá pra cá.





MINEIRAS

embaixadora & embaixatrizes





A confirmação da diplomata Maria Luiza Viotti para embaixadora do Brasil em Washington, na semana passada, consolida uma tradição de mulheres mineiras despontando ali. Embora com título de embaixatrizes (isto é, esposa do embaixador), as mineiras Elizinha Moreira Salles e Lúcia Flecha de Lima foram as mais brilhantes na função em quase 200 anos de ligação Brasil /EUA. Mereceriam, facilmente, serem titulares da representação. Mas, naqueles tempos, o trabalho (árduo) delas era visto apenas como um apêndice ao do marido. Agora, uma mineira de Belo Horizonte, mas com raízes familiares em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, chega lá com sua inteligência, determinação e conhecimento do assunto.

POSSE

na Fundamig





Solange Bottaro acaba de assumir a presidência da Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado (Fundamig), a mais atuante e com maior número de participantes do país. Ela vem com propostas ousadas, como realizar o Diagnóstico do Terceiro Setor em Minas Gerais. A ação só será possível por meio de parcerias estratégicas firmadas com a AMN, a Fundação Dom Cabral e o SEBRAE. Solange Bottaro tem quase 50 anos de atuação social participando de conselhos e outras organizações sociais e está ligada à Fundamig desde 2011.

MOQUECA

bem da Bahia





Depois das comidas regionais ligadas às montanhas, como é o caso da gastronomia mineira, terem recebido as maiores honrarias nos prêmios internacionais, chegou a vez do mar. E o reconhecimento veio através dos temperos baianos, com a moqueca feita com muito dendê, acompanhada de arroz branco e farofa amarela, ganhando um prêmio de um site internacional. Ficou entre os 20 melhores pratos do mundo usando frutos do mar – no caso peixe e/ou camarão. Com a dosagem certa no prato, realmente é bom.

POR AÍ...





O sucesso do Mercadão Internacional de Lagoa Santa é cada vez maior e uma das razões é sua gastronomia – sempre com muitas surpresas. Neste fim de semana, por exemplo, está sendo realizado por lá o Festival do Torresmo de Rolo, um evento que é nacional, mas, aqui, ganha sotaque mineiro. Esperam movimento grande, pois reservaram quase meia tonelada de carnes & toucinhos para o assunto.





Os ajustes nos espaços dos shopping centers de todo o país vão obedecendo à realidade de cada praça. A maioria preenche o vazio com entretenimento. Mas os paulistas são diferentes em tudo e transformaram (parte dele) o sofisticado shopping Cidade Jardim em espaços para móveis, decoração & afins. Com isso, marcaram os 15 anos do mall – que já abrigou o quem é quem da moda brasileira.





Pela sua onipresença nos meios de comunicação, é impossível ignorar a Sabrina Sato. Nesta semana, a moça esteve na mídia duplamente: separou-se de Duda Nagle e passou a ser sócia de uma rede de cafeterias – que fatura R$ 50 milhões por mês. Entrou com a fama. Segue passos da cantora Anitta – que virou sócia do Nubank com o capital da fama.