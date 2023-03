Pressoterapia estimula a circulação e ajuda a evitar inchaços (foto: Redes sociais/reprodução)



O verão e as altas temperaturas costumam provocar inchaço e retenção de líquidos. Por mais que esses sintomas sejam comuns nesta época do ano e possam se resolver com hidratação e alimentação, alguns casos evoluem para problemas circulatórios mais sérios. Por isso, é preciso ter atenção redobrada na temporada de calor para evitar possíveis complicações.

“Muitas vezes, o inchaço que aparece em uma região específica do corpo, como braços e pernas, pode ser confundido com inchaço por conta do calor, lesões ou outros problemas passageiros. Quando isso acontece, acabamos não dando a devida atenção ao sintoma”, afirma a fisioterapeuta Renata Taylor, consultora da HTM Eletrônica, referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos.

As consequências do inchaço anormal são fadiga na região, sensação de peso, dificuldade ao se movimentar, dor incômoda na área afetada e mudanças na pele, como descoloração, bolhas, vazamento de fluido e infecções. O linfedema não tem cura, mas tratamentos auxiliam na melhora da qualidade de vida do paciente.

Uma opção eficiente e recomendada é a pressoterapia, massagem pneumática realizada por um equipamento que envolve a região a ser tratada, estimulando o fluxo ideal do sistema linfático. O aparelho se chama Beauty Dermo Maxx: possui botas e luvas compostas por vários compartimentos independentes entre si, programados para inflar e desinflar com a ajuda de um compressor pneumático, gerando estímulos circulatórios necessários para aliviar os sintomas.

“A pressoterapia pode proporcionar benefícios terapêuticos, como favorecer a circulação de retorno tanto linfática quanto venosa. A terapia de compressão exerce pressão no membro de fora para dentro, o que aumenta a drenagem das veias e da linfa, evitando o acúmulo de fluidos e os consequentes inchaços e incômodos”, explica Renata Taylor.

Exercícios específicos, fisioterapia, drenagem linfática, cuidados com a pele e o uso de bandagens elásticas também são indicações muito comuns para o linfedema, mas o tratamento pode envolver o uso de medicamentos associados a terapias localizadas.