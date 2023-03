(foto: Livi/reprodução)



Ontem foi Dia Mundial do Sono. A correria do dia a dia e as agendas cada vez mais agitadas, com responsabilidades crescentes, estresse e longas listas de tarefas, podem prejudicar o sono. Noites mal-dormidas afetam habilidades de aprendizado, criatividade, comunicação e até mesmo a saúde.

“Passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo. Para que isso ocorra de forma reparadora, é importante manter alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente e controlar os níveis de estresse. Inclua pausas em sua rotina, com momentos de descontração e relaxamento”, afirma a especialista Carol Tavares.

O sono é regulado pelo ritmo circadiano ou relógio biológico, um conjunto de reações que ocorrem em um ciclo de 24 horas. Sem ele, não seria possível regular adequadamente a pressão arterial, a sede e a fome ou ter ciclos menstruais consistentes.

O relógio biológico é influenciado pela luminosidade e temperatura do ambiente. Quando a luz diminui e estamos cansados, liberamos o hormônio melatonina, que diz ao corpo que é hora de dormir, nos deixando mais sonolentos.

Por outro lado, quando sol começa a clarear o ambiente, o corpo libera hormônios que nos ajudam a despertar, como o cortisol, nos deixando mais alertas.

A qualidade do sono é importante. “Quando dormimos, o sono passa por um ciclo composto por quatro fases diferentes, que duram cerca de 90 minutos”, destaca Carol Tavares.

É no chamado sono REM (rapid eye movement) que obtemos o maior benefício. Com maior atividade cerebral, acredita-se que esta seja a fase mais restauradora. Acordar durante esse período nos deixa cansados e despreparados para despertar. A seguir, confira dicas para um bom sono:





1. Diminua a luminosidade do quarto. O ciclo circadiano é extremamente influenciado pela luz ou escuridão. A presença de luz, seja da televisão, abajur ou luz externa, pode atrapalhar a liberação de melatonina, prejudicando a qualidade do sono.





2. Experimente rituais de relaxamento antes de dormir. Meditação, ioga, um banho relaxante ou aromaterapia podem ajudar a relaxar corpo e mente para uma boa noite de sono.





3. Mantenha alimentação saudável. Nutrientes como triptofano, niacina, vitamina B6, ácido fólico e magnésio ajudam na produção de serotonina, hormônio que proporciona a sensação de bem-estar, ajudando o corpo a relaxar. A suplementação com melatonina uma hora antes de dormir ajuda a melhorar a eficiência do sono.





4. Faça exercícios físicos regularmente. Praticar pelo menos 150 minutos de exercícios moderados ou vigorosos por semana aumenta a qualidade do sono. A atividade física regular traz benefícios para a saúde do coração e para a circulação. O cérebro fica mais oxigenado, especialmente enquanto dormimos, o que melhora sua resposta às ações hormonais.





5. Evite cafeína e alimentos ricos em açúcares antes de dormir. Quando os níveis de cafeína e açúcares no sangue aumentam, os níveis de cortisol são ampliados, o que interfere negativamente na produção de melatonina. Evite ingerir essas substâncias cinco horas antes de dormir.





6. Não beba grande volume de líquidos antes de dormir. Manter a boa hidratação ao longo do dia é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Em média, precisamos consumir de seis a oito copos de água por dia. Porém, não faça isso antes de dormir, para não atrapalhar o sono.