Você sabe o que é prominauris?

O termo prominauris é utilizado para definir as orelhas de abano. Ele é composto pelas palavras latinas ‘prominere’ (proeminente) e ‘auris’ (orelha). Esse termo surgiu no século 16, quando o cirurgião italiano Gaspare Tagliacozzi realiza a primeira operação para corrigir as orelhas de abano. Desde então, esse procedimento cirúrgico é conhecido como prominauris, sendo considerado um avanço na área da medicina estética.