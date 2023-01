Prática de exercícios físicos aumenta o nosso desempenho mental

O jogador de xadrez Kassa Korley no filme "Mind games - The experiment" (foto: Prime Video/reprodução)

A Asics é uma entidade criada por Kihachiro Onitsukaro, em 1949, para fortalecer e cuidar da juventude do Japão por meio do esporte. Em um documentário, ela revela que o exercício físico pode melhorar significativamente a função cognitiva e o desempenho mental das pessoas.









Em um experimento, a Asics convidou jogadores especializados em esportes da mente, como xadrez e esportes eletrônicos (eSports), que dependem de funções cognitivas, para iniciar um programa de exercícios. Depois de quatro meses de atividades físicas regulares, as mentes dos participantes foram consideravelmente aguçadas e eles atuaram em nível competitivo ainda mais alto.





As classificações internacionais desses jogadores melhoraram em 75%, provando, mais uma vez, a estreita interação entre mente e corpo. A função cognitiva deles foi aumentada em 10%, em média, com habilidades de resolução de problemas melhorando em 9% e a memória de curto prazo aumentando em 12%. A velocidade e o alerta de processamento se ampliaram em 10%.





Outros resultados surpreendentes foram os níveis de confiança do grupo, que aumentaram em 44%, e a concentração, em 33%, enquanto níveis de ansiedade caíram 43%. A pesquisa mostrou que o exercício pode ser eficaz tanto para melhorar a função cerebral quanto para aprender o segundo idioma, ler diariamente, tocar novo instrumento musical ou resolver quebra-cabeças todos os dias.





O renomado pesquisador Brendon Stubbs desenvolveu e liderou o experimento. Cada jogador seguiu o programa de treinamento elaborado por Andrew Kastor, corredor e técnico, no qual foram incluídos cárdio de médio impacto e treinamento de força. A duração dos exercícios foi determinada em 150min semanais.





Durante quatro meses, Stubbs mediu a melhora mental dos participantes com base nos desempenhos em esportes da mente, testes cognitivos e questionários de bem-estar.





Ao comentar os resultados, Stubbs declarou: “Todos sabemos que o exercício é bom para nossa saúde mental e física, mas o impacto no funcionamento cognitivo foi menos explorado. Queríamos examinar os efeitos do exercício em pessoas que dependem de suas habilidades cognitivas, os competidores de esportes da mente. Nossos resultados mostram melhorias significativas no funcionamento cognitivo, incluindo níveis de concentração e habilidades de resolução de problemas.”





O exercício estimula o crescimento celular no cérebro e aumenta rapidamente o fluxo sanguíneo para o hipocampo e o córtex pré-frontal, mecanismos que nos permitem reter melhor as memórias, processar informações e resolver problemas de maneira mais rápida, explica Stubbs.





“Se o exercício pode aumentar significativamente o desempenho mental de jogadores profissionais, imagine o que poderia fazer pelo resto de nós. Ou seja, aumentar o foco ao estudar para um teste, melhorar o estado de alerta antes de uma apresentação de trabalho”, afirma.





“O exercício pode realmente aumentar o poder do cérebro”, garante. O especialista descobriu que o bem-estar mental dos jogadores melhorou em 31,2%. No início do estudo, a pontuação média era abaixo de 58 e no final foi para 76, demonstrando que o impacto significativo do exercício também é um aliado nessa questão.





O treinador Andrew Kastor, que desenvolveu os programas de atividades físicas, considerou os resultados surpreendentes. “Muitos jogadores não conseguiam correr por mais de 1min no início do estudo, então os programas de treinamento foram moderados. Parece muito recomendar 150min por semana, mas você pode dividi-los em cinco séries de 30min”, observou.





Não importa o nível de condicionamento físico, os benefícios mentais do exercício são acessíveis a todos. Equipe de filmagem acompanhou quatro jogadores enquanto eles se exercitavam para melhorar as respectivas classificações no cenário internacional. Esse registro está no documentário “Mind games – The experiment” (Prime Video), narrado pelo ator Stephen Fry.





O longa-metragem documentou as jornadas de Kassa Korley, Ryoei Hirano, Ben Pridmore e Sherry Nhan, especializados em xadrez, mahjong, memória e eSports, enquanto o quarteto competia em torneios profissionais ao redor do mundo.





“'Mind games – The experiment' mostra o poder do exercício para aguçar a mente. Esperamos que depois de assistir ao documentário, todos, independentemente da idade, tipo de corpo ou nível de condicionamento físico, se inspirem a se mover para ajudar a impulsionar o cérebro”, finaliza o especialista Gary Raucher.