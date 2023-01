Janeiro é o momento em que as pessoas pensam em metas e resoluções para o novo ano. E isso se aplica, principalmente, à busca por mudanças no ambiente e rotina de trabalho que permitam perder peso, adotar alimentação mais saudável, melhorar a qualidade do sono e passar mais tempo com a família e amigos.









O cidadão passa, em média, um terço da vida trabalhando. Pesquisa do National Health and Nutrition Examination Survey aponta que 30% dormem menos de sete horas por noite, o que as expõe ao risco de doenças cardíacas, obesidade e distúrbios de humor. A pessoa cansada é mais propensa a cometer erros. A saúde dos funcionários pode ter impacto direto sobre a capacidade de fazer bem seu trabalho.





Relatório realizado do Gympass, maior plataforma de bem-estar do mundo, aponta que 88% das pessoas consideram o bem-estar tão importante quanto o salário (83%), enquanto 77% pensariam em deixar uma empresa que não prioriza esse aspecto.





A pesquisa foi realizada em nove países, com cerca de 9 mil consultados. Nos EUA e no Brasil, 22% e 25%, respectivamente, afirmam que estão infelizes no trabalho. No Reino Unido, eles são cerca de 33%.





O conceito de work-life wellness tem atraído quem busca flexibilidade na relação entre vida pessoal e carreira. Depois de lidar com a insegurança da pandemia, as pessoas querem se sentir vivas e bem-estar. Pensando nisso, o Gympass aponta seis tendências para 2023. Confira:

Tecnologia impulsiona tendências de bem-estar

As tecnologias vestíveis (wearable devices) que rastreiam atividade física, sono, calorias queimadas e estresse estão explodindo em popularidade. Os empregadores vêem benefício em oferecer esses dispositivos tecnológicos aos funcionários. São programas que ajudam a manter hipertensão, colesterol, diabetes e obesidade sob controle.





Como mostra o relatório do “Panorama do bem-estar corporativo 2022”, há uma lacuna entre a demanda por serviços de saúde mental e sua disponibilidade. As aplicações de condicionamento físico e meditação são como “personal trainers” para corpo e mente. A meditação de 10 minutos pode melhorar o foco e reduzir o estresse. Microtreinos com alguns minutos podem fornecer impulso de endorfina que melhora o humor ao longo do dia de trabalho.

Ioga esportiva

Ioga para golfistas, corredores e dançarinos. LeBron James, astro do basquete, faz ioga. Por sua vez, o Los Angeles Clippers emprega um instrutor em tempo integral. A ioga ajuda a esticar músculos sobrecarregados e equilibrar corpo e mente.

Respiração

O uso de técnicas antigas, como o pranayama, pode aumentar a energia, reduzir a dor, melhorar o foco, equilibrar o sistema nervoso, fortalecer o sistema imunológico e reduzir o estresse. Respiração 4-7-8 (fechar a boca e inalar pelo nariz para uma contagem de quatro tempos, segurar a respiração para contagem de mais sete e exalar completamente pela boca, como sopro forte e longo, em oito tempos) é, segundo o médico Andrew Weil, “um tranquilizante natural para o sistema nervoso”. A respiração ujjayi, respiração audível inalada e exalada através do nariz, reduz o estresse e aumenta a concentração.

Atividade física em grupo

Pole fitness, tapete pilates, ioga aérea, zumba, crossfit recuperam a popularidade. Os praticantes, muitas vezes, se esforçam mais quando trabalham em grupo. Aulas de ginástica também são ótima maneira de socializar.

Refeições à base de plantas

Não é preciso ser vegetariano ou vegano para colher benefícios da dieta à base de plantas. Muitos estão adotando a dieta 5-2, com cinco dias apenas de alimentos vegetais e dois dias de refeições com produtos animais. Os benefícios são perda de peso, menor risco de doenças cardíacas, diabetes 2 e certos tipos de cânceres.

Voluntariado em conjunto

Programas de voluntariado impulsionam a moral, melhorando também o ambiente de trabalho. Pesquisa aponta que 75% dos funcionários dizem que o voluntariado é essencial para seu bem-estar.