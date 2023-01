Especialista recomenda atenção redobrada em relação à procedência de joias oferecidas no mercado second-hand (foto: Pier Paolo Cito/AP)





Do jeito que as finanças nacionais estão, não dá para ignorar que o mercado de luxo second-hand vem crescendo no Brasil e no mundo. Especialmente no segmento de joias.









Porém, quem está ingressando como comprador ou vendedor no mercado de joias precisa estar atento para não cair em armadilhas, como adquirir itens malconservados ou até falsificados.





Giovanna Landi é gerente de produtos da Orit, empresa líder no mercado de compra e venda de joias e relógios, que tem duas lojas físicas em São Paulo e realiza atendimentos e vendas on-line. Segundo a especialista, é preciso ficar muito atento ao buscar o produto desejado.





“O primeiro passo é definir com precisão o porquê de adquirir uma peça. Isso já define, por exemplo, o quanto se está disposto a gastar – é um investimento, uma oportunidade ou apenas um desejo?”, recomenda.





“A credibilidade do estabelecimento também é fundamental: na Orit, temos uma equipe de curadores profissionais responsáveis pelas peças”, informa Giovanna.





Para ajudar, ela dá cinco dicas para acertar em cheio na hora da compra:





1. Confirme a credibilidade

O cliente sempre deve pesquisar para saber se a empresa tem boa reputação, como faz sua curadoria e disponibilização das peças para venda.





2. Verifique a autenticidade

É possível checar a autenticidade de acordo com a marca de cada peça a partir das instruções do fabricante, que indica como fazer essa análise. “Podem-se observar desde detalhes em logomarcas e etiquetas até peso e texturas”, afirma.





3. Vá a fundo

É de extrema importância ter acesso a informações sobre o estado do produto e o detalhamento da peça antes de comprá-la. Fique atento aos riscos e desgastes.





4. Pesquise

Faça pesquisa de mercado para checar diferentes valores e oportunidades de compra, além de verificar possíveis itens adicionais desejados, como certificado e caixa original e cartão da marca, entre outros.





5. Desapegue

Sempre que puder, coloque em circulação aquilo que você não usa mais, pois sua peça merece uma nova história.”





Essa história de vender joia própria tem outro lado: muita gente já comprou produto roubado. Sabe-se até de guardião de joias entregues a igrejas passando as peças “nos cobres”.