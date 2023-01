Desfile da grife Ermenegildo Zegna na Semana de Moda de Milão (foto: Miguel Medina/AFP)

Na Semana de Moda de Milão, a primeira grande novidade apresentada foi a inovação na confecção de roupas, que começa com as fibras. É interessante notar a forma como elas são preparadas e como os tecidos resultantes são manuseados.









Oasi Zegna representa a busca por excelência e beleza capturada no Oasi Cashmere, expressão máxima de excelência em alfaiataria. Esse cashmere é fundamental na “estrada para traçabilidade” da Zegna, que se comprometeu a tornar suas fibras totalmente rastreáveis até 2024.





Ao trabalhar com prestigiosas fábricas como Bonotto, Dondi, Filati Biagioli Modesto, Lanificio Zegna e Tessitura Ubertino, a Zegna se mantém como líder mundial na criação de tecidos sofisticados por meio do Oasi Cashmere.





As pessoas presentes no desfile foram convidadas a experimentar a variedade de processos da produção do tecido Oasi Cashmere. As fibras flutuam e se precipitam em uma câmara de ar, processo-chave para sua transformação final em tecido sofisticado.





A magia desse processo, muitas vezes invisível, é parte intrínseca dos tecidos da coleção Oasi of Cashmere. O diretor artístico Alessandro Sartori continua expandindo a redefinição da alfaiataria da Zegna, combinando formas, silhuetas e texturas.





A materialidade é a chave desse conceito. “Tenho a oportunidade de criar tecidos, da tecelagem até o acabamento, desafiando nossos fabricantes, levando-os a navegar em águas desconhecidas. Isso me permite moldar nossas silhuetas desde o início, garantindo que nosso compromisso com a inovação e a excelência esteja enraizado em cada etapa do processo. O resultado é uma linguagem abrangente e verdadeiramente progressiva”, diz Sartori.





Peças cuidadosamente desenhadas traduzem a precisão suave presente em toda a coleção: jaquetas bomber mais curtas, casacos alongados, anoraques, blusões, camisas polo, cardigãs e blazers que dispensam golas.





As novas jaquetas têm mangas curtas, enquanto as calças chegam com aparência mais cheia. Dobras retocadas e desenhos geométricos sobre os blusões, com veludo cotelê e camurça plissada, completam a coleção, que ganhou ritmo vertical.





Fábricas de toda parte tentam copiar o cashmere, cuja tradição é inglesa, mas ninguém consegue. A Semana de Moda de Milão exibe peças em cashmere rastreável. Só vendo para entender o que é.