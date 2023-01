É possível emagrecer sem recorrer à cirurgia plástica

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking internacional de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos, segundo dados recentes de pesquisa realizada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica. Isso mostra o quanto a busca por autoestima e beleza é alta no país. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking internacional de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos, segundo dados recentes de pesquisa realizada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica. Isso mostra o quanto a busca por autoestima e beleza é alta no país.









Por isso, a rede de emagrecimento e embelezamento saudável Magrass criou a Lipo HD Magrass, uma forma de reduzir a gordura com o acompanhamento adequado de nutricionistas, esteticistas e biomédicas, entre outros profissionais.





Trata-se de um protocolo para redução da gordura localizada focado no resultado mais rápido, com segurança, cujo objetivo é aumentar a autoestima e, consequentemente, a qualidade de vida de homens e mulheres.





“Utilizamos a pressurização em vez de agulhas, além de ativos totalmente biocompatíveis, cuja composição proporciona redução de medidas, acelera metabolismo local, melhora a circulação sanguínea e a qualidade dérmica, pois também estimula a produção de colágeno e elastina”, conta a biomédica Layana Tadra.





O tratamento é feito por meio de uma caneta pressurizada, inovação no mercado estético brasileiro, no qual a Magrass é pioneira. Trabalha-se com pressão apenas, sem agulhas. Auxiliado por outros equipamentos e pela rotina de exercícios e alimentação equilibrada, o procedimento consegue potencializar os resultados.





“Entre os principais benefícios está o fato de ser indolor, com resultado garantido e totalmente biocompatível, ou seja, o organismo o aceita facilmente. Além de quebrar gordura, ajuda na flacidez, sem ativos necrosantes ou componente que possa causar problemas a longo prazo”, assegura Layana Tadra





Segundo ela, centenas de pacientes já passaram pela Lipo HD Magrass. No período pós-procedimento, o paciente não pode praticar atividades físicas intensas por 12 horas e não deve se alimentar por três horas, para manter a célula de gordura vazia até o ativo agir totalmente.





Deve-se estar atento em relação a determinados medicamentos que são utilizados pelo paciente. Sempre que necessário ou no caso de dúvidas, é preciso procurar o profissional responsável pelo protocolo.





Assim como a maioria dos tratamentos estéticos, ele não é indicado para gestantes, lactantes, portadores de patologias graves e menores de idade.





O propósito da Lipo HD Magrass é oferecer embelezamento saudável aliado à qualidade de vida, pensando não apenas na estética, mas nos riscos e precauções relativos a cirurgias invasivas. É bom destacar que o programa também envolve aspectos da rotina da pessoa, como alimentação e atividades físicas.