O verão chegou e já começam os preparativos para aproveitar este período com a autoestima lá em cima. Os tratamentos de skincare são uma grande aposta, levando em consideração a exposição ao sol. Um dos mais praticados é o “bumbum care”. Além de fazer o tratamento de forma caseira, com cremes, é possível potencializar os resultados desejados com ajuda das novas tecnologias do mercado de estética.









De acordo com a especialista, a hidratação e a esfoliação são os primeiros passos para quem quer começar a cuidar melhor desta área do corpo. Para ajudar a dar um up no bumbum, Renata nos envia seis dicas:





1. Esfoliação

“A esfoliação é essencial para deixar o skincare do bumbum em dia, especialmente porque essa região do corpo passa boa parte do tempo abafada e em atrito com as roupas, favorecendo problemas como a foliculite (inflamação no folículo do pelo). A esfoliação renova as células, eliminando as que estão mortas e estimulando as novas. Há inúmeros produtos disponíveis no mercado e opções caseiras também podem ajudar.”





2. Hidratação

“A parte mais importante do skincare de qualquer região da pele é a hidratação. Além de usar cremes e técnicas na rotina pessoal, certas tecnologias podem intensificar a hidratação, como a do Beauty Steam. O equipamento criado pela HTM funciona com base em vapor d'água e aromaterapia, contribuindo para uma pele mais viva e menos seca.”





3. Pump Up

“Este procedimento rápido, indolor e não invasivo traz resultados desde as primeiras sessões. A técnica pode ser associada ao 'bumbum care' e usa ventosas para aplicar pressão com vácuo sobre os glúteos. “Esse tratamento estético é indicado para quem quer deixar o bumbum mais robusto, empinado e com melhor aparência no geral. Aqui na HTM, criamos o equipamento Beauty Dermo Maxx, que combina vacuoterapia, ventosaterapia, pressoterapia e fototerapia. Ele é ótimo para esse tipo de cuidado.”





4. Exercícios

“Bumbum de pé e bonito depende de exercícios físicos. Eles ajudam na força muscular e melhoram a circulação local, auxiliando a melhora da celulite. Além disso, podem ajudar na postura e na sustentação dos quadris. A combinação de treinos com eletroterapia pode otimizar esses resultados. O Stimulus Physio Maxx, aparelho da HTM Eletrônica, ajuda no fortalecimento muscular, aplicando 11 correntes excitomotoras sobre regiões específicas do corpo, promovendo aumento do tônus e da força na musculatura trabalhada.”





5. Massagem modeladora

“Indicada para deixar os glúteos mais modelados. Feita com movimentos intensos sobre a pele, a técnica modela o tecido subcutâneo e auxilia na eliminação de toxinas. É recomendada para aprimorar o contorno e suavizar a celulite. A automassagem também traz benefícios e há diversos tutoriais na internet que ensinam a fazê-la.”





6. Ultrassom

“O recurso é indicado para o tratamento de celulite e da gordura localizada. Sua aplicação melhora a circulação, diminui inflamações e nódulos. O Híbridi, equipamento da HTM Eletrônica, traz esses resultados e ainda atua na diminuição de flacidez de pele e estrias.”