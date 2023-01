Cirurgia plástica pode ser feita no verão, mas com os devidos cuidados

O verão é a estação mais desejada do ano, trazendo consigo sol, calor, praia, mar, piscina, roupas mais curtas e dias mais longos. Além disso, eleva o desejo por mudanças, principalmente no fator estético. Não é à toa que existe o famoso “projeto verão”. O verão é a estação mais desejada do ano, trazendo consigo sol, calor, praia, mar, piscina, roupas mais curtas e dias mais longos. Além disso, eleva o desejo por mudanças, principalmente no fator estético. Não é à toa que existe o famoso “projeto verão”.









Um dos fatores que elegem o verão como período viável para cirurgias plásticas é o fato de ser período de férias do trabalho ou dos estudos, o que proporciona um período maior de recuperação.





“As férias permitem mais tempo de descanso, o verão possibilita a utilização de roupas mais leves, facilita tomar banhos mais frios, uma dieta balanceada e uma hidratação constante, recomendações essenciais para o pós-operatório”, afirma a cirurgiã plástica Chreichi L. Oliveira.





Vale ressaltar que o sol é inimigo do pós-operatório, pois os raios solares interferem no processo de cicatrização, causando a pigmentação de tecidos regenerados, o que pode deixar a cicatriz de determinada cirurgia plástica escurecida e muito evidente.





Em outras palavras, o sol estimula a produção de melanina, hormônio que traz pigmento à pele, ou seja, possibilita o famoso bronzeamento. Mesmo a pessoa tentando encobrir as áreas operadas, a melanina circula pela corrente sanguínea.





“Por ser um pigmento protetor, a finalidade dele é a proteção das áreas machucadas, que no caso é a região recém-operada. Por esse motivo, os cuidados com o sol devem ser redobrados, com protetores solares e uso de roupas com fator de proteção”, explica a especialista.





A doutora Chreichi ressalta que é fundamental seguir todas as recomendações do cirurgião, a fim de evitar problemas durante o pós-operatório no verão. Dessa forma, podem-se atingir os resultados esperados o mais rapidamente possível.





“Entre as recomendações, além da alimentação, hidratação e cuidado com a exposição ao sol, estão as drenagens feitas por profissionais gabaritados para evitar o inchaço causado pela cirurgia e também pelo calor”, ressalta a cirurgiã plástica.