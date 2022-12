Chegou o clima e a magia do Natal

Dezembro chegou e com ele o clima e a magia do Natal. Para entrar no espírito natalino, na quarta-feira, 14, às 19h30, a Orquestra Stradivarius – projeto do Colégio Santo Agostinho – fará sua tradicional "Cantata de Natal”, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correa, no bairro Santo Agostinho. Haverá um show completo com todo o repertório natalino que foi trabalhado durante o ano pelo projeto. A maestrina Tininha Castro é a responsável pela direção musical, arranjos e regência do grupo, formado por aproximadamente 20 alunos do Colégio.

***

Outro espetáculo natalino, que a cada ano ganha maior dimensão, é o musical de Natal da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, alcançando nível de produção profissional. Este ano, o nascimento de Jesus será contado por uma criança, no ano que Ele nasceu. Intitulado “Sem Vagas”, o roteiro e direção-geral são de Camila Doro Rios, que conta Jennifer Rios, Emílio Zanotelli, Gabriela Heringer, Ana Raquel Torres e Roger Junqueira, na assistência de direção. A estreia será no sábado, 17, às 19h30, com apresentações no domingo, 18, às 18h, e nos dias 19 e 20, às 20h. A Central fica na Rua Luiz Soares da Rocha, no Luxemburgo. Claudia Figaro (foto: Mariana Castanho/divulgação) ARTE da fotografia

A fotógrafa Carolina Vianna está com um projeto novo chamado "Pro-Age" que apresenta, em retratos de mulheres acima de 50 anos, o quanto o nosso padrão de beleza, pautado em idades quase com datas de validade, precisa ser combatido. Fazendo um forte questionamento sobre o etarismo na sociedade, está fazendo belos ensaios mostrando a beleza da maturidade. Conhecida por seus excelentes trabalhos nos editoriais de estilo e beleza, esta nova série mostra a importância de ressignificar o olhar do público.

CORRIDA

volta da Pampulha





Hoje é dia da Volta da Pampulha, tradicional corrida da cidade. Este ano, marcará a despedida da corredora Maria Zeferina Baldaia, que completa 50 anos. Para marcar sua vida de atleta, haverá filmagem de sua participação para o documentário que estão fazendo sobre sua história: “Zeferina”, da Grattitude Filmes, com estreia prevista para 2024. Vencedora de provas importantes como a Volta Internacional da Pampulha; Corrida de São Silvestre; Corrida de Reis, onde foi recordista da prova; Meia Maratona do Rio de Janeiro e Maratona Internacional de São Paulo, Baldaia encerra sua trajetória com as maratonas e terá sua história de luta e conquistas registradas no filme.





ANIVERSÁRIO

exposição e jantares





A querida e competente chef e artista plástica Agnes Farkasvölgyi inaugura exposição e lança uma série de jantares em comemoração aos seus 60 anos. Um dos principais nomes da gastronomia mineira contemporânea promoverá uma série de jantares especiais, e fará uma exposição biográfica que resgata suas memórias que ocupará todos os espaços d'A Casa da Agnes. A chef diz que o incômodo em fazer 60 anos e admitir que estava incomodada foi o gatilho para essa mostra e também, a solução para a questão. Com esse sentimento, ela listou do que fez ao longo da vida, que a emocionou; pratos, cardápios, jantares, festas, exposições, performances, aulas, viagens. A partir dessas lembranças, criou os cardápios dos jantares e fez a curadoria da mostra, que está dividida por categorias como objetos de afeto, acumulações, confeitaria, botânica 3 e autorretratos. Serão 10 jantares em formato de menu degustação, com 10 pratos que descrevem seu percurso na gastronomia, o primeiro apenas para convidados. O segundo, será no dia 27, aberto ao público mediante reserva.





NATAL

em Dubai





Termina hoje última edição do Catwalk Brasil, que neste ano tem como tema Natal em Dubai. Além de vários desfiles, terá também a final do Max Kids, concurso que escolhe crianças para serem a nova cara da agência de modelos Max Fama, e de uma loja de fantasias de São Paulo.





CIDADE

de Natal





Além das atrações que estão divertindo milhares de pessoas em Belo Horizonte, a Cidade de Natal, maior evento temático da cidade, também é uma central de solidariedade. Agora o megacomplexo cenográfico montado no Espaço 356 é um ponto de coleta da Campanha de Natal do Servas. As famílias que visitam o Papai Noel, os Elfos, duendes e demais personagens natalinos poderão participar da corrente solidária que vai dar uma “noite feliz” a crianças e idosos. Serão arrecadados brinquedos novos e itens de higiene pessoal, que serão distribuídos a entidades previamente cadastradas junto ao Servas. Essa é mais uma das ações sociais promovidas durante os eventos do projeto naCidade, da naSala, que inclui também a Cidade Junina. Hoje, na programação tem o musical “O Tubarão Martelo e Os Habitantes Do Fundo Do Mar”, show para toda a família que ensina às crianças a importância de cuidar do meio ambiente e a beleza da vida representada pelo ambiente marinho. A Cidade de Natal fica montada até o dia 23 de dezembro, com realização da naSala e patrocínio master da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. As entradas custam a partir de R$ 30.

PRÊMIO

Hospital da Baleia





A Fundação Benjamin Guimarães/Hospital da Baleia tem em seu DNA a filantropia e o voluntariado como uma das bases da instituição, e acaba de ser premiada com o selo de Melhores Práticas de gestão de voluntariado em Organização Sociedade Civil (OSC), pelo Prêmio VOL 2022, realizado pelo Instituto Dadivar. A entrega do prêmio foi no Teatro Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, na última terça-feira. Segundo a organização, a missão do VOL é apoiar, reconhecer e valorizar a causa voluntária.

PRESÉPIOS

circuito luziense





O tradicional circuito dos presépios em Santa Luzia, chegou com várias novidades – entre elas um passaporte para comprovar as visitas e direito a premiação para quem cumprir todo o trajeto. Além disso, há transporte garantido para ver os presépios mais distantes. No total são 35 pontos no roteiro e, para quem deseja fazê-lo, é só agendar pelo 99187.6464 ou na Secretaria de Cultura da cidade. A coordenação é de Marco Aurélio Fonseca e o programa será estendido até 6 de janeiro.





MENINOS CANTORES

mineiros em Roma





Os jovens do ‘Puer Singers – Meninos Cantores de Belo Horizonte’ embarcaram, na quinta-feira, para a Itália, onde se apresentam em Roma e no sul do país. O coral é o único de uma capital brasileira ligado à federação nacional do setor que, por sua vez, é reconhecido e patrocinado pela Santa Sé. No roteiro, a música ‘Maria, Maria’ de Milton Nascimento e Fernando Brant. Por aqui, essa apresentação acontecerá em fevereiro.

RELÓGIOS

milionários





A percepção de que objetos de grife podem ser ótimos investimentos, está movimentando o circuito fashion de modo paralelo. Enquanto as mulheres pagam milhares de dólares por uma bolsa Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada & afins, os homens investem em relógios de alta gama. Em um leilão recente em Mônaco, um relógio Rolex, de 1953, em ouro vermelho com brilhantes e safiras, alcançou quase 2 milhões de euros. Um dos colecionadores disse que começou com modelo de 200 euros e, hoje, tem quase dois mil exemplares – um potencial acima de 100 milhões de euros.

ILUMINADO

Circuito do Ouro iluminado





Municípios do Circuito do Ouro entraram em clima de Natal com programação especial e muitas luzes. Nos últimos anos, as cidades que compõem a região têm proporcionado uma programação, e decoração diferenciada para a temporada natalina, uma ótima e linda opção de passeio. Ouro Preto, Mariana, pela primeira vez refletem suas luzes em um cenário natalino com o Natal Luz. Com uma programação que já agita a cidade e segue até 8 de janeiro, moradores e turistas podem curtir as luzes e atrações culturais com a temática “História e Magia”. Inspirado no tradicional Natal Luz de Gramado. Também fazem parte do circuito Itabirito, Nova Lima e Santa Bárbara.

MENTORIA

em Miami





Há um ano, na última edição da Art Basel Miami, Alexandre Birman deu início ao programa de mentoria para estudantes do Instituto Marangoni Miami. No dia 2 de dezembro, ele retornou ao Instituto onde ministrou programa para os alunos com atendimento individual. Nessa etapa, seis alunos receberam calçados produzidos na fábrica da marca, feitos no Brasil a partir do design de cada um deles. A profunda experiência que desenvolveu durante sua extensa trajetória à frente das marcas líderes calçadistas no Brasil e em crescimento internacional foi compartilhada com os alunos, futuros profissionais do setor, durante a programação, que faz parte da agenda de Alexandre Birman da marca homônima durante a Art Basel Miami.





***





Por falar em Arezzo&Co., eles bateram o marco da loja mil do grupo, com a abertura da Carol Bassi, no último dia 7, em Belo Horizonte. Eles abriram 49 franquias em 2022 e contam, atualmente, com 485 franqueados. Para 2023, projetam abrir de 30 a 40 franquias. Belo trabalho do diretor executivo de Expansão do grupo, Marco Aurélio Vidal.

RICHARLISSON

talento precoce





A nova estrela do futebol mundial, o jogador Richarlisson, é capixaba mas viveu em Minas na adolescência. Na ocasião, treinava no CT do América, em Santa Luzia, onde fez o ensino médio na Escola Estadual “Geraldo Teixeira da Costa’. Ali, seu instrutor de Educação Física, Paulo Gabrich, foi dos primeiros a destacar o estilo diferente do ‘pombo’ jogar. Uma feliz coincidência, pois o professor é filho do grande ídolo do Atlético nos anos 1950, Nivio Gabrich. Por outro lado, consta que a matemática era seu fraco.

FEIRA ESPECIAL

feitos à mão





A 19ª edição da Mercadoria – tradicional feira que busca fortalecer e potencializar a economia colaborativa, será hoje, a partir das 11h, na Casa Bernardi, e reúne cerca de 80 expositores. Vestuário adulto e infantil, acessórios, calçados, brinquedos, cosméticos naturais, objetos de decoração, plantas e artigos de jardinagem estão entre os produtos, a grande maioria é trabalho artesanal. A entrada é gratuita e Pet Friendly, e tem área gastronômica e terá atrações culturais. A Mercadoria é uma iniciativa das empreendedoras Luciana Gallo, Bárbara Andrade, Mariza Machado, Bárbara Damasceno e Carol Gomes, cofundadoras da Amadoria, empresa que cria, planeja e realiza projetos e experiências com objetivo de estimular a arte, a criatividade, a inventividade e a

economia criativa.





EUROPA

caos invernal





A penúria energética dos europeus associada à preocupação com o meio ambiente está provocando o caos invernal. A saber: em plena festa natalina, os donos de lojas têm que apagar as vitrines, a decoração de rua tem horário restrito e a calefação interna, um limite máximo para aquecer. A crise também chegou aos ares, com o governo francês proibindo voos internos em trechos que podem ser cobertos com menos de 2,5 horas de vôo – tipo Paris a Lyon. Protestos gerais.

POR AÍ...





O consultor de moda Chico Santoro todo feliz da vida com o desempenho da filha, Sofia Santoro, na montagem de ‘Cinderela’, realizada pelo Ballet Cristina Vaz, onde ela estuda dança clássica e contemporânea. E começou bem, atuando com destaque em dois quadros, um deles como solista no movimento ‘Húngaras’. A moça vai se revelando um

talento no assunto. Quem também estava feliz na

plateia era a mamãe, Christiane Pinheiro.





Um dos nomes mais brilhantes na nova geração de designers mineiros, o criativo Carlos Penna agora tem endereço também em São Paulo – além de manter seu espaço em BH, no bairro da Serra. Na pauliceia, ele fincou suas bases no novo circuito descolado dos jovens estilistas, no bairro de Pinheiros.





O estilista paulistano Alexandre Herchcovitch vive uma situação inédita. A saber: depois de vender sua marca para o grupo InBrands, ele, agora, retomou a criação – mas com um detalhe interessante de estar ‘arrendando’ a empresa (isto é, pagando royalties) para usar seu próprio nome.





O circuito da moda lamenta o falecimento de d. Mirtes Afonso da Silva, mãe do estilista Celso Afonso – um dos mais destacados em Minas e muito estimado nesse circuito aqui em BH. Ele é, também, presidente do Sindibolsas.





Amanhã, a 18ª edição do Unatrend apresentará mais de 25 novos talentos da moda, em desfile no CentoeQuatro - Centro de Cultura e Inovação, às 19h30, sob coordenação do professor Antônio Terra..