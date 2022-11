Smartphones estão entre os produtos mais desejados da Black Friday (foto: Divulgação )





Fui dona de butique bacana por mais de 10 anos, que felizmente acabou antes dessa Black Friday, que começa hoje (25/11) e é cheia de truques para vender mais... pelo mesmo preço de antes. Isso acontece porque todo mundo adora um bom negócio. A ideia de economizar enquanto consegue algo que realmente quer tem apelo em massa.





No entanto, a Black Friday, o dia de compras mais movimentado do ano, pode não ser tudo o que parece por duas razões: primeiro, porque, às vezes, o que as pessoas querem não é algo de que elas realmente precisam. Em segundo lugar, porque o número de ofertas disponíveis tende a deixar os consumidores se sentindo sobrecarregados e mais propensos a fazer compras por impulso. Ou seja, são decisões menos racionais e sem o senso claro de prioridade. É por isso que 42% dos consumidores lamentam as compras da Black Friday, sendo os eletrônicos as compras mais lamentadas.

Apesar disso, neste ano, a maioria dos brasileiros (71%) pretende comprar na Black Friday, segundo pesquisa do Google e do Instituto Ipsos. Um crescimento de 16 pontos percentuais em relação ao ano passado. Os motivos apontados são a Copa do Mundo e o maior otimismo depois de duas Black Fridays sob a pandemia.

Para ajudar a fazer escolhas e investimentos que tragam retorno no curto, médio e longo prazo, a coluna compartilha as cinco regras de ouro para maximizar a economia na Black Friday e comprar o que realmente importa.





1. Faça uma lista

Estudos mostram que 58% das compras da Black Friday são feitas por impulso. Desafie isso escrevendo o que realmente precisa, perguntando a si mesmo se ainda precisaria comprar esse item específico caso a Black Friday não acontecesse. Para isso, certifique-se de responder às seguintes perguntas: como isso vai melhorar minha vida.? Por quanto tempo? Quem se beneficia disso?

Apesar de a Black Friday ser famosa por seus descontos, dados de 2021 mostram que o valor gasto por cliente realmente aumenta durante o período de vendas da promoção porque as pessoas compram mais pacotes e/ou kits de produtos em comparação com o resto do ano.





2. Crie um orçamento

Calcule o orçamento disponível e estabeleça o limite de quanto pode gastar. Essa estratégia ajudará você a priorizar suas escolhas e evitar que a Black Friday se torne um momento de excessos. E se surgir uma oportunidade que não estava prevista? Mais uma vez, faça a si mesmo as perguntas: preciso disso.? Vou usá-lo regularmente? Se as respostas forem positivas, e você mantiver seu orçamento, a possibilidade de se arrepender da compra inesperada é menor.





3. Compre on-line

Fazer compras em lojas físicas pode aumentar a probabilidade de gastar por impulso. A agitação pode diminuir a paciência e a capacidade de analisar a compra racionalmente. Além de ser mais difícil e demorado comparar preços. Sem contar que os vendedores também podem influenciar no momento da compra.





4. Dê-se tempo

A Black Friday pode fazer você acreditar que tem um tempo limitado para realizar a compra e que se não for o primeiro perderá a chance. Essa pressão artificial leva a escolhas desnecessárias e precipitadas. Apesar das pessoas concentrarem suas compras na Black Friday, a maioria das marcas tem os mesmos descontos por períodos muito mais longos, incluindo as semanas antes e depois.

De acordo com os dados de 2021 da Emma Colchões, a Black Friday é quando o maior pico acontece, seguido de perto até o domingo seguinte, com mais que o dobro de compras que a média para o resto do período de desconto. O horário mais popular para fazer pedidos é entre as 20h e 21h. O horário menos popular é entre 2 e 4 da manhã. Pense sobre isso, permita-se tempo para avaliar as circunstâncias e comprar quando você tiver certeza de sua decisão.





5. Pense na vida útil do produto

As 10 principais categorias de produtos comprados em todo o mundo durante a Black Friday são roupas, dispositivos eletrônicos, calçados, cosméticos e perfumes, eletrodomésticos, presentes, produtos infantis, livros, acessórios esportivos e lingerie. Ou seja, em sua maioria, produtos não essenciais e de curta duração.

Para trazer satisfação à sua Black Friday, pense em comprar um produto com maior tempo de vida, algo que impactará positivamente o seu dia a dia pelo maior tempo possível. Dessa forma, será mais fácil pensar na Black Friday como um tempo para economizar em vez de gastar.