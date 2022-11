Alberto Faleiro e Carol Toledo (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)



A Casa Fiat de Cultura firmou parceria com a UEMG e abriu suas portas para que estudantes do curso de Artes Visuais, da Escola de Design, vivenciasem a extensão das atividades acadêmicas na exposição Pilotis, da artista Katia Wille, que encerra hoje. Os alunos selecionados, acompanhados pelo Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura, atuaram como catalisadores do processo de interação entre os visitantes e as obras de arte. Essas vivências servem como uma fonte de experiência e de desenvolvimento de novas perspectivas para a formação dos alunos, tanto para aqueles que vão se dedicar ao ensino das artes, quanto para os que atuarão na pesquisa acadêmica ou na produção artística.

Camila Medrado e Ana Lúcia Rodarte (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)

50 anos

nas artes plásticas





O artista mineiro Fernando Pacheco acaba de inaugurar uma exposição na Singular Galeria de Arte, em Lourdes, com sua trajetória de 50 anos nas artes plásticas, dentro e fora do Brasil. Pacheco apresenta 65 obras entre pinturas e objetos pertencentes ao colecionador Delcir da Costa. Pessoas do meio artístico, cultural e empresarial estiveram presentes no vernissage. A exposição está aberta à visitação até o dia 30, de terça a sexta-feira, de 10h às 12h e de 14h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h.





FESTA DE NATAL

jornada Solidária





Depois de dois anos suspensa, a Festa de Natal para as crianças das creches beneficiadas volta a acontecer. Será no Luminis Urban Play, quarta-feira, 16 de novembro. Eles precisam de voluntários. Quem puder ajudar, pode enviar e-mail para jornada@uai.com.br, até o dia 9. A reunião de voluntários será dia 10, às 17h30, na sede do Estado de Minas.





AUTÓGRAFO

concorrido





A escritora americana Lyssa Kay Adams, sucesso de vendas, estará no Brasil para uma turnê, e na agenda está marcada uma visita em Belo Horizonte, com noite de autógrafos na livraria Leitura do Shopping Del Rey, dia 16, às 19h. Lyssa é criadora da série "Clube do livro dos homens".





CALÇADOS

no exterior





A Calçados Bibi acaba de abrir sua nona loja no Peru. A marca pretende abrir 100 unidades no exterior até 2030. Recentemente abriu uma loja no Chile e este ano está prevista a abertura da segunda unidade na Guatemala. O foco agora é Portugal.





CONSCIÊNCIA NEGRA

no Memorial Vale





O Memorial Vale traz programação em homenagem ao Mês da Consciência Negra. Hoje, o destaque é o pocket show Ubatuke, do rapper Radical Tee. O Grupo Galpão faz leitura de um texto de Bertolt Brecht, dia10. Confira a programação completa no site.





INTERNET

fotos de crianças





Antes mesmo do nascimento, os pais já estão expondo os filhos na internet. Isso é perigoso porque coloca os pequenos em evidência para uma turma do mal. Como o tema é relevante, o especialista Eduardo Tomasevicius Filho, escreveu o livro “Estatuto da Criança e do Adolescente – Entre a efetividade dos direitos e o impacto das novas tecnologias”. Ele fala sobre como a internet e as mudanças sociais afetam a vida cotidiana de crianças e adolescentes.

CONGRESSOS

sobre cannabis





Já estão abertas as inscrições para as terceiras edições do CannaBusiness Summit e do CNABIS (Congresso de Cannabis Medicinal), jornada educativa que vai reunir, nos dias 17 e 18 de novembro, os principais especialistas nacionais e internacionais tanto no segmento técnico-científico quanto no de empreendedorismo para debates sobre a planta mais famosa do mundo. Os dois encontros, organizados pela Dr. Cannabis, vertical de educação do grupo Cannect, serão realizados de forma sequencial, online e gratuita. Os principais especialistas nacionais e internacionais tanto no segmento técnico-científico quanto no de empreendedorismo debaterão sobre a planta mais famosa do mundo. Informações e incrições no summit@drcannabis.com.br





MISS

Plus Size





O concurso Miss Plus Size Nacional 2022, acontecerá no Teatro Rival Refit, nesta terça-feira, às 20h, e é considerado consagrado dentro da beleza feminina no padrão plus size, com o foco na autoestima e encorajamento. O evento é idealizado pelo produtor Ricardo Araúju. São 22 candidatas de diversos estados, e Minas Gerais está com quatro representantes: Amanda Nunes, Jaqueline Jeanelli, Jessica Lacerda Paes e Sarah Priscilla.

FUTEBOL

gol contra





Faltando poucos dias para a Copa do Mundo, um novo gol contra o Catar (sede do campeonato mundial) surge no horizonte do futebol internacional. Agora, as denúncias são de espionagem que teria sido feita pelo governo catari dentro da Suíça (ainda no tempo do Joseph Blatter à frente da Fifa) para beneficiá-los na escolha do país para sediar a copa em 2022. Um movimento subterrâneo que envolveu cerca de 380 milhões de euros. Mais que mostrar que as quatro linhas valem ouro, também o fato indica uma rusga entre duas pequenas nações com tanto dinheiro que esse até sai pelo ladrão. Sem trocadilhos.

BORDADOS

custo desalinhado





O preço de tudo vai subindo e impactando até as artes & artesanatos. O fato é que o preço das linhas de costurar e bordar estão nas alturas e afetando o custo dos objetos artesanais feitos com esse material. Há casos de novelos com preços multiplicados por quatro em poucos meses. Com isso, artigos como tapeçaria artesanal, toalhas e lençóis bordados, bainhas abertas, macramê e afins, tornaram-se artigo de luxo. Até os polos turísticos se ressentem, com o visitante levando menos deles para casa. E não só eles: a chamada moda festa, também reclama que os preços dos seus refinados bordados explodiram.





FERIADÕES

agenda lotada





O país dos folgados está em festa. É que no próximo ano teremos nada menos que sete feriados prolongados (isto é, aqueles que caem perto do fim de semana) para a turma do relax permanente se esbaldar. Se a economia perde e quem faz plantão morre de inveja, os turistas de malas sempre prontas já reservaram suas passagens e hotéis. Há cidades turísticas históricas mineiras e estâncias hidrominerais com pousadas lotadas, desde já. Isso é que é prevenção.





GESSY

espuma saudosista





Um dos produtos mais emblemático da sociedade brasileira até 15 anos atrás, o sabonete Gessy está de volta. A famosa marca foi resgatada, arrematada e vai virar linha completa de banho. Com 113 anos de existência, no relançamento foram comercializadas 5 milhões de unidades, rapidamente. Com anúncios bonitos, perfume envolvente e espuma refrescante o produto sempre despertava o desejo – a ponto de tornar-se objeto de desejo nos aniversários femininos. As saudosistas comemoram.

MINAS TREND

pólos agregados





Uma boa ideia dos organizadores do salão de negócios Minas Trend (realizado semana passada) foi a inclusão de pólos segmentados da produção de moda – como lingerie e moda praia. Um exemplo é o pólo de Juruaia, sempre destacado com o um dos maiores em roupas intimas de Minas, mas presente ao evento apenas pontualmente até aqui. No caso da moda praia, existem vários pontos produtivos no interior (uma curiosidade, já que não temos mar) que precisam mesmo ser destacados. E tem um detalhe: com algumas marcas vendendo até no exterior.

JANTAR

Italiano





Ainda restam poucos lugares para o jantar musical italiano de Lilian Furman, nesta quinta-feira. A cantora, Paola Giannini é espetacular, e tem como parceiro o marido Cláudio Giovanni. Nosso saudoso Lúcio Costa deixou vários presentes da Suggar para sorteio e o cunhado e sócio de Lúcio, Fernando Xavier e sua mulher, Maria Aparecida já confirmaram presença. Pela primeira vez será menu degustação, ou seja, todos os pratos do cardápio serão servidos. Imperdível. Informações pelo (31) 99956-0708.

FEIJÃO SOLIDÁRIO

Sucesso absoluto





A feijoada beneficente da Jornada Solidária Estado de Minas foi um grande sucesso. Quem foi se surpreendeu primeiro pelo local. A CasaPampulha de Jussara Almeida é um belo espaço, em terreno privilegiado, elevado, com um amplo gramado e belo jardim, de frente para a lagoa da Pampulha. A vista é maravilhosa e o pôr do sol encantou a todos. O espaço interno é enorme, todo de vidro, o que permite apreciar a vista e com excelente ar-condicionado. O segundo ponto que encantou foi a decoração assinada pela Verde Musgo, criado por Rafael Guimarães, que misturou folhagens, gérberas e muitos legumes. O terceiro ponto foi a deliciosa comida servida, desde os petiscos até a feijoada, tudo assinado pelo chef Eduardo Avelar e pelo Buffet Célia Soutto Mayor. Patrícia e Eduardo estiveram presentes cuidando de cada detalhe. Tudo delicioso, muito bem servido e com fartura. Para fechar com chave de ouro, uma deslumbrante mesa de doces e de café assinada por Catharina, Club do Chef, Meu Buffet, Pichita Lanna, Rullus, Fofíssimo Bolos e confeitaria Mole Antoneliana, com a Casa Nicolaun e o Café Beloto. A pista de dança ficou movimentada com a equipe do professor Acácio de Souza, embalada por Ian Oliveira e Magnatas do Samba. Os drinques feitos pela Romero Drinks com o gin Sátira London Dry e a cachaça Gongo Soco, o forzen e o chope Albanos garantiram o refresco da tarde. A festa teve patrocínio do Epa, Castor, Instituto Gerson Bartolomeo, Braúnas, Jam Engenharia, Saúde Mob/Hermes Pardini, apoio da Rede Mater Dei.

Roberta Vasconcellos (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)

STARTUP

mudança de nome





A BeerOrCoffee, startup criada em Belo Horizonte pela jovem empresária Roberta Vasconcellos – filha de Bebela e Victor Vasconcellos – mudou de nome. Agora se chama Woba. A mudança de nome foi para atender a demanda de grandes empresas e iniciar a expansão internacional da startup. A empresa possui em sua rede mais de 1.5 mil espaços em 200 cidades brasileiras, como: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Desde o início de sua operação, levantou R$ 8 milhões de capital inicial com Kees Koolen, o cofundador do Booking.com, em 2018; e R$ 55 milhões na Séries A com Kaszek e Valor Capital, em 2021. Seus resultados são ascendentes: o número de reservas quase quadruplicou (alta de 387%) no último ano até setembro. Sendo o maior marketplace de espaços de trabalho da América Latina, a Woba tem o seu nome derivado do termo "Work-Life Balance'' (vida profissional equilibrada). O rebranding é uma virada no modelo de negócios: de plataforma que conecta profissionais e empresas para um ecossistema de soluções de escritórios.

POR AÍ...





Os 65 anos do edifício Malletta (foi construído entre 1957\1958) serão comemorados com muitos comes & bebes em festival ali, que começou na quinta-feira e vai até a próxima quarta, dia 9. Tudo com o clima do lugar, ponto cultural que já recebeu famosos artistas, cantores e poetas em seus bares em noites agitadas.





As artes internacionais lamentaram a morte do pintor francês Pierre Soulage, o mestre da pintura em negro.Seus belíssimos quadros são todos pretos, com texturas belíssimas. Há dois anos, o Louvre abriu uma galeria de suas obras - algo raríssimo para um artista ainda vivo. O sepultamento, com honras públicas, teve presença do presidente Macron.





A polarização na campanha presidencial e o clima tenso criado no pós-eleição, foi quebrado em alguns momentos por bem-humorados mêmes nas redes sociais sobre o assunto. O melhor deles, diz que as reuniões de amigos e familiares, agora, serão chamadas de ‘audiências de reconciliação’. Ótimo.