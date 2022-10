Aniversário de Marta Ramos

Anna Marina

Marta Ramos entre as filhas Felícia e Martha Beatriz (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)

Betinho Ramos e Larissa (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)





Marta Ramos fez aniversário, e como é tradicional, comemorou. Este ano o anfitrião foi seu filho Betinho ao lado da mulher Larissa, que abriram sua casa de campo, no Condomínio Miguelão, para que a mãe recebesse, com total liberdade, seus amigos. Martinha estava elegante em longo azul celeste, e recebia todos na entrada com taça de espumante, brindando com os amigos. Foi uma grande festa ao ar livre, a partir das 16h, para aproveitar o lindo pôr do sol. Com música ao vivo, a turma dançou bastante e Liliane Carneiro Costa aproveitou para dar uma canja. Mesa de antepasto, coquetel volante, jantar, mesa de doces com bolos variados, lembrancinha na saída, tudo assinado pelo buffet do Automóvel Clube. Os vinhos que foram servidos são produção da vinícola da irmã da aniversariante. Um dos assuntos mais falados era o Feijão Solidário e a inauguração da árvore de Natal da casa de Marcus Vieira, dia 26 de novembro.

FEIJÃO SOLIDÁRIO

reunião de acerto





As patronesses da Jornada Solidária Estado de Minas têm encontro marcado nesta terça-feira, 25, às 17h, na Ana Luiza de Luxe, loja de moda feminina, que fica na Rua Felipe dos Santos, 58, em Lourdes. Ana Luiza Tavares e as filhas Bárbara e Gabriela receberão a equipe da Jornada com um coquetel. Nesta reunião serão marcadas as mesas no mapa do salão, por ordem de chegada.





***





O Feijão Solidário está na contagem regressiva. Será no próximo sábado, 29, a partir das 13h com muita música com o cantor Igor Oliveira e com a banda Magnatas do Samba. Haverá dançarinos para agitar a pista e dançar com os convidados. A equipe da Romero Drinques vai preparar caipis com a cachaça Gonco Soco, de Franklin Bethônico, e drinques com o premiado gin Sátira London Dry. Muito tira-gosto, feijoada da melhor qualidade assinada pelo chef Eduardo Avelar em parceria com o Buffet Célia Soutto Mayor e uma salada especial para aqueles que não são muito adeptos do carro-chefe do dia. De sobremesa, docinhos variados doados pelos bufês Catharina, Cantidio Lanna, Club do Chef, Meu Buffet, Rullus, Célia Soutto, bolo da Fofíssimo bolos, além do lançamento de um doce especial: doce de corte de jabuticaba. Na mesa do café oferecido pela Casa Nicolau e pelo café Beloto, suspiros, bolo de coco gelado da Das Gemeas e petit fours da confeitaria Mole Antoneliana.





***





Entre as parcerias estão a Verde Musgo, de Juliana Martins, que está fazendo toda a decoração e cedendo parte do mobiliário, que vai combinar com os móveis de madeira de demolição de Mário Tamm; Equipe 1 som e iluminação; Casa Pampulha, de Jussara Almeida; Company Events. O patrocínio Máster é do Supermercado Epa que está dando todos os insumos. Patrocínio da Construtora Castor e do Instituto Gerson Bartolomeo e co-patrocínio de Cerâmicas Braúnas, Jam Engenharia de Ar Condicionado e Saúde Mob do Hermes Pardini.





***





Toda a renda arrecadada será destinada para a Festa de Natal das crianças das creches assistidas e para comprar equipamentos para as instituições.





ARTE

e moda





A carioca Katia Wille começou na moda e só depois ingressou no campo das artes visuais. A artista retrata o universo feminino em obras coloridas e objetos que podem ser tocados e vestidos, que estão em cartaz na exposição “Pilotis”, na Casa Fiat de Cultura até 6 de novembro com entrada gratuita. Para falar sobre os diálogos existentes entre moda, arte, vida e corpo, Katia participará de um talk na 28ª edição do Minas Trend, dia 4 de novembro, às 14h. Ela abordará como esses temas estão presentes em suas obras vestíveis, que propõem ao público uma experiência sensorial ampliada. No dia 3 a artista fará uma visita mediada à exposição, às 11h, e no dia 5, também às 11h, Katia conduzirá uma experiência de construir uma obra de arte criada para ocupar o corpo e outros espaços.





MURAL URBANO

Contemporâneas





Efe Godoy é artista visual míope, transvestigenere de Sete Lagoas e foi convidada para participar do projeto Contemporâneas, de arte de rua, criado pela joalheria Vivara para comemorar seus 60 anos. O projeto foi feito em cinco capitais brasileiras: Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Recife e Florianópolis. O mural de BH está na Rua Silvianópolis, 95, em Santa Tereza, e foi criado pelas artistas Efe Godoy e Apeagá.O projeto Contemporâneas reconhece a força da arte e da poesia compartilhadas na rua, com murais e instalações produzidos por artistas mulheres, que modificam a paisagem com suas cores e histórias vibrantes.

LITERATURA

40 anos





A mineira Angela Leite de Souza completou quatro décadas de uma carreira dedicada à poesia e à literatura infanto-juvenil. Escritora e ilustradora premiada no Brasil e exterior, a autora conquistou gerações com seus mais de 80 livros publicados. Angela será homenageada pelo legado dos 40 anos de trajetória literária na noite de autógrafos do seu recente livro: Ratoteca, quando comemorá a importante data. A sessão será quinta-feira, 27, das 19h às 21h, no Centro de Arte Popular (rua Gonçalves Dias, 1608, Lourdes) com entrada franca.

MINAS TREND

mais perto





A Fiemg divulgou na última quarta-feira a programação da 28ª edição do Minas Trend. O evento, será de 2 a 4 de novembro, das 10h às 22h, agora mais perto, no Minascentro, em formato híbrido e contará com palestras, lives e workshops gratuitos. Com o objetivo de aproximar fabricantes e lojistas e fomentar a indústria da moda mineira, o Minas Trend é, hoje, a principal plataforma de geração de negócios do setor no Brasil.





***





A programação reúne nomes de peso e marcas do universo fashion de Minas e do Brasil, como Janaína Ortiga, Eliane El Badouy, Nívea Marisguia e Letícia Galatti. O Minas Trend antecipa tendências e modifica o calendário da moda nacional. Entre as palestras destaque para “Metaversos: Os caminhos contemporâneos da moda”, com Marcelo Vianna; “A Nova Moda do Brasil: Moda Autoral e Sustentável”, com Joana Contino; e “Mudança de Paradigma: Economia, Design e Moda Circular”, com Letícia Galatti.





BLOQUINHOS

carnaval-empresa





A dimensão dos bloquinhos de ruas no Carnaval de BH, está levando a folia local a um nível de organização semelhante aos das escolas de samba do Rio. A saber: os ensaios já começaram, as reuniões para discutir detalhes de figurinos e programas pré-carnavalescos são feitos diariamente, a gestão realizada profissionalmente. Semana passada, por exemplo, um deles reuniu no antigo cine Palladium, para tratar de assuntos gerais, aglomerando número de ‘associados’

digno de uma convenção empresarial.





FEIRA LITERÁRIA

homegem a Ziraldo





A 3ª edição da Feira Literária de Tiradentes (FLITI) será de 3 a 6 de novembro, em homenagem aos 90 anos do artista, escritor, desenhista e chargista Ziraldo. São mais de 100 atrações no evento e 30 editoras vendendo livros a preços promocionais. Residente em Nova York há 30 anos, Irones Paula vem para lançar três obras na FLITI. São elas “As Alucinações de Apolis”, “Alif Rock Band” e “Cartas para o Grupo Recordando Campina Verde-MG”. Todos os livros serão distribuídos gratuitamente na

Feira Literária.

ORQUESTRA OPUS

homenagem a Elvis





A Orquestra Opus faz show na sexta-feira, 28, às 21h, com o cantor Guilly Castro para homenagear o Rei do Rock Elvis Presley, ano em que se completa 45 anos sem ele. No repertório estão as canções mais emblemáticas que Elvis gravou e eternizou, que causaram uma revolução na música da época. Entre elas, Can't stop lovin’ you, It's Now or Never, Kiss me Quick, Suspicious Minds, Always on my mind, Love me Tender, Tutti-Frutti, entre tantas outras. Uma noite de emoção e reverência a este grande artista que ainda embala momentos importantes na vida de milhares de pessoas pelo mundo afora. A apresentação será no Centro Cultural Unimed-BH Minas, Unidade 1 do Minas Tênis Clube. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Eventim (https://bit.ly/OpusElvis) ou na bilheteria do teatro. Guilly Castro é cantor do coro lírico do Palácio das Artes e há décadas tem um trabalho dedicado a Elvis Presley, onde interpreta suas canções com muita fidelidade e carinho.

CONDOMINIOS

roubo à luz do dia





Os roubos dentro de condomínios de luxo, que todo mundo já comentava, agora ganhou categoria mais dramática. Principalmente na região de Nova Lima, na área mais próxima a BH, onde vários casos já foram registrados. O que foi computado até aqui, mostram casos de motoqueiros que abordam os moradores nas ruas mais desertas, exigindo seus valores sob a mira de revolver. Para entrar, usam vários artifícios – como entregas falsas. Isso já faz o preço

das casas e lotes cair. Todo cuidado é pouco.

MODA

tropeços dos aplicativos





A alta velocidade no ritmo de vendas mundiais dos aplicativos orientais começa a gerar problemas sérios. No caso da Shein, recente matéria na TV inglesa mostrou que o preço que paga pelo trabalho nas fábricas chinesas de roupas é irrisório – menos de um centavo de dólar. Nos Estados Unidos, o problema desse app foi o vazamento de dados dos clientes (em 2018) não comunicado aos interessados. Já no caso da Shopee, o problema por aqui é o preço do frete (que ficou altíssimo) e os descontos prometidos e não concedidos.

Nesse vácuo, os grandes conglomerados nacionais de vestuário

vão buscando seus espaços.





CONGADA

bicentenária





A riqueza das tradições mineiras são imensas e sempre estão nos surpreendendo. Um exemplo digno de nota são as Festas do Rosário da pequena Chapada do Norte, que comemoraram neste mês 200 anos de realização continua. Situada no Jequitinhonha, conserva a originalidade das liturgias, ao contrário de outras regiões. Algumas delas são a troca de roupa da corte a cada cerimônia (dura uma semana), o levantamento do mastro feito a cavalo na Cavalgada dos Mouros e comidas em fogões de lenha montados nos quintais. Nesse ano, até garrafas alusiva ao bicentenário (com licores regionais) foram feitas. Por tudo isso, ganhou a classificação de Patrimônio Imaterial de Minas.

GARAGE

decor & design





Fim de ano as pessoas querem renovar a casa, mudar a decoração, trocar alguns adornos, enfim, dar uma repaginada. Muitas vezes o que a pessoa deseja não está mais no catálogo das lojas, ou às vezes o que ela encontra está além de suas condições financeiras. Por outro lado, muitas lojas do ramo ficam com peças avulsas que não podem mais ser colocadas à venda por ter restado apenas uma unidade, ou ter saído de linha. Pensando nisso, as amigas, empresárias e arquitetas Naty Vasconcelos (A. De Arte), Renata Resende e Elisa Vianna (It Home) criaram, o Garage Sale Design e fizeram uma apurada curadoria e realizaram a primeira edição, no início do ano, com grande sucesso. O trio vai repetir a ação a partir desta terça-feira, 25, até sexta, 28, no mesmo formato, em uma casa no Belvedere. Ótima oportunidade de conseguir peças de decoração de design, assinadas, em ponta de estoque. São móveis, adornos, luminárias, louças, metais, enxoval etc, tudo atemporal. Fica a dica.

POR AÍ...





Leila Gontijo abre exposição dupla em sua DotArt Galeria, nesta terça-feira, 25, das 16 às 20h, com trabalhos dos artistas Igor Nunes e Moisés Patrício. Confiram.





As comemorações dos 50 anos de criação do IEPHA continuam rendendo festividades. Desta vez, foi o almoço promovido por funcionários do órgão, feito em caráter interno e por adesão, com mais de cem participantes. O que reflete um trabalho feito por amor ao ofício e com muita penúria e dedicação.





Sucesso por onde passa e com longa turnê pelo país, a peça “O Homem Mais Inteligente da História” (baseada no best-seller de Augusto Cury), está neste fim-de-semana em BH, no teatro do Minascentro. Um dos integrantes do elenco, é o mineiro Daniel Satti , protagonista do espetáculo.





Depois de algum tempo no litoral nordestino, o dinâmico Rodrigo Cezário volta a morar em Belo Horizonte, onde desenvolverá vários projetos. Entre eles, a criação do movimento Sementes Criativas, beneficiando jovens da periferia, com apoio do TK Group; o projeto Aprendizagem da Moda, para pequenos investidores no assunto; e, ainda, participação na Feira do Empreendedor, que acontece em novembro. Como se vê, retorno com energias renovadas.