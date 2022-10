Terapeuta aplica pequenas sementes sobre pontos na orelha (foto: Reprodução)

Isabela Teixeira da Costa/interina



Quando chega a primavera, chegam também as alergias. Os adultos têm mais recursos para lidar com a situação, mas ver crianças e bebês sofrendo com os sintomas de alergia é de cortar o coração, principalmente dos pais. A especialista Lirane Suliano informa que a auriculoterapia é uma boa alternativa e como ela atua no equilíbrio do sistema imunológico dos pequenos.









De acordo com a acupunturista Liyoto Okino, do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo (CMA-SP), “a acupuntura auricular não só é eficaz para ampla variedade de doenças comuns, mas também para obter bons resultados no tratamento de doenças de difícil resolução ou como analgésico durante o ato cirúrgico”.





Voltando à questão das alergias, a asma afeta aproximadamente 20% das crianças, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Pesquisa do International Study of Asthma and Allergies in Childhood realizada no Brasil mostrou que a frequência média da rinite é de 12,5% entre crianças de 6 e 7 anos.





Quando falamos da dermatite atópica, estudo da Global Burden of Disease apontou que a doença afeta entre 15% e 20% de crianças no mundo, acarretando, inclusive, em problemas como insônia e qualidade do sono.





“A auriculoterapia atua diretamente no sistema imunológico, que, por sua vez, está relacionado com o desenvolvimento de alergias. As alergias respiratórias, por exemplo, são a resposta exagerada do sistema imunológico, a defesa do nosso organismo, ao contato com substâncias externas. Nesse aspecto, temos no pavilhão auricular pontos que podem ser estimulados para equilibrar o sistema imunológico, e consequentemente, controlarmos as alergias”, afirma Lirane Suliano.





“A técnica é amplamente utilizada por pessoas que têm asma, rinite e sinusite. Da mesma forma, pode ser aplicada em bebês e crianças. O cuidado é que, no caso de bebês e crianças de até 12 anos, devemos optar por estímulos não invasivos, como a semente de mostarda”, explica Lirane.





A especialista ressalta que esta técnica natural, que veio da acupuntura, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde como prática integrativa e complementar.





Um fator que aumenta os casos de alergia, em especial as respiratórias, é a mudança de estação, por conta da variação de temperatura, umidade, pressão atmosférica e ventos. Na primavera, esse quadro se agrava por causa da concentração de pólen no ar.





Sendo assim, a chegada da estação das flores traz o risco de quadros alérgicos e suas consequências, como rinite, asma e conjuntivite. As pessoas sentem obstrução nasal, crises de espirro e coceira nos olhos. A especialista adverte que há excessivo consumo de medicamentos durante todo o ano para tratar alergias, em especial por parte das crianças.





“A auriculoterapia neurofisiológica oferece resultados rápidos para alergias causadas pelo contato com ácaros, alimentos, medicamentos, picadas de insetos, látex, pólen e até estresse, com a grande vantagem de não utilizar medicamentos e de poder ser utilizada a qualquer momento e em qualquer lugar”, finaliza Lirane Suliano.