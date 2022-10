Trombose: como prevenir? Mitos e verdades sobre a doença

Mulheres que usam anticoncepcional correm mais risco de ter trombose por causa do estrógeno (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Isabela Teixeira da Costa/Interina



O grande segredo da saúde geral do corpo é manter uma alimentação balanceada. Não quero ser descrente, mas em todo material que recebemos falando de todo tipo de doença, a principal recomendação é manter alimentação saudável ou balanceada e fazer exercícios físicos regularmente.





A trombose venosa ocorre quando há formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias. O coágulo bloqueia o fluxo de sangue, causando dor ou edema na região. Caso esse coágulo se desprenda e se movimente na corrente sanguínea, ocorre a embolia, que pode levar a lesões graves e fatais. Pode ser espontânea, mas geralmente está ligada a fatores de risco, como obesidade, uso de hormônios, gestação, pós-parto, idade, tabagismo, pós-cirúrgico, histórico familiar, câncer, doenças crônicas, doenças agudas e AVC (acidente vascular cerebral), entre outros.





Em geral, o tratamento é realizado com substâncias anticoagulantes que dificultam a formação e o crescimento do trombo, impossibilitando o avanço da obstrução das veias e a piora da doença. Para evitar a trombose, é importante cuidar bem da sua saúde. Beba bastante água, evite ficar muito tempo sentado, pratique exercícios, evite o consumo de álcool, cigarro e comidas gordurosas.





Como tudo, existem alguns mitos e algumas verdades com relação à trombose. Confira a seguir:







1. Os sintomas são os mesmos para todas as pessoas? Mito. Os sintomas da trombose podem variar bastante, dependendo da sua extensão e do vaso acometido, tanto na própria pessoa quanto de indivíduo para indivíduo. Porém, quando se fala em trombose venosa, é importante sempre estar atento aos sintomas, como dor muscular associada a inchaço persistente, principalmente nas pernas.





2. Pessoas que viajam muito de avião ou realizam longas viagens de carro e/ou ônibus têm mais chances de sofrer com a trombose? Verdade. Por conta do longo tempo sem movimentar o corpo, aumentam as chances de desenvolvimento de uma trombose.





3. Fumar colabora para o desenvolvimento do quadro? Verdade. O cigarro tanto provoca uma facilidade de o sangue coagular no território venoso quanto no arterial.





4. Não ter uma rotina de atividade física aumenta a chance de ter a doença? Verdade. Fazer atividades físicas é uma forma de prevenir o aparecimento da doença. Mas quando a trombose é diagnosticada, é preciso repouso durante a fase aguda.





5. Uma boa alimentação pode evitar o aparecimento de trombose? Verdade. A alimentação saudável previne doenças vasculares que podem ser uma das causas da trombose arterial e venosa.





6. Gestantes têm mais risco de trombose? Verdade. No período de gestação, há um aumento da coagulabilidade do sangue para a prevenção de grandes hemorragias no parto e isso aumenta o risco para trombose venosa.





7. Mulheres que usam anticoncepcional correm maior risco de ter trombose? Verdade. O estrógeno, que é um hormônio feminino, está relacionado com o aumento de risco de trombose venosa, principalmente quando usado como contraceptivo.





8. Bebida alcoólica colabora para o desenvolvimento do quadro? Verdade. Especificamente para trombose, o álcool não aumenta o seu risco de forma direta. Porém, o uso em excesso leva à desidratação, aumentando as chances de desenvolvimento.





9. Varizes podem levar ao desenvolvimento de trombose? Verdade. As varizes de grosso calibre, principalmente quando acometem as veias safenas, aumentam o risco de trombose venosa.