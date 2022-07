Melhores cidades para a terceira idade

Criado por um instituto dedicado ao atendimento de aposentados, um ranking com as melhores cidades do país para a população da terceira idade apontou sete municípios paulistanos – entre dez selecionados. Infelizmente, Minas não entrou com nenhum. Mas, pelo menos, a vizinha São João da Boa Vista (próxima à divisa com Andradas) tem destaque, com ótimo serviço médico e social para essa faixa etária – maioria na cidade. Surpresa mesmo foi a entrada de Santos (litoral paulista). Das capitais, somente Floripa e Porto Alegre constam da lista.

NOTÍVAGOS

mas nem tanto





Entre as inúmeras alterações nos costumes provocadas pela pandemia da Covid, a mudança nos horários no fluxo dos bares da cidade é o mais surpreendente. Considerada a capital dos barzinhos, BH começa a apontar ali maior movimento no início da noite e menos clientes entrando pela madrugada. O volume também caiu em razão do trabalho em home office. Mas os notívagos inveterados não precisam reclamar: os tradicionais locais de fim de noite, continuam funcionando até o amanhecer.

ANIVERSÁRIO

jantar especial





Sandra Carneiro de Mendonça está fazendo 96 anos e seu filho João José está preparando um jantar especial, na casa de Sandra, para as amigas, sábado, 6 de agosto. Depois de tantos anos sem encontros por causa da pandemia, sem dúvida será um momento de grande emoções e com diversão e bate-papo divertido e animado até a madrugada.

Literatura

acessível





A peça teatral Incluídos e Misturados, do Rio de Janeiro, terá estreia nacional na capital mineira. Na montagem, um grupo de estudantes se descobre intrigado quando surge um novo amigo. Inspirada nos livros do projeto Literatura Acessível, todos com histórias protagonizadas por personagens com alguma deficiência, a montagem traz um olhar para a diversidade na perspectiva inclusiva. Uma roda de conversa formativa com a idealizadora do projeto, Carina Alves, vai anteceder a apresentação da peça, às 14h, no sábado, 30 de julho. A apresentação do espetáculo é às 15 horas, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual de Belo Horizonte. As atividades têm entrada gratuita. O projeto Literatura Acessível é patrocinado pela Microcity, Mahle e Hypofarma, com produção da Burburinho Cultural e é uma realização do Instituto Incluir, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo.





BIOGRAFIA

história de um líder





Ozório Couto escreveu e organizou, diversos empresários e amigos participaram e a família contribuiu. O resultado foi um belo livro que conta a história do engenheiro Carlos Carneiro Costa, fundador da Construtora Líder, que por décadas foi a referência em construção luxo e alta qualidade em Belo Horizonte e Cabo Frio. O acervo fotográfico impressiona, e os depoimentos de amigos, emocionam, entre eles Ronaldo Costa Couto, Lúcio Costa, Eduardo Azeredo e Aristóteles Drummond.Isso sem falar na família, com destaque absoluta para a companheira Scheyla e os filhos Carlos Junior,

Liliane e Sandra Mara. O lançamento com a noite de autógrafos foi no final do mês passado.





DOOR PARADE

exposição a céu aberto





Quem passar pela Praça da Assembleia terá uma grande surpresa porque Belo Horizonte recebe pela primeira vez a ação cultural “Door Parade Sensia”, com o objetivo promover um novo olhar para a arte. A exposição a céu aberto, poderá ser visitada até o dia 30, e conta com a participação de cinco artistas mineiros.





INFLUENCERS

blogueiras & afins





Uma pesquisa internacional sobre influencers, mostrou que o Brasil é o país onde essa turma tem maior poder junto ao público. Por aqui, cerca de 43% das consumidoras e/ou consumidores já compraram algo seguindo conselhos dessa gente. Na China, são 34% (e olhe que foi lá que esse social-commerce disparou) e 17% no EUA (onde esse tipo de varejo foi iniciado). Deve ser por isso que qualquer um que se fantasia de influencer (de preferência com muito gloss, cílios ampliados e longos cabelos chapados) ganha tanto dinheiro falando qualquer coisa, sem a menor seleção, o que vale é o cachê – o pior de tudo é que muitas estão dando golpes na praça.

Cenas

Inclusivas





O projeto "Cenas Inclusivas”, que visa dar oportunidade para atores e não atores que enxergam e para pessoas com deficiência visual participarem de um curso de interpretação teatral e de um curso de capacitação em audiodescrição para o teatro, está com inscrições abertas até 17 de agosto. O objetivo da iniciativa também é preencher uma importante lacuna no mercado cultural. As aulas acontecerão em agosto, setembro e outubro em formato híbrido. As informações para a inscrição estão disponíveis na rede social @cenasinclusivas e no site www.operariosdaalma.com.br .









NOVOS ENCONTOS

Parque Municipal





O Festival Novos Encontros, no Parque Municipal, retorna este ano e está marcado para os dias 13 e 14 de agosto, com atrações como Mariana Aydar, Mestrinho, Martinho da Vila, que receberá o rapper Djonga para uma participação em seu show, e clássicos infantis como Coração Palpita, Palavra Cantada e o Grupo Maria Cutia. Os shows diurnos são gratuitos, mas é preciso retirar ingresso no Sympla. Para as atrações da noite, os ingressos terão preços populares e estão disponíveis no site www.novosencontros.com.br.

DESCONSTRUÇÃO

demolir sem ferir





O festival de besteiras que o politicamente correto lança, a cada dia, para a sua turma, não cansa de inventar moda. A mais recente é mudar o termo ‘material de demolição’, que é reutilizado para dar uma pegada de memória afetiva ou histórica a uma construção nova, agora deve ser chamado de ‘material de desconstrução’. Dizem que demolição remete a algo negativo, enquanto o novo termo é mais ameno e sustentável. Então, tá.

IVANA TRUMP

avesso do marido





Um tanto apagada nos últimos anos, a primeira mulher de Donald Trump, a checa Ivana, morreu deixando no seu histórico um papel decisivo na trajetória do ex-presidente americano. Imigrante de origem simples, era sociável e educada. Um jornalista mineiro de moda lembra de sua gentileza, quando ela lhe ofereceu abrigo sob sua umbrella ao chegar ao Louvre, em Paris, em manhã chuvosa – durante cobertura que fazia dos desfiles da haute-couture. E acabou levando-o, também, para a entrada vip do desfile. Um exemplo de sua personalidade generosa.

NA BRASA

em agosto





Dias 6 e 7 o Na Brasa vai tomar conta da praça José Mendes Júnior, ao lado do palácio da Liberdade, com o melhor da gastronomia na brasa, como o nome já diz, regado a muita música. Serão mais de 16 estações apresentando em live cook, com os melhores cortes disponíveis no mercado. Está sendo preparada uma megaestrutura contemplando bares, praça de alimentação, espaço kids, mesas e cadeiras, tudo isto para garantir o conforto e a melhor experiência para todos os presentes. Evento pet friendly

PERDIGÃO

acelerado





Zeca Perdigão a mil por hora. Além dos vários defiles que está produzindo para conhecidas marcas que serão feitos na Casa Cor Minas, que tem abertura marcada para 9 de agosto, está organizando uma festa que dará em homenagem ao amigo Ignácio Ribeiro, da Clements Ribeiro. Ignácio é estilista mineiro das antigas, que para os amigos é chamado carinhosamente de Papaulo. Ele está a caminho de BH e deve ficar por aqui cerca de três meses. Não bastasse, está produzindo mais um número da sua revista Olho, onde terá um belo editorial com o amigo.

LANÇAMENTO

sessão de autógrafos





A escritora Ray Tavares acabou de lançar seu livro “As Vantagens de Ser Você” na Bienal do Livro de SP, e agora, ao lado da protagonista da história, Ana Menezes, fazem turnê pelas principais capitais do país. Hoje, a dupla estará aqui, mais precisamente na Leitura do Shopping Del Rey, às 16h, para tarde de autógrafos.





TEATRO

no Marília





Quinta-feira, às 20h, o grupo mineiro Amálgama apresenta o espetáculo "Subterrâneo", no Teatro Marília. Um show-performance que passa por diversos ritmos, gêneros, sons truncados, com linguagem própria, com a identidade do improviso que surge da palavra. O grupo é formado por Felipe Jawa (voz e composição), João Viana (teclado, guitarra, sintetizador e arranjos), Sara Bittencourt (violoncelo), Caule (percussão acústica e eletrônica), Heitor Venturini (baixo), e Lucas Godoy (bateria). Além disso, a apresentação conta com a participação do artista Sidarta Riani.

POR AÍ...





O estilista Eduardo Amarante lançou sua coleção de alto verão (através de pedidos antecipados) com destaques para o branco e bordados de linha. Segundo ele, é uma das coleções mais bonitas

que já fez em sua carreira.









Ainda no circuito da moda: surpreendente o vigor de Giorgio Armani, com sunga e bonezinho azuis, nas águas cristalinas da Formentera, em Ibiza. Aos 88 anos enfrentou, com disposição, o calor de 40 graus com grupo de amigos e assessores. Detalhe: sua empresa acaba de anunciar receita de

2 bilhões de euros em 2021.





Outro azulado que estava também no arquipélago espanhol era Ronaldo Nazário, digo, o Fenômeno & família. Curtia o sol e relaxava um pouco da sua batalha para recolocar o Cruzeiro na Série A do futebol brasileiro.