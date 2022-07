Homenagem a Bituca e Wagner Tiso

(foto: Divulgação)



No ano em que se comemora os 50 anos do lançamento do ontológico LP Clube da Esquina 1 – movimento musical mineiro que ganhou o mundo e teve o cantor e compositor Milton Nascimento e o pianista e maestro Wagner Tiso como um dos maiores protagonistas junto com artistas como Beto Guedes, Toninho Horta, Lô Borges, Flávio Venturine e Tavinho Moura, entre outros – a dupla ganhou uma homenagem da artesã mineira Geralda Rodrigues, que fez dois bonequinhos feitos de crochê inspirados neles. Geralda acumula a profissão de artesã com a de assistente técnica de educação básica da Escola Estadual Geraldo Teixeira da Costa, de Belo Horizonte. Ela aprendeu a fazer crochê com a sua mãe. Há cinco anos, aprendeu a técnica japonesa de amigurini e passou a misturar com a trama do crochê tradicional. O pedido para fazer os bonecos na técnica japonesa partiu do filho Lucas, que é amigo dos sobrinhos do maestro Wagner Tiso, em Três Pontas e foi o porta-voz da homenagem. Geralda nunca tinha feito um bonequinho de gente, e nunca viu, pessoalmente nenhum dos dois artistas. Enfrentou o desafio e conseguiu fazer analisando imagens da internet. Deu certo. Wagner Tiso já recebeu o mimo no Rio de Janeiro e ficou emocionado, e disse que vai levar para o parceiro Bituca, em breve.





JANTAR

em Nova York





O designer e CEO da Arezzo and Co, Alexandre Birman lançou sua marca homônima na plataforma Luxury Stores, na Amazon, com jantar intimista para convidados e parceiros, no último dia 9, em East Hamptons, Nova York. Entre os convidados Lily Aldridge, Aaron Rose Philip, Shiona Turini, Maria Alia Al Sadek, Richie Shazam. A Luxury Stores é uma interface no site da Amazon, disponível apenas nos EUA e em alguns países da Europa, que tem o intuito de oferecer a experiência e serviços com marcas selecionadas do mercado de luxo.





LUAU

em BH





Uma das festas mais concorridas do eixo Rio-São Paulo chega a Belo Horizonte. O Luau do DDP, que acontece no próximo sábado, 23, a partir das 18h, promete oferecer uma experiência única ao público, trazendo um clima de praia para a capital mineira. A protagonista da noite é a banda carioca DDP Diretoria, mas outras atrações também fazem parte da programação como Breno Rocha, Banda Pipa, Luísa Viscardi, Bruno Reis e Vavá. Com realização da Box. Bold Xperiences e da naSala, a festa será no bairro Olhos D’Água e os ingressos estão à venda pelo Sympla.





MÚSICA

para criança





Hoje, a partir das 17h, o Grande Teatro Palácio das Artes recebe o show “Música para Criança?” com o coletivo paulistano Banda Mirim. O novo show tem direção de Marcelo Romagnoli e direção musical de Tata Fernandes, a proposta do grupo é quebrar as barreiras que existem entre a arte produzida para crianças e adultos e mescla teatro, música e circo.

AUTOBIOGRAFIA

no palco





A atriz Anna Campos está de volta aos palcos com seu espetáculo solo, “Death Lay – na vida tem jeito pra tudo”, novo trabalho do Grupo Oriundo de Teatro. A partir de relato autobiográfico, ela reflete sobre o direito de viver e de morrer com dignidade no Brasil, ao contar a história de sua mãe, Valéria Vieira, que há 10 anos se encontra em estado vegetativo permanente, após ter sido atropelada aos 65 anos. Serão duas apresentações no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, dias 22 e 23, às 20h.





CONCERTO

na Igreja de Lourdes





No Projeto Ponte Musical entre Nações, o tenor tcheco Martin Vydra e o organista mineiro Robson Bessa, se apresentam, nesta terça-feira, 19, às 19h, na Basílica de Lourdes. No dia seguinte, dentro das programações do 2º Festival Barroco de Tiradentes, farão concertos no Museu Regional de São João Del-Rei. O projeto tem apoio do governo tcheco e do Consulado Honorário da República Tcheca em MG e é uma homenagem aos 120 anos do presidente Juscelino Kubitschek e aos 300+1 anos de beatificação de São João Nepomuceno.





RESTAURANTE

premiado





O Pacato, restaurante do chef Caio Soter e do restaurateur Vitor Velloso, em Lourdes, recebeu recentemente o título de “Novidade do Ano”, pelo prêmio “Melhores do Ano 2022”, da Prazeres da Mesa. É a segunda premiação que a casa recebe em menos de um ano. Ele também figurou na lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil, pela Revista Casual Exame, em maio. O Pacato faz o clássico da simples cozinha de quintal mineira, mas com modernidade, baseada em frango, porco e vegetais, mas com técnica rigorosa.





PROJETO

inscrições abertas





Até 29 de julho, a Fundação ArcelorMittal recebe inscrições de projetos dedicados à formação do público infantil em todo o Brasil. Com um aporte de R$ 6 milhões, o edital Diversão em Cena vai contemplar propostas de teatro, música, circo, musicais e dança, além de projetos com linguagens inovadoras, para compor a programação de 2023. Os resultados da seleção vão ser divulgados até 27 de setembro, e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.famb.org.br.





OFICINA DE BORDADO

inscrições abertas





As inscrições para as oficinas do projeto “Memória e a Linha do Tempo - Oficina de Bordado livre e Escrevivência" podem ser feitas até 28 de julho. Elas serão ministradas em agosto e tem como objetivo desenvolver, por meio do bordado livre e da escrita, abordagens criativas partindo do conceito de escrevivência – termo cunhado pela linguista e escritora mineira Conceição Evaristo – e da memória individual e coletiva. As inscrições são gratuitas e feitas mediante o preenchimento de um formulário online

disponível no site memoriaelinha.wordpress.

com/incricoes/.





10 ANOS

formando músicos





A Orquestra de Câmara do Sesc, completa 10 anos e já formou, gratuitamente, 120 alunos. Ao menos 16 deles foram aprovados em cursos de Música de Universidades Federais e Estaduais. Para celebrar a data, dia 20, será realizado um concerto especial, cênico que vai unir música e teatro, no Sesc Palladium, com participação do Grupo Trampulim. A entrada será 2 kg de alimento não perecível ou R$ 10, que será destinado ao Programa Mesa Brasil Sesc.

Alberto Faleiro e Carol Toledo (foto: Bárbara Dutra/divulgação)

PASSARELA

interdições fashion





Há alguns dias falamos aqui do transtorno causado pela Dior, em Sevilha, onde a marca ocupou a belíssima Plaza de España, para o desfile da sua coleção cruise. Pois agora, é a grife francesa que se

sentiu prejudicada com a ocupação das escadarias da Piazza di Spagnia, em Roma, para um desfile da marca Valentino. Diz que a entrada da loja Dior foi fechada pela interdição e, por isso, quer indenização de meio milhão de reais. Como se diz, pimenta no olho do outro é refresco.

ÁEREAS

conexões difíceis





Além do preço nas alturas (sem trocadilho) das passagens aéreas, os passageiros que ainda podem voar passam por situações difíceis e estranhas. Amigo da coluna que viajou para o Nordeste, quase perde conexão em Recife, ao seguir a nova norma de saída dos aviões na sequencia de fileiras dos assentos – implantada no período bravo da covid-19. Como o processo é bem lento, por pouco não conseguia embarcar para BH. Se perdesse, teria que enfrentar quase 24 horas de aeroporto para pegar outro voo para cá.





POLTRONA

filmes com reclames





A comodidade dos filmes e séries para maratonar nos fins de semana pode estar com os dias contados. Pelo menos na Netflix, que, em breve, vai abrir espaços para publicidade e, assim, viabilizar preços menores para o assinante. Nos Estados Unidos, já estão até em busca de especialistas no assunto para implantar o sistema mundialmente. O fato é que a inflação e pobreza maior no mundo fizeram a audiência (e o faturamento) cair muito. Sem contar que a concorrência (Amazon Prime e Disney, principalmente) que aumentou também – com catálogos bem apetitosos.





BELEZA

direito de todas





No próximo dia 19 será realizado mais um concurso de Miss Brasil, em São Paulo. Embora sem o brilho de antes, o certame (como se dizia antigamente) ainda tem bom público. Mas a turma do feminismo raivoso já está de olho em concursos de beleza, como já acontece em vários países, onde alguns desses eventos estão sendo suspensos – por entenderem que é discriminação de gênero. Na opinião delas, toda mulher tem sua própria beleza e não deve seguir padrões preestabelecidos.





EM OURO PRETO

lançamento almoço





O número 81 da Revista da Academia Mineira de Letras será lançado no próximo sábado, 23, às 11h, na Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto. A capa é do artista plástico Jorge dos Anjos e o texto da orelha, do escritor Edimilson de Almeida Pereira. Na mesma sessão será celebrado os 150 de Alphonsus e os 100 anos da revista. Após a solenidade o presidente da AML, Rogério Faria Tavares, receberá os convidados para um almoço.

D.MARIINHA

homenagem merecida





Uma ótima iniciativa da Associação de Proteção à Infância e Assistência Social e da Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia é a homenagem que farão à saudosa Mariinha Moreira, cuja vida foi toda dedicada a assistência social naquela cidade – principalmente apoio às crianças desamparadas. O ato, marcado para o próximo sábado, será no Instituto São Jerônimo, que completa 81 anos de fundação, com uma missa solene. Na ocasião, haverá a reabertura do Centro Cultural e inauguração do Memorial D. Mariinha Moreira. Além de documentos e registros de sua história, ali também serão realizadas exposições e palestras sobre a história e cultura local. Recebem os convidados, a presidente do Instituto, Bete Almeida Tofani, e o presidente da ACCSL, Adalberto Mateus.

POR AÍ....





Nota triste no circuito social na semana foi a morte do colunista Gilberto Amaral, que, durante muitos anos, registrou os acontecimentos mais importantes de Brasília, na imprensa local. Mineiro, foi para a nova capital federal a convite de

JK e por lá ficou e fez sucesso. Foi-se aos 87 anos.





A agenda de negócios fashion em agosto está bem

animada. Por aqui, a nova edição do BH-a-Porter está marcada para os dias 15 a 19, com aumento expressivo do número de marcas participantes e compradores. Em São Paulo, a turma do sapato & bolsa vai para a Francal, enquanto outras grifes pousam no Salão Casamoda Grand Mecure.





Até 30 de julho, o Museu dos Brinquedos está

com programação especial para crianças. Atividades e brincadeiras especiais, nova exposição de bonecas, etc.