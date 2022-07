Retirar maquiagem antes de dormir previne o envelhecimento, deixa a pele mais viçosa e reduz a oleosidade (foto: Revista Atrevida/Reprodução da internet)

Há algumas semanas, escrevi uma coluna dizendo que não entendia porque não podia dormir de maquiagem, e ainda brinquei falando que a pele não tinha como saber se tinha passado a noite acordada em uma festa ou se estava deitada dormindo.









O pior é que, segundo os dermatologistas, precisa. É um tal de limpar, tonificar, hidratar, passar protetor. Sinceramente, não tenho paciência. Do mesmo jeito que não fico horas me maquiando. Passo um produto na pele, blush, lápis, rímel e batom. Não está bom?





Enfim, a minha coluna sobre cuidados com a pele, repercutiu e não demorou muito para eu receber um material da médica dermatologista, Clessya Rocha, sobre o assunto e fazendo um alerta para os prejuízos de dormir maquiada.





“Após um longo dia de trabalho ou até mesmo após chegar da balada, muita gente acaba não conseguindo tirar a maquiagem. Mas isso pode gerar algumas consequências desastrosas para a pele que vão te convencer a mudar de ideia”, diz.





Segundo a médica, acumulamos, ao longo do dia, sebo, poluição e excesso de produtos na pele. E tudo isso age como oxidantes para a pele ou favorecendo o envelhecimento cutâneo. Ela afirma que quanto mais mantemos as substâncias da maquiagem na pele maiores os riscos de desenvolver alergia de contato aos produtos usados.





“Quanto mais o sebo é mantido na pele, maior a capacidade de dilatação dos poros da face. Sem falar nas chances aumentadas em piorar o grau da sua acne ou aumento do número de cravos, também conhecidos como comedões”, explica.





A dermatologista enumerou alguns benefícios para remover a maquiagem todos os dias:





1. Prevenção do envelhecimento, pois removerá as substâncias pró oxidativas na face.





2. Redução da oleosidade e, por isso, diminuirá as chances de adquirir cravos e espinhas.





3. Melhora do viço e luminosidade para a pele.





Por fim, a médica falou sobre a melhor e mais correta maneira para retirar a maquiagem. “Use um lenço removedor ou demaquilante de sua preferência e, em seguida, lave com o seu sabonete líquido facial de costume e desfrute do sono da beleza. Afinal, nós fazemos colágeno dormindo”, finalizou.





Pelo que pude entender, a questão não é bem dormir ou não com maquiagem, mas ficar sem limpar a pele por um período longo de tempo. Sendo assim, quando saímos de manhã e só retornamos no fim do dia para casa, o ideal é fazer uma limpeza para tirar a poluição e a oleosidade da pele e, claro, a maquiagem para a pele pode respirar.





Se formos sair novamente, a noite, nova maquiagem, e antes de dormir, mais uma limpeza. Tudo para garantir a qualidade da pele. Achei legal saber que o colágeno é produzido quando dormimos, pena que essa produção vai reduzindo cada vez mais com o avanço da idade. Mesmo assim, melhor pouco do que nada.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)