Até quando machões covardes ficarão soltos e impunes?

Acredito – e espero – que todas as pessoas estejam tão estarrecidas quanto eu com as cenas da agressão sofrida, na segunda-feira (20/6), pela procuradora-geral do município de Registro, cidade do interior de São Paulo, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, pelo colega de trabalho, o também procurador Demétrius Oliveira de Macedo, de 34 anos.









Não sou advogada, já fui repórter de polícia e, pelo que me lembro, quando alguém comete um crime fica 24 horas escondido para evitar o flagrante. No caso dele, isso não contou. Estranho. Será que os policiais de Registro concordam com as atitudes deste promotor?





Na minha opinião, nada justifica agressão física, mas o agressor alega ter se irritado com a abertura de um processo administrativo contra ele, por seu comportamento agressivo no local de trabalho.



Admitiu que agrediu a vítima e alegou que fez isso por que sofre assédio moral. Só o que faltava. Depois dessa prova, está mais que comprovado que o comportamento dele deve ser controlado atrás das grades.





Não bastassem as cenas chocantes, a atitude do delegado de soltar o monstro causou revolta nas redes sociais e o movimento acabou repercutindo também nas mídias oficiais.





Até quando esses machões covardes ficarão soltos e impunes? Até quando serão acobertados por seus pares?





A administração municipal já determinou de imediato que o agressor seja suspenso, mas isso não é suficiente. Ele vai ficar solto e do jeito que provou que é, corre o risco de atentar contra a vida de Gabriela. Não são poucos os casos de mulheres assassinadas por terem sido agredidas, ter denunciado e, quando o homem é solto, decide se vingar.





Espero que os leitores ainda se lembrem do caso da mulher que foi esfaqueada pelo ex-namorado em frente aos filhos, em uma manhã de domingo, no Bairro Gutierrez. Mais uma vez, o agressor contou com a ajuda de um homem.



Ele foi na casa da ex-namorada, de noite, acompanhado de sua mãe, o porteiro interfonou, a moradora não atendeu, e o porteiro, sabendo que o ex-casal vivia brigando, deixou o homem entrar em um apartamento que não era dele.



O cara entrou, quebrou a casa toda. E dois dias depois, voltou para terminar o serviço. Só não conseguiu porque a babá, muito corajosa, agarrou o agressor. Com isso, as diversas facadas não conseguiram ser muito profundas.





E olha que estamos falando de Região Sudeste, capital de um estado grande. No caso recente, apesar de morarem em uma cidade do interior, são procuradores, pessoas que trabalham com a lei, mas se acham acima dela e encontram pessoas que ajudam a deixá-las impunes.





O machismo aqui é tão grande que as autoridades só se preocupam quando a vítima morre; aí não tem mais o que fazer. E viva o Brasil.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)