Giz escolar é aliado na luta contra o mofo

Já abriu um armário ou uma gaveta, daqueles que ficam muito tempo fechados, e sentiu um cheirinho perigoso? Ou, pior ainda, não sentiu cheiro nenhum, mas quando pegou o cobertor ou a roupa que não usa há muito tempo percebeu que a peça estava com cheiro desagradável? Cuidado, pode ser mofo.





Geralmente, isso ocorre quando o frio chega, porque costumamos guardar cobertores, mantas, casacos e blusas de frio em locais fechados até o próximo inverno. Dá uma raiva danada, porque guardamos tudo limpinho e, quando vamos usar, ficamos "na mão de calango".A Ordene ouviu a organizer Ju Aragon, que dá várias dicas de como identificar sinais do mofo e ensina a gente a se livrar deles:





Limpeza – “Uma vez ao mês, é necessário retirar todas as peças e limpar o móvel por completo para remover poeira, umidade e possíveis vestígios de mofo. Depois disso, é preciso organizar os itens adequadamente, facilitando o uso no dia a dia e na hora da limpeza. É importante deixar as portas do guarda-roupa abertas em alguns momentos do dia. Quem tem closet aberto deve abrir as janelas e portas do cômodo, isso ajuda a trazer a ventilação necessária para o espaço”, explica a profissional.





Como limpar – Primeiro, passe um pano para tirar a poeira, depois passe um produto limpa mofo – no mercado, existem antimofo preventivo e evita mofo. É possível fazer uma solução caseira com vinagre e bicarbonato de sódio: em um recipiente fundo, coloque 240ml de vinagre branco e uma colher de bicarbonato. A mistura produzirá bastante espuma, espere até baixar o volume e depois coloque no borrifador. Aplique nas áreas afetadas, deixe agir por aproximadamente 10 minutos e use um pano limpo para secar.





Use antimofo – Depois da limpeza e organização, com atenção aos cantinhos em que o mofo costuma aparecer, coloque o antimofo dentro do armário. Já contamos com produtos que agem como protetores de armários, evitando a umidade e mantendo o mofo longe do local. “Eles são ótimos para quem leva vida corrida e não consegue fazer essa supervisão o tempo todo”, indica Ju.





A coluna também pesquisou, seguem as nossas dicas de receitas caseiras:





Antimofo com giz escolar – O giz escolar pode auxiliar o controle da umidade dentro de guarda-roupa, cômodas, armários, gavetas e móveis. Materiais: caixa de giz de lousa comum (cor de sua preferência), saquinhos de organza (em que caiba o todo o giz). Coloque os gizes dentro deles e ponha nos armários e gavetas. Depois de um tempo, é normal o giz ficar úmido. Retire-o do móvel e deixe-o exposto ao sol por algumas horas. Na falta do Sol, coloque-o em uma travessa ou assadeira dentro do forno por alguns minutos para secar, e então poderá usá-lo novamente.





Antimofo com cravo – São sachês como os de giz, só que você colocará cravo-da-índia dentro do saquinho de organza. É muito importante trocar os cravos a cada três meses, pois eles não são reutilizáveis.





Antimofo com sal grosso – Material: um pote de iogurte pequeno, um pote de iogurte grande, uma folha de filtro de papel de café, um alfinete, um elástico e pacote de sal grosso. Faça vários furos com o alfinete no fundo do pote de iogurte pequeno e coloque um pouco de sal grosso dentro dele. Coloque esse pote dentro do pote de iogurte grande e o tampe com o filtro de papel, prendendo essa folha com um elástico. Coloque dentro do móvel. Lembre-se de que o sal vira água e é preciso trocá-lo.





Antimofo com amaciante – Quem deseja fazer limpeza mais intensa pode usar antimofo caseiro perfumado feito com amaciante. Nesse caso, o antimofo perfumado é colocado dentro de um recipiente, borrifado sobre um pano que posteriormente será passado sobre o móvel desejado. Vale comentar que essa solução, além de eliminar fungos, deixa um perfume suave no ambiente.





