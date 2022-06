Cabelo grisalho é moderno ou envelhece? Confira dicas de stylist

Meryl Streep arrasou como a grisalha Miranda Priestly, ícone da moda no filme "O diabo veste Prada" (foto: Fox Film/reprodução)



De uns anos pra cá, as mulheres passaram a assumir, aos poucos, os cabelos brancos e grisalhos. A maioria delas por cansar de ficar “escrava” de ter que pintar os cabelos a cada 15 dias. Com a pandemia e o isolamento social, mais uma grande leva parou de pintar as madeixas e, por isso, nasceu uma grande ala das mulheres que se assumiram com o cabelo in natura, após décadas de química.

A stylist e consultora de imagem Karol Stahr tem opinião amparada por técnicas. Para ela, quando a mulher começa a ver os fios brancos nos cabelos, geralmente vêm preocupações em se parecer mais velha e, por isso, busca o recurso das tintas de cabelo ou das luzes.

“Com a pandemia, os cabelos grisalhos deixaram de ser uma imagem de maturidade simplesmente, e passaram a ser uma imagem de autenticidade. As mulheres criaram uma imagem forte, livre, decidida e autêntica, sem medo de julgamentos. Mas, quando falamos de cabelos grisalhos, precisamos pensar sobre coloração pessoal”, esclarece.

Segundo a profissional, quando a cor de cabelo não harmoniza com a coloração de pele e de olhos, pode deixar a pessoa com o semblante cansado ou mesmo envelhecido. Então, é preciso se atentar para isso quando quiser deixar os cabelos grisalhos. E Karol dá algumas dicas que funcionam bem quando os cabelos estão em tons de grisalho: usar peças com cores mais vibrantes e vivas.

“A combinação de preto e branco costuma deixar o visual grisalho supermoderno. Misturar preto, branco e uma cor vibrante, como amarelo, vermelho, pink ou verde-bandeira, também fica bem legal.

Da mesma forma, armações de óculos funcionam muito bem no preto, branco ou em cor vibrante ou escura: vermelho, vinho, azul royal, azul-marinho. A maquiagem de olhos delineados é um truque que muitas mulheres de referência usam. Quando o assunto é o cabelo grisalho, o importante é criar contraste e acrescentar elementos atuais e sofisticados ao visual.”

Para quem quer deixar os cabelos ficarem grisalhos, se prepare para um grande desafio, porque o período de transição não é fácil. Tem que esperar a cor sair, e isso leva tempo. A melhor maneira é ter paciência e sempre que possível cortar um pouco para ficar estilosa.



Uma sugestão é ouvir um cabeleireiro que pode aconselhá-la sobre quais estilos ajudarão a mascarar o cinza e quais cortes serão mais atraentes para o seu formato de rosto e tipo de corpo em particular. Seu cabeleireiro é a pessoa ideal para ajudar nesse processo intermediário.

Depois que a tinta existente já tiver saído totalmente de cena, aí chega a hora de escolher o melhor corte que vai combinar com você e com o que quer transmitir para as pessoas. Hoje, já existem profissionais preparados para isso, como é o caso de Ana Assis, que abriu a Imagética, que faz exatamente isto: estuda a pessoa, faz uma longa entrevista para ver como ela é, o que quer transmitir com sua imagem, qual a primeira impressão que quer que os outros tenham dela e, em seguida, a partir de análise da entrevista e de fotos, ela propõe o melhor corte e cor de roupas para o cliente. É bom ressaltar que o trabalho de imagética é tanto para mulheres quanto para homens.

(Isabela Teixeira da Costa/Interina)