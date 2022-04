Lipoaspiração fracionada oferece uma série de vantagens ao paciente

(foto: Ilustração/Maure)

A procura por lipoaspiração no Brasil é alta. A última pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) aponta que ela ocupa a segunda colocação entre os procedimentos mais realizados no país, atrás apenas do aumento e da reconstrução de mama. A procura por lipoaspiração no Brasil é alta. A última pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) aponta que ela ocupa a segunda colocação entre os procedimentos mais realizados no país, atrás apenas do aumento e da reconstrução de mama.









Victor Cutait, membro da SBCP, com 20 anos de experiência, explica que o princípio é o mesmo da lipoaspiração comum: basicamente, aspirar a gordura localizada. Porém, a eliminação é realizada em várias sessões. Confira mitos e verdades sobre a técnica:





1 – Lipo fracionada é menos invasiva. Verdade. O procedimento é focado em pequenas áreas do corpo, e a gordura é retirada em sessões. Dessa forma, tem-se recuperação mais rápida, já que o paciente necessita de menos tempo de repouso no pós-operatório. A dor e o inchaço são muito menores comparados à lipo comum. O paciente pode realizar suas atividades cotidianas normalmente. Além disso, a anestesia é local, o que diminui os riscos de complicações durante o procedimento.





2 – Lipo fracionada diminui a flacidez. Verdade. Por meio do laser, reduzem-se as áreas com flacidez. O médico explica que o laser proporciona três benefícios: quebra a gordura, retrai a pele e aumenta o colágeno. O procedimento é indicado para maior número de pessoas, pois é possível tratar, simultaneamente, a gordura localizada e a flacidez. A técnica se destina a casos de flacidez leve. Pode-se substituir a cirurgia de abdominoplastia pela lipo fracionada a laser, que é menos invasiva.





3 – Lipo fracionada é indicada apenas no abdômen. Mito. A retirada da gordura pode ser realizada em diversas regiões do corpo, como cintura, costas, coxas e braços. Também é possível retirar a gordura de todos os tipos corporais, inclusive de pessoas acima do peso que apresentem gordura localizada.





“Em cada sessão, pode-se retirar até 5% do volume corpóreo, respeitando a normativa do Conselho Federal de Medicina”, especifica Victor Cutait.





4 – É possível fazer a lipo fracionada de uma só vez. Mito. Diferentemente da lipo comum, o procedimento é realizado com anestesia local em uma região corporal, com etapas semanais. Além disso, pode ser feito em unidade ambulatorial. Outra vantagem é o paciente receber o procedimento acordado. Assim, o médico pode pedir a ele que se movimente para melhor visualizar a área onde a gordura está sendo retirada.





“Além do melhor resultado, os perigos de embolia, perfuração e complicações não existem justamente devido à anestesia local, que mantém o paciente acordado”, informa o doutor Victor Cutait.