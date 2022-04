Depilação com cera quente não causa varizes nem vasinhos nas pernas (foto: Pello Menos/Divulgação)

Brincadeira de criança, que ninguém conhece mais, era aproveitar o 1º de abril, Dia da Mentira, para falar com todos os adultos: “1º de abril, sua calça caiu e todo mundo viu...” E aproveitando o dia especial da mentira, a coluna convocou especialistas para falar os prós e contras sobre as temidas varizes.



De fato, o que provoca as temidas varizes? Genética, idade e sexo são os três principais fatores de risco para o desenvolvimento das varizes — veias dilatadas e tortuosas que perderam sua função, causando danos estéticos e danos circulatórios, mas muita gente ainda tem dúvida se alguns hábitos podem causar o problema, como usar calças muito justas ou andar de salto alto.





“Enquanto o fator genético é preponderante, o envelhecimento é um agravante. Além disso, as mulheres são mais propensas ao desenvolvimento das varizes, por influência hormonal, já que têm as veias mais flácidas que os homens”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita. “No entanto, alguns hábitos também podem agravar a situação”, completa a médica.





Dessa forma, ela explica que a gravidez, a obesidade e ficar muito tempo em pé ou sentado com as pernas cruzadas ou curvadas podem comprometer a circulação. “As varizes do sistema venoso externo podem doer, arder, dar sensação de peso às pernas e tornozelos, coçar, incomodar esteticamente e, dependendo do grau, levar a úlceras varicosas”, detalha. Não existe prevenção absoluta, mas há algumas medidas para retardar o seu aparecimento ou melhorar a circulação sanguínea. Mas será que é necessário abolir a calça justa, o salto alto, cancelar a musculação e não se depilar mais? A cirurgiã vascular fala sobre alguns mitos sobre as varizes:





1. Posso usar calça justa se tenho varizes? “Esse é um dos mitos sobre varizes, mas fique tranquila, a não ser que você use uma calça justa a ponto de fazer um garrote, sua circulação estará segura. Já o uso de compressão elástica no formato de meias medicinais é extremamente benéfico para a circulação e pode ser usado para dar um up no visual”, esclarece.





2. Salto alto provoca varizes? “Não. Na verdade, não existe consenso em literatura científica de que o uso de salto alto a longo prazo possa causar varizes. Mas devemos levar em conta que alguns trabalhos sugerem que existe, sim, um prejuízo no retorno venoso com o uso do salto. Também devemos levar em consideração que seu uso contínuo causa alteração de postura, encurtamento do tendão calcâneo, e uma série de problemas ortopédicos. Existe um consenso entre os médicos de que o mais adequado seria, no caso das usuárias mais assíduas de salto, que tentassem alternar a altura: com mais grossos (que dão mais estabilidade), dar preferência aos saltos de 3-4cm para uso diário, e é claro, fazer atividade física regular e alongamento para tentar minimizar os efeitos deletérios que o salto pode causar”.





3. Depilação com cera quente? Não causa varizes nem vasinhos nas pernas. “As varizes são veias dilatadas na camada subcutânea; os vasinhos ocorrem dentro da camada da pele. Acreditava-se que a depilação por cera quente poderia desencadear o aparecimento pela vasodilatação provocada pelo excesso de calor, mas isso nunca teve corroboração em trabalhos científicos”, explica a cirurgiã.





4. Musculação? “Assim como todo exercício que aumente a bomba muscular da panturrilha, a musculação é uma aliada, porque ajuda no retorno venoso.” A médica argumenta que os exercícios aeróbicos (nadar, correr, caminhar e pedalar) são os ideais para mexer o corpo e fugir do sedentarismo, o principal vilão para o surgimento das varizes.





5. Subir escadas dá varizes? “Esse é um grande mito. Na verdade, esse é um exercício excelente para o retorno venoso”, explica. “Se fosse assim, proibiríamos aula de step nas academias. E é um exercício excelente para treinamento cardiopulmonar e extremamente benéfico para a musculatura da perna”, argumenta. Exercícios de impacto como pular cordas também não pioram as varizes.





6. O que realmente agrava o problema? “Um dos fatores que fazem com que as futuras mamães apresentem o problema nas pernas é hormonal: a progesterona aumenta a dilatação de todas as veias do organismo”, explica. Além disso, o crescimento do feto eleva a pressão nas veias das pernas. Para minimizar o problema, a recomendação é o uso de meias de compressão a partir do segundo mês de gravidez. O ideal é colocar pela manhã e tirar apenas na hora de dormir. Além da gravidez, o anticoncepcional é um fator agravante.