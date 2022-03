Jantar musical e homenagem ao chef Remo Peluso

Lúcio Costa, Lilian Furman, Isabela e Marcelo Peluso, Marcos Furman Filho (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)







Lilian Furman promoveu seu primeiro jantar musical. O local escolhido foi a Cantina Província de Salerno – que já foi palco de vários desses encontros –, por um motivo muito especial: fazer uma homenagem ao seu grande amigo, o chef Remo Peluso, que faleceu em janeiro. O espaço foi pequeno para todos que queriam participar deste momento, e Lilian já está programando um segundo jantar lá, para receber todos que ficaram na lista de espera.

LEIA MAIS 04:00 - 19/03/2022 St. Patrick's Day: data tradicional do calendário cervejeiro

04:00 - 18/03/2022 A importância de dormir bem e sua influência na saúde mental

04:00 - 17/03/2022 Sem cura, a endometriose exige cuidado redobrado com a região íntima



Entre os itens presenteados, vários fornos elétricos (grande e pequenos), tanquinho, exaustor e o prêmio principal: um fogão de cinco bocas, lançamento da marca. Durante o sorteio, Lúcio entusiasmou e doou mais presentes. O jantar foi comandado pelo novo proprietário da cantina, Marcelo Peluso, sobrinho de Remo, que já estava há anos comandando a cozinha do restaurante. Além de música italiana – as preferidas do homenageado –, durante todo o jantar teve projeção de fotos do Remo com seus amigos. O empresário Lúcio Costa fez questão de participar da noite e doou dezenas de produtos da Suggar para sorteio, comandado por ele e pela anfitriã.Entre os itens presenteados, vários fornos elétricos (grande e pequenos), tanquinho, exaustor e o prêmio principal: um fogão de cinco bocas, lançamento da marca. Durante o sorteio, Lúcio entusiasmou e doou mais presentes. O jantar foi comandado pelo novo proprietário da cantina, Marcelo Peluso, sobrinho de Remo, que já estava há anos comandando a cozinha do restaurante.





Palestra em Miami





CEO e CCO da Arezzo&Co, Alexandre Birman esteve em Miami no meio desta semana para fazer palestra no LAFS (Latin American Fashion Summit), realizada no Design District de Miami. Alexandre foi o único brasileiro a falar no evento, que reuniu líderes da indústria da moda internacional para uma programação de talks e palestras sobre o setor. O tema foi “Life in 100 seconds” e trouxe a trajetória profissional do sapateiro, como se autodenomina, a emblemática história do grupo Arezzo&Co e a construção de suas marcas. A importância da criação de um sapato icônico, em cada uma das marcas do grupo, que traduz seu DNA e identidade criativa, foi um dos pontos altos da palestra, bem como a apresentação do modelo único de negócios da Arezzo&Co no Brasil.

Geraldo Teixeira da Costa Neto, que faz aniversário amanhã, Isabel Guimarães e Igor Silveira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





ESTUDO EM PORTUGAL

Graduação e pesquisas





A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB), com apoio da embaixada de Portugal no Brasil, e várias instituições de ensino apresentam amanhã (21/3) o projeto Polytechnics International Network (PPIN). O evento será realizado via youtube, às 10h, horário de Brasília, para as 18 câmaras associadas à FCPCB e para os interessados em conhecer mais sobre o projeto. O PPIN é financiado pelo governo português e tem por objetivo criar e desenvolver uma rede de internacionalização presencial do Ensino Superior Politécnico Português (ESPP) no Brasil. Essa é uma iniciativa que fortalece a união entre os dois países, e o projeto tem como público-alvo estudantes concluintes do ensino médio politécnico; bolsistas em projetos de investigação e conexão de empresas brasileiras; e jovens que concluíram cursos politécnicos para intercâmbio do conhecimento acadêmico e cultural. O evento de apresentação terá a participação do presidente da FCPCB, Armando Abreu, do secretário de Estado do Ensino Superior do governo de Portugal, João Sobrinho Teixeira, do vice-presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Agostinho Silva, do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues, além da participação de representantes das 18 câmaras de comércio no Brasil. Mais informações: contato@fcpcb.com.br.

RELAÇÕES

Doação para Ucrânia





A Weleda, empresa suíça fabricante de cosméticos orgânicos e medicamentos antroposóficos, encerrou temporariamente o fornecimento de produtos da marca para a Rússia. Todas as atividades comerciais e de marketing naquele país também foram suspensas. Além disso, a empresa doará 100 mil euros em dinheiro e produtos para organizações que prestam ajuda humanitária na Ucrânia. Na Alemanha, a empresa está doando produtos para obstetrizes que cuidam de mulheres e famílias que conseguiram fugir da guerra.

LOVE, LOVE, LOVE

Teatro sobre o amor





Hoje, às 18h, é a última oportunidade para assistir à peça “Love, love, love”, com as atrizes mineiras Débora Falabella e Yara de Novaes, no teatro do Minas. Além da famosa dupla também estão no elenco Mateus Monteiro, Alexandre Cioletti e Ary França. A peça aborda de maneira crítica o contexto político e social de sua época. O espetáculo demonstra como as pessoas são modificadas pelo tempo em que vivem.

CARTIER

Mulheres





O projeto Cartier Women's Initiative completa 15 anos. O objetivo do programa é apoiar mulheres que estão na gerência de empresas criativas, financeiramente viáveis e que estejam, de alguma forma, dando soluções para o futuro do planeta. Criado em 2006, já apoiou 262 mulheres vindas de 62 países, concedendo um total de US$ 6,440 milhões em prêmios em dinheiro para apoiar negócios transformadores. Inspirador. Para comemorar a data, a maison reuniu sua comunidade global de agentes de mudança em Dubai para reconhecer suas conquistas notáveis e moldar coletivamente o futuro do programa. Além disso, a Cartier também entrou como parceira do Women's Pavillon, na EXPO DUBAI 2022, que exibe obras, montagens e filmes que são uma verdadeira jornada pelas conquistas femininas dos últimos séculos.

Lançamento

Literatura





O Memorial Vale realiza, dia 24, quinta-feira, às 19h30, o lançamento do livro “Palhaços: multiplicidade, performance e hibridismo”, de Lili Castro. A obra apresenta ampla discussão sobre o tema, examinando a figura do palhaço em diferentes épocas e civilizações.

O evento contará com bate- papo com a autora, sessão de autógrafos e apresentações artísticas. No próximo domingo (27/3), às 11h, apresenta o Duo Foz, com o show “Interseção dos mundos”, integrando o projeto Memorial Instrumental. As atrações ocorrem no auditório e é preciso retirar ingressos com antecedência de uma hora ao evento, observando a limitação de um ingresso por pessoa. Para o acesso, os adultos devem apresentar comprovante de cartão de vacinação com 2ª dose aplicada. Não será cobrado o cartão de vacinação para as crianças abaixo de 11 anos.

MODA

METAVERSO WEEK





Na quinta-feira, dia 24, começa a Metaverso Fashion Week (até domingo, na web) obviamente só com desfiles virtuais. Desta vez terá marcas como Dolce & Gabbana,Tommy Hilfiger, Etro, Dundas e por aí. De quebra, o ambiente chamado ‘Avenue Montaigne’ venderá NFTs de marcas de luxo. Esses tais NFTs são, na verdade, um tipo de apólice ou certificado digital comprados somente com moedas digitais, que, depois, podem virar dinheiro de verdade. Um investimento. Mas ainda é incipiente: cerca 4 milhões de NFTs foram vendidas para menos de 400 mil pessoas – a maioria bem jovem. Está aí o pulo do gato: o objetivo das marcas é atrair esses novos consumidores. Deu tão certo que o Tik Tok (onde essa turma vive) , agora é novo canal de ‘consultas’ deles para saber sobre os desfiles, lançamentos e afins. Assim é o futuro da moda.

ENCONTRO

Mulheres com deficiência





O Hotel Dayrell receberá, nos dias 24 e 25, o Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência, para falar de leis, direitos, oportunidades. A atração principal será o desfile do estilista Renato Loureiro, que terá na passarela modelos com e sem deficiência. Inscrições pelo site inclusivenos.com.br.





WORKSHOP

para mulheres





Será de 29 de março a 3 de abril, o workshop on-line e gratuito “O raio-x do amor”. Exclusivo para as mulheres, o encontro propõe acabar com a falta de homens bons, o que está fazendo muitas mulheres se ferirem, frustrarem-se e perder tempo com homens ruins. Comandado por Elton Euler, o “Raio-x” desvendará como parar de atrair, aceitar e conviver com o sexo oposto ruim, e ensinará as mulheres a identificarem os três tipos de homem e como lidar com eles: o “homem mala” (que está procurando uma mulher para carregá-lo), o “homem banana” (que a mulher não pode contar com ele para quase nada) e o “filho da mamãe” (que não tem coragem de troca a mãe por outra mulher). Mais informações e inscrições no site oficial do evento.





FESTIVAL

em Aruba





Para quem gosta e pode viajar, a pedida é ir para Aruba participar da 20ª edição do The Soul Music Festival 2022, de 25 a 30 de maio. As presenças da rainha do hip-hop soul e ganhadora de nove Grammys Mary J. Blige, dos precursores das boy bands New Edition e do ator e rapper Mike Epps já estão confirmadas.





ORQUESTRA PARASSINFÔNICA

inscrições abertas





A Orquestra Parassinfônica de São Paulo (Opesp), primeira orquestra do mundo composta apenas por músicos com deficiência física ou motora, abre hoje (20/3), com prazo até 11 de abril, inscrições on-line para os interessados em participar do processo de seleção. Após uma pré-seleção, até 90 pessoas irão para a fase de audições presenciais. Desse grupo, 30 serão selecionados para quatro meses de ensaios sob regência do maestro Roberto Tibiriçá – titular da cadeira nº 5 da Academia Brasileira de Música e membro honorário da Academia Nacional de Música. Por fim, um grande concerto será realizado no Theatro Municipal de São Paulo com o grupo. Iniciativa linda que, com certeza, revelará muitos talentos. Está apta a se inscrever qualquer pessoa entre 18 e 48 anos, com deficiência física ou motora comprovada; ter conhecimento musical em uma das classes dos seguintes instrumentos: cordas (violinos, violas, violoncelos, contrabaixos); madeiras (flautas, oboés, clarinetes, fagotes); metais (trompetes, trompas) e instrumentos de percussão (tímpanos). Inscrições no site da Opesp.

SANTA CASA

30 anos de escola





A Escola Técnica da Faculdade Santa Casa BH completou 30 anos. A instituição abriu sua primeira turma em 1992 e, quatro anos depois, foi a escola pioneira em Belo Horizonte a oferecer um curso para formação de auxiliares em enfermagem a nível emergencial, qualificando mais de 800 atendentes de enfermagem que atuavam na Santa Casa BH, no Hospital São Lucas e em outras instituições de saúde da região metropolitana. Hoje, oferece também os cursos de técnico em enfermagem, técnico em farmácia, além de uma extensa grade de cursos de curta duração, como cuidador de idosos e socorrista, entre outros.

CERVEJA

mais prêmios





A Cervejaria Albanos ganhou medalha de ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas com dois rótulos : a já premiada Albanos American Brown Ale e a Albanos 1870 Külmbacher. A premiação foi no Dia Internacional da Mulher, o que teve um sabor a mais, já que as duas cervejas premiadas foram produzidas por cervejeiras Albanos.

Música

de cinema





Um concerto digno de tapete vermelho. Na sexta-feira (1º/4), a Orquestra Opus faz show dedicado às grandes trilhas sonoras de filmes que emocionam gerações. Composições emblemáticas de clássicos do cinema como “ET”, “Indiana Jones”, “Star wars”, “Piratas do Caribe” e “Psicose” estarão no repertório do show, comandado pelo maestro Leonardo Cunha. Durante o espetáculo, serão projetados trechos dos filmes enquanto as trilhas são executadas ao vivo. O concerto ocorre em 1º de abril, sexta-feira, às 21h, no Centro Cultural Unimed BH-Minas. Os ingressos custam R$ 50 (inteira), disponíveis em bit.ly/Cinema-OPUS . As apresentações da Orquestra Opus têm o patrocínio da Tracbel, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

POR AÍ...





A capital mineira sempre foi conhecida pela quantidade de barzinhos em suas esquinas. Pelo visto, agora também será famosa por locais bacanas para comes & bebes mais descontraídos e descolados. Um dos mais novos nesta lista, é o Mocca Coffee & Means, instalado na região do Villa da Serra. Ali, o chef Bruno Marques montou a dupla brunch + lunch, servido o dia todo. Uma inovação.





A estilista Thalita Rodrigues informa que o coletivo Casa Mood terá nova edição em 4 e 5 de maio, aterrissando na Casa Bernardi. Assim como na primeira edição, será “a oportunidade de se conectar com as trends mais legais do momento”, diz ela. Como se vê, a turma da moda mineira anda bem animada. Amém.





Um ato comemorativo dos 330 anos de Santa Luzia foi a entrega da Comenda Antônio de Castro Silva – realizada na última sexta-feira, no Teatro Antônio Roberto de Almeida – após missa solene no santuário. Os agraciados foram o senador Alexandre Silveira, o deputado Stefano Aguiar dos Santos, o presidente da Associação Seara de Luz, Adalberto Batista Neves, o secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, a professora Marilda Marques Mello, e o superintendente de Cultura, Marco Aurélio Carvalho Fonseca.





Dirce e Ismael Libânio lançarão um livro com histórias de

suas várias viagens, no Automóvel Clube, em data a ser definida.





Dezesseis projetos foram aprovados no processo seletivo do programa de residências artísticas do Museu de Arte da Pampulha (MAP). O programa envolve as áreas de artes visuais, design, arquitetura e arte-educação. Com curadoria de Raphael Fonseca e Amanda Carneiro, as residências começam amanhã.