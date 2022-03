A importância de dormir bem e sua influência na saúde mental

Ter uma noite de sono de qualidade traz benefícios tanto para a mente quanto para o corpo (foto: Pixabay)

Recebemos de novo o mineiríssimo Josué Alencar, fundador e diretor do Persono, para falar de um assunto que é de todos nós: o sono. Isso porque hoje, 18 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Sono, iniciativa da World Sleep Foundation, representada no Brasil pela Associação Brasileira do Sono. Com o tema "Sono de qualidade, mente sã, mundo feliz", a data pretende alertar para o aumento de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, e sua correlação com a qualidade do sono.









“O sono está intimamente ligado com a saúde mental. Ele faz parte do tripé para mais qualidade de vida e uma rotina adequada, junto com alimentação saudável e exercício físico,” diz Josué Alencar, do Persono, unidade de negócios da Coteminas que promove iniciativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas através do sono.





Confira abaixo quatro pontos para entender como a qualidade do sono influencia na saúde mental:





• 1. Relação que começa bem cedo: estudo de pesquisadores britânicos e finlandeses encontrou uma associação entre a irregularidade das rotinas de sono em crianças a partir dos seis meses de idade com o surgimento de experiências psicóticas no início da pré-adolescência, mais precisamente aos 12 e 13 anos de idade. Esse mesmo grupo de estudiosos também foi capaz de relacionar a falta de sono em crianças de 3 anos e meio com sintomas de transtorno Borderline (transtorno de personalidade limítrofe) aos 10 e 11 anos de idade.





“Ao nascer, a qualidade do sono já deveria ser prioridade dos pais com relação à criança, mas a natureza particular do sono infantil, muito mais longo que o do adulto, faz com que isso acabe passando batido. Sendo comum pais acreditarem que como a criança está dormindo mais do que sete horas, ela está dormindo bem. O que não é uma verdade”, explica Alencar.





• 2. Fator de risco para apneia do sono: a apneia do sono é um distúrbio do sono cuja principal característica são as alterações respiratórias enquanto a pessoa dorme, com períodos de respiração pouco profunda e até microparadas respiratórias. Entre os fatores de risco para a apneia estão a obesidade, amígdalas, língua e úvula grandes, grande circunferência do pescoço e síndromes genéticas com deformidades craniofaciais evidentes. O sexo biológico masculino também é fator de risco, assim como a presença de distúrbios psiquiátricos.





“Sim, a saúde mental afetada pode facilitar a aparição da apneia do sono, assim como o uso de algumas medicações psicotrópicas usadas no seu tratamento. Reforçando a bilateralidade do sono-saúde mental, também sabemos que a apneia pode prejudicar a saúde emocional devido a ela diminuir a qualidade do sono”, complementa Alencar.





• 3. O estresse diminui o sono profundo: um grupo de pesquisadores na Suíça testou um grupo de pessoas e encontrou evidências de que o estresse é capaz de reduzir a quantidade de sono profundo, também conhecido como sono de ondas lentas. Alencar esclarece que “o sono profundo é a etapa da noite na qual efetivamente descansamos. Esse descanso permite o melhor funcionamento de diversas funções do corpo, da musculatura ao sistema imunológico. Também ocorrem nessa fase a reparação e a reconstrução de tecidos, ossos e músculos. Por isso ele é especialmente importante para atletas antes e depois de uma competição. O estresse deixa você sem tudo isso.





• 4. Hiperexcitação mental ansiosa dificulta o início do sono: a hiperexcitação mental é característica clássica de pacientes com ansiedade, que não conseguem "desacelerar" os pensamentos, bastante intrusivos, seja como um repasse do que aconteceu no dia ou com a agenda do dia seguinte. Essa mente acelerada é um dos fatores-chave da dificuldade para dormir e ainda aumenta a frequência dos despertares noturnos.





Também falando de ansiedade, tanto ela causa problemas para dormir quanto dormir mal pode causá-la. “Disrupções do sono estão presentes em quase todos os distúrbios psiquiátricos, assim como pessoas com insônia crônica têm mais chances de desenvolver distúrbios de ansiedade“, explica a Associação Americana de Ansiedade e Depressão.